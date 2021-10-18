 وزير الصحة الألماني يؤيد إنهاء الوضع الوبائي لعدوى كورونا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 18.10.2021

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وزير الصحة الألماني يؤيد إنهاء الوضع الوبائي لعدوى كورونا

أعرب وزير الصحة الألماني ينس شبان عن تأييده لرفع القيود المفروضة منذ مارس/ آذار من العام الماضي بخصوص فيروس كورونا، وهو ما قد يعني إنهاء فرض ارتداء الكمامات وقواعد التباعد. بيد أن القرار يجب أن يوافق عليه البوندستاغ.

اجراءات مكافحة الوباء مفروضة في ألمانيا منذ 19 شهرا

اجراءات مكافحة الوباء مفروضة في ألمانيا منذ 19 شهرا

أعلن وزير الصحة الألماني ينس شبان تأييده لإنهاء العمل بما يعرف بـ" الوضع الوبائي على المستوى الوطني" لعدوى فيروس كورونا. وأكد متحدث باسم وزارة الصحة أن شبان أدلى بهذه التصريحات خلال مشاورات مع وزراء صحة الولايات الاثنين (18 أكتوبر/ تشرين الأول 2021).

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أعلنت ألمانيا تواصل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، رغم أن الأرقام المسجلة خلال اليومين الماضيين عادة ما تكون أقل، وعلى مستوى العالم بلغت مجموع الإصابات إلى اليوم أكثر من 216 مليون حالة.

وكتبت صحيفة "بيلد" الألمانية أن مشاركين في المشاورات نقلوا عن شبان قوله إن معهد روبرت كوخ يصنف "الخطر بالنسبة للأشخاص الذين تم تطعيمهم بأنه معتدل"، مشيراً إلى أن من الممكن انتهاء الوضع الوبائي كقاعدة استثنائية على المستوى الاتحادي وإنهاؤه في الخامس والعشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني، وذلك نظراً لمعدل التطعيم الحالي"وهكذا من الممكن إنهاء الحالة الاستثنائية القائمة منذ الثامن والعشرين من مارس/ آذار 2020 بعد نحو 19 شهراً".

وكان البرلمان الألماني مدد هذا الوضع في نهاية أغسطس/ آب الماضي لمدة ثلاثة شهور، إذ أن هذا الوضع ينتهي تلقائياً في حال لم يتم تجديده من البرلمان (البوندستاغ).

تجدر الإشارة إلى أن "الوضع الوبائي" يتيح بعد تأكيده من البرلمان أساساً قانونياً للولايات الألمانية لإصدار مراسيم تتعلق باتخاذ تدابير محددة لمجابهة الأزمة، مثل الارتداء الإجباري للكمامة أو فرض قيود على الاختلاط أو قواعد للتباعد المكاني، أو مراسيم تتعلق بشراء اللقاحات المضادة. ومن غير المعروف بعد كيف سينعكس هذا القرار على الحياة العامة في ألمانيا. بيد أنه سيخفف العديد من القواعد الصارمة في المقاهي والنوادي الرياضية، وسيعيد الكثير من الأنشطة للظهور.

يشار إلى أن رئيس وزراء ولاية بافاريا، ماركوس زودر، أكد في تصريح لصحيفة "فيلت أم زونتاغ"، أن القرار حال اتخاذه في البرلمان الألماني سيعني إنهاء جميع إجراءات الوقاية والتباعد، وخاصة لبس الكمامات. وسيطبق هذا القرار وفق الحالة الصحية لكل ولاية على حدة.

ع.ا.ج/ ي.أ (د ب أ)

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قيود على غير الملقحين في ألمانيا

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