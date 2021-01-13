 وزير الصحة الألماني يتحدث عن بوادر نجاح في خفض إصابات كورونا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 18.01.2021

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أخبار

وزير الصحة الألماني يتحدث عن بوادر نجاح في خفض إصابات كورونا

ذكر وزير الصحة الألماني أن جهود خفض أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في ألمانيا قد نجحت، وذلك بعد إعلان معهد روبرت كوخ عن تسجيل أقل عدد من الإصابات اليومية الجديدة منذ نحو ثلاثة أشهر.

وزير الصحة الألماني ينس شبان

وزير الصحة الألماني شبان يرى أن الجهود قد نجحت في تخفيض الإصابات اليومية لكورونا

يرى وزير الصحة الألماني ينس شبان بوادر نجاح لجهود خفض أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا. وقال شبان اليوم الاثنين في تصريحات اليوم الاثنين (18 كانون الثاني/يناير 2021) لشبكة "إيه آر دي" الألمانية الإعلامية: "لدينا الآن بوادر نجاح تبدو واضحة في الإحصائيات، وفي التطور، وفي عدد الإصابات".

وذكر شبان أن وحدات العناية المركزة أصبحت شاغرة بنسبة تتراوح بين 10 و15%، وقال: "لكننا ما زلنا بعيدين حيثما نريد ويتعين أن نتواجد من أجل السيطرة على الجائحة بصورة مستدامة، حتى لا تتفاقم مجددا". وفي المقابل، شدد شبان على أنه لا يمكن وقف التحذير حاليا، موضحا أن الخطر يكمن في طفرة كورونا، التي من المحتمل للغاية أن تؤدي إلى معدل إصابة أعلى.

مختارات

يبدو أن ألمانيا تتجه إلى تشديد إجراءات مواجهة جائحة كورونا وتمديدها، وهو ما تدعو إليه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، ويؤيدها في ذلك العديد من السياسيين. وستجري ميركل مشاورات مع رؤساء حكومات الولايات الثلاثاء المقبل.

سجل معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية 1083 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس بفيروس كورونا المستجد في غضون 24 ساعة.

وفي إشارة إلى المشاورات المقررة غدا الثلاثاء بين الحكومة الاتحادية والولايات، قال شبان: "من وجهة نظري يتعلق الأمر في المقام الأول بإعادة النظر في كيفية تقليل الاختلاط الاجتماعي، سواء في عالم العمل أو في النطاق الشخصي"، مضيفا أن السؤال المحوري هو ما إذا كانت هناك حاجة إلى قواعد جديدة أو ما إذا كنا بحاجة إلى زيادة الوعي باللوائح الحالية.

وأعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم الاثنين أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 7 آلاف و141 إصابة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية. وبحسب بيانات المعهد، فإن هذا هو أقل عدد من الإصابات اليومية الجديدة منذ 20 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وأظهرت التجربة أن الأرقام المسجلة يومي الأحد والاثنين عادة ما تكون أقل، بسبب عدم تسليم بعض الإدارات الصحية بيانات الإصابات الجديدة لمعهد "روبرت كوخ" في عطلة نهاية الأسبوع. وبلغ عدد الإصابات يوم الاثنين قبل أسبوع 12 ألفا و497 حالة.

وسجل المعهد 214 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس في غضون 24 ساعة، مقابل 343 حالة وفاة جديدة يوم الاثنين الماضي. وجاء في تقرير المعهد مساء أمس الأحد: "بعد زيادة حادة في عدد الحالات في أوائل كانون أول/ديسمبر الماضي، وتراجعه خلال العطلات وزيادة متجددة في الأسبوع الأول من كانون الثاني/يناير الجاري، يبدو أن عدد الحالات يستقر مرة أخرى".

ز.أ.ب/ح.ز (د ب أ)

  • Lockdown in Berlin | Kurfürstendamm

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    شارع كورفورستندام أو "كودام" خال في برلين

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  • Deutschland Coronavirus Zweiter Shutdown Berlin Breitscheidplatz

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    بريق خافت في عيد الميلاد

    وغير بعيد عن كورفورستندام يوجد عادة سوق عيد الميلاد في ساحة برايتشايد في الأثناء مع إجراءات أمنية مشددة. لأن نقطة اللقاء هنا في وسط برلين الغربية سابقا تعرضت لكارثة شديدة في عام 2016 حين توفي 12 شخصا على إثر هجوم ارهابي.

  • Deutschland, Berlin I Lockdown I Coronavirus

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    الاكتفاء بالنظر إلى الواجهة

    متجر الغرب على امتداد شارع كورفورستندام يُعتبر المتجر الشهير في ألمانيا. فعلاوة على جناح المواد الغذائية الشهير، كل شيء متوفر هنا. وتجارة التجزئة الألمانية ستحصل على تعويضات ـ لكن الكثير من التجار يترقبون مساعدات ديسمبر التي وعدت الحكومة بتقديمها.

  • Deutschland Coronavirus Zweiter Shutdown Hamburg

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    حزن يخيم على مدينة هامبورغ

    والوضع غير مختلف في ثاني أكبر مدينة ألمانية أي هامبورغ. ففي وسط المدينة حول شارع مونكبيرغ يسود فراغ تام. وحتى هنا تتوقع تجارة التجزئة بسبب الحجر الصحي الثاني تراجعا قويا في المبيعات ـ بشرط أن تنتهي تلك القيود كما هو مخطط في العاشر من يناير.

  • Deutschland Coronavirus Zweiter Shutdown Freiburg

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    إجراءات مراقبة الشرطة في فرايبورغ

    فرايبورغ في منطقة برايزغاو تُعد مدينة محبوبة لدى الكثيرين ويجوبها سيل من الماء على هامش الغابة السوداء. هنا أيضا على غرار جميع المواقع في ولاية بادن فورتمبيرغ تسود قيود حظر تجول مشددة، وذلك منذ الـ 12 من ديسمبر/ كانون الأول. ولا يمكن مغادرة المنزل إلا لأسباب وجيهة وفي الليل تٌعتمد قوانين أكثر شدة من فترة النهار.

  • Deutschland Coronavirus Zweiter Shutdown München

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    استعراض موسيقي عسكري في ميونيخ

    هنا عاصمة بافاريا ميونيخ. فحول ساحة ماريا شتاخوس يقف في العادة في مثل هذه الأوقات حشود من الناس لشرب النبيذ الساخن. وهذا لا يمكن فعله هذه السنة بسبب إجراءات كورونا وحظر تناول الكحول في الأماكن العامة.

  • Deutschland Coronavirus Zweiter Shutdown München

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    سبات بافاري طويل

    كما هو الوضع هنا في حي الصليب بميونيخ تمر ولاية بافاريا التي ضربها الفيروس بسبات عميق. ورغم القيود المتشددة يساند 69 في المائة من الألمان ما يُسمى بالحجر الصحي الثاني ـ هذا ما تمخض عنه استطلاع للرأي لصالح القناة الأولى في التلفزة الألمانية في هذا الأسبوع.

  • Deutschland Sachsen Corona-Pandemie Shutdown

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    بقعة وباء ساكسونيا

    في ولاية ساكسونيا تبقى نسبة العدوى مرتفعة أكثر من أي مكان آخر: أكثر من 700 عدوى جديدة مقابل 100.000 نسمة في غضون أسبوع واحد، كما أعلنت عن ذلك دائرة باوتسن. وفي شارع رايشن، الشارع الحقيقي لمدينة باوتسن يبدو هرم عيد الميلاد في حلة حزينة.

  • Deutschland Sachsen Corona-Pandemie Shutdown

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    بالكمامة أمام كنيسة دريسدن

    وحتى في عاصمة الولاية دريسدن تسود منذ مدة طويلة إلزامية وضع الكمامة. وتعليمات كورونا في ولاية ساكسونيا تم تشديدها في نهاية الأسبوع: فالمتاجر يحق لها بيع حاجيات اللوازم اليومية فقط. والألبسة والكتب أو الألعاب يتم سحبها بغية عدم جلب الزبائن والتخفيف من الاحتكاك.

  • Deutschland Coronavirus Zweiter Shutdown Berlin Brandenburger Tor

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    صورة وكأنها من التاريخ

    الساحة أمام بوابة براندنبورغ لم تكن خالية من البشر على هذا النحو منذ وجود جدار برلين أي حتى عام 1989. ولا ينقص فقط السياح ـ بل حتى الاحتفال بليلة رأس السنة الأكبر في البلاد والألعاب النارية التي تُنقل فعالياتها إلى جميع أنحاء العالم ألغيت هذه السنة. على الأقل الساعة الشهيرة لحساب الدقات حتى منتصف الليل ستكون تماشيا مع كورونا رقمية وتُنقل عبر التلفزيون. إذن سنة جديدة سعيدة!


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