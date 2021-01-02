 وزير الصحة الألماني يرفض الانتقادات المتعلقة بلقاح كورونا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 02.01.2021

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وزير الصحة الألماني يرفض الانتقادات المتعلقة بلقاح كورونا

رفض وزير الصحة الألماني الانتقادات الموجهة إلى استراتيجية التطعيم الحكومية، معلنا أنه يمكن تطعيم كل المقيمين في دور رعاية المسنين خلال الشهر الجاري. ودعا شبان لتمديد الإغلاق مؤكدا على ضرورة أن يشمل المدارس ورياض الأطفال.

ينش شبان: من الأسهل الحصول على تمديد الإجازة (للمدارس ورياض الأطفال) بدلا من القيام بإجازة أخرى في وقت لاحق.

ينش شبان: من الأسهل الحصول على تمديد الإجازة (للمدارس ورياض الأطفال) بدلا من القيام بإجازة أخرى في وقت لاحق.

يؤيد وزير الصحة الألماني ينس شبانتمديد الإغلاق بسبب فيروس كورونا لما بعد العاشر من يناير/ كانون الثاني بما في ذلك عدم فتح المدارس ورياض الأطفال.

مختارات

رغم أن ألمانيا بدأت بالتطعيم ضد فيروس كورونا قبل أسبوع إلا أن خبراء يتهمون المسؤولين الألمان بالإخفاق في تأمين اللقاحات. وتتعرض حكومة ميركل، وخصوصا وزير الصحة شبان، لانتقادات شديدة بسبب استراتيجية التطعيم ضد كورونا.

كشف وزير الصحة الألماني عن الفئات التي ستستفيد أولا من التطعيم ضد فيروس كورونا، منوها إلى أن "حماية الأضعف" هو الهدف الأول من التطعيم، وأن المرحلة الأولى منه ستستغرق من شهر إلى شهرين.

وقال شبان السبت (الثاني من يناير/ كانون الثاني 2021) لقناة (RTL) الألمانية: "نظرا للأعداد الكبيرة جدا (من حالات كورونا)، فمن الضروري تمديد الإجراءات والقيود".

وتأتي تصريحات شبان قبل اجتماع القمة بين المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ورؤساء حكومات الولايات الألمانية الست عشرة والمقرر الثلاثاء المقبل (الخامس من يناير/ كانون الثاني 2021) وسيناقشون خلالها تمديد الحظر المفوض. وقد علمت صحيفة "فيلت أم زونتاغ" أن هناك اتفاقا على تمديد الحظر، لكن هناك اختلافا في الآراء حول إغلاق المدارس ودور الحضانة.

وأضاف الوزير أنه يوجد حاليا رقم قياسي لعدد مرضى كورونا بوحدات العناية المركزة. ومن الواجب "حتما" الآن تقليل حدوث العدوى وإبقاؤها منخفضة لفترة طويلة: "وهذا أفضل من التخفيف مبكرا جدا ثم ربما مواجهة قضايا صعبة مرة أخرى في غضون أسابيع قليلة".

ويعتقد ينس شبان أيضا أنه يجب إغلاق المدارس ورياض الأطفال مرة أخرى. وقال مع أن هذا صعب على التلاميذ وأولياء الأمور "لكن الأمر نفسه ينطبق هنا: من الأسهل على الجميع أن تغلق المدارس لمدة أسبوع أطول بدلا من فتحها ثم يتعين عليهم مواجهة نقاشات مرة أخرى في وقت ما في غضون أسابيع قليلة." ومن الأسهل الحصول على تمديد الإجازة بدلا من القيام بإجازة أخرى في وقت لاحق.

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ألمانيا تتجه لتمديد الإغلاق

بالإمكان تطعيم جميع سكان دور المسنين

ومن جهة أخرى، أعلن شبان أن جميع المقيمين في دور رعاية المسنين يمكن تطعيمهم خلال شهر يناير/ كانون الثاني الجاري. وقال شبان: "يمكننا تحقيق هذا الهدف في يناير/ كانون الثاني الجاري، ونريد أن نحقق هذا بالتوافق مع الولايات أيضا".

ورفض شبان مجددا الانتقادات الموجهة إلى استراتيجية التطعيم الحكومية، مبينا بالقول: "إنها تسير كما هو مخطط لها بالضبط". وذكر شبان أنه تم تسليم 1.3 مليون جرعة لقاح للولايات الألمانية بحلول نهاية العام المنصرم.

وأضاف شبان أن كميات اللقاح التي أعلن عنها منذ أسابيع مقرونة "بالإشارة إلى أنها ستكون نادرة في البداية سيتم تسليمها بصورة منضبطة، ومن ثم يتعين علينا تحديد أولويات التطعيم."

وقال شبان إن الحكومة الاتحادية تتحدث مع الشركة المصنعة "بيونتيك" وولاية هيسن بشأن كيفية إنشاء مصنع إنتاج إضافي في مدينة ماربورغ خلال فبراير/ شباط المقبل.

ص.ش/أ.ح (د ب أ، ك ن أ)

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