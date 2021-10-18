وزير الصحة الألماني يؤيد إنهاء الوضع الوبائي لعدوى كورونا

أعلن وزير الصحة الألماني ينس شبان تأييده لإنهاء العمل بما يعرف بـ" الوضع الوبائي على المستوى الوطني" لعدوى فيروس كورونا. وأكد متحدث باسم وزارة الصحة أن شبان أدلى بهذه التصريحات خلال مشاورات مع وزراء صحة الولايات الاثنين (18 أكتوبر/ تشرين الأول 2021).

وكتبت صحيفة "بيلد" الألمانية أن مشاركين في المشاورات نقلوا عن شبان قوله إن معهد روبرت كوخ يصنف "الخطر بالنسبة للأشخاص الذين تم تطعيمهم بأنه معتدل"، مشيراً إلى أن من الممكن انتهاء الوضع الوبائي كقاعدة استثنائية على المستوى الاتحادي وإنهاؤه في الخامس والعشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني، وذلك نظراً لمعدل التطعيم الحالي"وهكذا من الممكن إنهاء الحالة الاستثنائية القائمة منذ الثامن والعشرين من مارس/ آذار 2020 بعد نحو 19 شهراً".

وكان البرلمان الألماني مدد هذا الوضع في نهاية أغسطس/ آب الماضي لمدة ثلاثة شهور، إذ أن هذا الوضع ينتهي تلقائياً في حال لم يتم تجديده من البرلمان (البوندستاغ).

تجدر الإشارة إلى أن "الوضع الوبائي" يتيح بعد تأكيده من البرلمان أساساً قانونياً للولايات الألمانية لإصدار مراسيم تتعلق باتخاذ تدابير محددة لمجابهة الأزمة، مثل الارتداء الإجباري للكمامة أو فرض قيود على الاختلاط أو قواعد للتباعد المكاني، أو مراسيم تتعلق بشراء اللقاحات المضادة. ومن غير المعروف بعد كيف سينعكس هذا القرار على الحياة العامة في ألمانيا. بيد أنه سيخفف العديد من القواعد الصارمة في المقاهي والنوادي الرياضية، وسيعيد الكثير من الأنشطة للظهور.

يشار إلى أن رئيس وزراء ولاية بافاريا، ماركوس زودر، أكد في تصريح لصحيفة "فيلت أم زونتاغ"، أن القرار حال اتخاذه في البرلمان الألماني سيعني إنهاء جميع إجراءات الوقاية والتباعد، وخاصة لبس الكمامات. وسيطبق هذا القرار وفق الحالة الصحية لكل ولاية على حدة.

ع.ا.ج/ ي.أ (د ب أ)