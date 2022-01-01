وزير الصحة الألماني: لا علاقة بين إجراءات كورونا والاضطرابات النفسية

نفى وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ اتهامات بأن سياسة مكافحة كورونا المتبعة في ألمانيا بإجراءاتها الأكثر صرامةمقارنة بالمستوى الدولي مسؤولة عن تزايد الاضطرابات النفسية.

وقال لاوترباخ في تصريحات لشبكة ARD الألمانية الإعلامية مساء الاثنين (11 يناير/ كانون الثاني 2022)، أنه يرى أن الدراسات لا تدعم هذا الاستنتاج، مشيرا إلى وجود تزايد في الاضطرابات النفسية أيضا في الدول التي اتخذت إجراءات أقل صرامة لمواجهة الأزمة مقارنة بألمانيا، مشيرا إلى الولايات المتحدة الذي استخدمها كمثال، حيث كان من الممكن من وجهة نظره تجنب الكثير من الوفيات.

وذكر لاوترباخ أن الاضطرابات النفسية سببها على الأرجح الوضع الذي تسببت فيه أزمة كورونا بوجه عام، وليس إجراءات الحماية حصرا.

واعتبر الوزير أن تخلي الحكومة البريطانية عن الإجراءات الصارمة رغم الزيادة الكبيرة في عدد الإصابات يعد "رهاناً غير أخلاقي"، مضيفا أن الوضع الاقتصادي في ألمانيا لم يكن أسوأ من الوضع في بريطانيا، على الرغم من تمسك ألمانيا بسياستها في مكافحة كورونا الهادفة لحماية الأفراد.

وأشار لاوترباخ إلى أن تطبيق النهج البريطاني في مكافحة كورونا غير وارد في ألمانيا لأن معدل التطعيم، خاصة بين كبار السن، أسوأ بكثير من مثيله في بريطانيا، مضيفا أنه لا ينصح مطلقا بتطبيق استراتيجية مثل التي تُطبق في إنغلترا.

ألمانيا في ديسمبر.. أعياد ميلاد وأجواء عائلية تحت قبضة كورونا بداية شهر ديسمبر/ كانون الأول تعني انطلاق أربعة أسابيع من الاحتفالات بعيد الميلاد. الألمان ينظرون لهذا الشهر كشهر العودة إلى الأجواء العائلية، بينما يتفكر المسيحيون منهم في قصة ميلاد السيد المسيح. يسمي الألمان هذه الأسابيع "أدفينت"، وهي مشتقة من كلمة لاتينية بمعنى "الوصول"، والتي تشير إلى قدوم المسيح أو ميلاده.

ألمانيا في ديسمبر.. أعياد ميلاد وأجواء عائلية تحت قبضة كورونا أسواق عيد الميلاد تعتبر من أهم مظاهر الاحتفال بعيد ميلاد المسيح في المد الألمانية، وهي فضاء للترفيه وتناول المشروبات والمأكولات والتسوق وخصوصاً من المنتوجات التقليدية والحرف اليدوية. لكن الظروف الصحية الطارئة بسبب جائحة كورونا تفرض للعام الثاني بألمانيا إجراءات صحية خاصة أثناء التجول في أسواق عيد الميلاد، بينما قررت ولايتا بافاريا وساكسونيا إغلاقها.

ألمانيا في ديسمبر.. أعياد ميلاد وأجواء عائلية تحت قبضة كورونا من أكثر تقاليد عيد الميلاد تميزاً في ألمانيا هي رزنامة عيد الميلاد المكونة من 24 يوماً. وعادة ما تقوم المحلات التجارية والمكتبات ببيع هذه الرزنامة، التي يُرمز لكل يوم فيها بباب، وعادة ما يكون وراء كل باب قطعة حلوى، وهو أمر يشدّ الأطفال على الأخص إلى اقتناء – وأحياناً عمل – هذه الرزنامة.

ألمانيا في ديسمبر.. أعياد ميلاد وأجواء عائلية تحت قبضة كورونا بخلاف الكثير من الدول التي ترمز لعيد الميلاد بشخصية بابا نويل، فإن شخصيته لدى الألمان يمثلها القديس نيكولاوس (نيقولاوس)، الذي ينحدر من مدينة ميرا القديمة في تركيا حالياً. كان معروفاً عن الأسقف نيكولاوس عطفه على الفقراء والضعفاء، وتقول الأسطورة أنه كان يرمي النقود سراً في مدخنة منازل العائلات الفقيرة، والتي تهبط في الجوارب المعلقة أمام المدفأة، ومنها جاءت عادة تعليق الجوارب في عيد الميلاد

ألمانيا في ديسمبر.. أعياد ميلاد وأجواء عائلية تحت قبضة كورونا لا ينتظر الأطفال في ألمانيا فقط القديس نيكولاوس والهدايا فقط، بل ينتظرون أن تكتسي الأرض بحلة بيضاء من الثلج. فكلما اقترب موعد عيد الميلاد في الرابع والعشرين من ديسمبر/ كانون الأول، يبدأ الجميع في التساؤل عما إذا كان عيد الميلاد هذا العام سيكون "عيداً أبيض".

ألمانيا في ديسمبر.. أعياد ميلاد وأجواء عائلية تحت قبضة كورونا في موسم أعياد الميلاد، يحلو للألمان شراء اللوز المحمص والسجق والنبيذ المتبّل الساخن، والتي يمكن شراؤها في جميع أسواق عيد الميلاد، التي تبدأ في الانتشار في غالبية المدن الألمانية. ومع افتتاح هذه الأسواق، يبدأ الملايين في التوافد عليها لشراء ما تعرضه من بضائع والاستمتاع بأجواء ساحرة رغم البرد.

ألمانيا في ديسمبر.. أعياد ميلاد وأجواء عائلية تحت قبضة كورونا يغلب اللونان الأخضر والأحمر على أجواء عيد الميلاد: الأخضر الذي يمثل الأمل والحياة يمكن رؤيته في أغصان الهدال وأشجار عيد الميلاد، بينما يرمز اللون الأحمر إلى دم المسيح، وهناك من يقول أن هيمنة اللون الأحمر مرتبطاً تاريخياً بغلاء هذا اللون في العصور القديمة، ولذلك كان محجوزاً فقط لأوقات الاحتفال.

ألمانيا في ديسمبر.. أعياد ميلاد وأجواء عائلية تحت قبضة كورونا شهر ديسمبر/ كانون الأول هو أسوأ الشهور في ألمانيا لبدء حمية جديدة، ذلك أن هذا الشهر واحتفالات عيد الميلاد مرتبطة دائماً بالأكلات الدسمة والحلويات المتنوعة، خاصة الكعك المخبوز والمعجنات المخلوطة بالقرفة والمرشوشة بمسحوق السكر.

ألمانيا في ديسمبر.. أعياد ميلاد وأجواء عائلية تحت قبضة كورونا أحد أهم رموز عيد الميلاد ليس فقط في ألمانيا هي شجرة عيد الميلاد، والتي تحرص العائلات على مشاركة جميع أفرادها في تزيينها بالكرات الزجاجية الملونة والديكورات المستوحاة من قصة عيد الميلاد، أو شخصيات محبوبة لدى العائلة إذا لم تكن متدينة. ولا ننسى النجمة على أعلى نقطة في الشجرة!

ألمانيا في ديسمبر.. أعياد ميلاد وأجواء عائلية تحت قبضة كورونا تبادل الهدايا في عيد الميلاد تقليد درج الألمان عليه من زمن طويل، ولكن هذا التقليد مصحوب بالكثير من التوتر، والمستفيد الوحيد هي المحلات التجارية والشركات، إذ يتهافت الكثيرون – وخصوصاً قبل أيام من عيد الميلاد – عليها لشراء ما تقع عليه أيديهم من هدايا، وذلك لكسب الوقت وكي لا تكون اليد خالية. ومؤخراً جعل التسوق لهدايا عيد الميلاد عبر الإنترنت هذا الواجب أسهل من أي وقت مضى.

ألمانيا في ديسمبر.. أعياد ميلاد وأجواء عائلية تحت قبضة كورونا في نهاية موسم أعياد الميلاد ومع حلول ليلة رأس السنة، تتزين عادة سماء ألمانيا بالألعاب النارية، التي تنطلق من كل بيت تقريباً وبالضبط عندما تدق الساعة معلنة منتصف الليل. إلى ذلك، يحرص الألمان على تقاليد عائلية أو بصحبة الأصدقاء، كلعب الألعاب المجتمعية أو الغناء أو إقامة وليمة قبيل انتهاء العام وحلول العام الجديد. لكن للعام الثاني تعلن السلطات حظر بيع الألعاب النارية في احتفالات رأس السنة بسبب كورونا



ويتردد كثيراً خاصة بين الأوساط الرافضة للإجراءات الحكومية لكورونا أن الإغلاقات المتبعة والصارمة وغيرها من آليات المراقبة تسببت في إحداث صدامات واضطرابات نفسية خاصة لدى الأطفال والشباب.

شقاقات عائلية وتدمير لصداقات

وعموما تشير البيانات المتوفرة إلى أن أزمة الجائحة قد تؤدي إلى تفاقم الأمراض النفسية أو حدوث انتكاسات بشكل عام. وتقول كريستينا شوتس من الجمعية الألمانية للمعالجين النفسيين في تصريحات لها لوكالة الأنباء الألمانية إنه "لفترة من الوقت، أعطى التطعيم الناس الشعور بأن لديهم مساحة كبيرة للمناورة... (غير أن) المتحور الجديد أوميكرون يجلب معه الآن المزيد من عدم الأمان والمخاوف والصراعات في العلاقات".

ولا تظهر البيانات المقدمة أسباب الخطر الكامنة أو المباشرة لتردي الوضع النفسي، ونصيب الإجراءات الحكومية فيها، فمن الممكن جدّا أن الاضطرابات النفسية المسجلة ناتجة عن تراكم العديد من العوامل بما فيها الخوف أو فقدان قريب أو الإجراءات وغيرها..

في ذات السياق، كشف استطلاع للرأي نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول المنصرم، أجراه معهد "فورسا" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من شركة التأمين الصحي التجاري، أن الخلاف حول السلوك المناسب في التعامل مع جائحة كورونا يتسبب في كثير من الأحيان في شقاقات بين أفراد العائلة.

وقد عبّر 71 بالمائة من المستطلعة آراؤهم أنهم دخلوا في شجار مرة مع أقارب أو معارف لهم بسبب الجائحة، فيما ذكر 56 بالمائة أنهم تشاجروا أكثر من مرة بسبب هذا الأمر.

وبحسب ذات الاستطلاع، تزداد نسبة حالات الشجار بين من تتراوح أعمارهم بين 17 و49 عاما، مقارنة بالفئة العمرية ما بين 50 و70 عاما.

موضوع الخلاف الأكبر حددته نتائج الاستطلاع في الخلاف الأكبر حول التطعيم الإلزامي، حيث أكد ذلك 85 بالمائة.

ووفق كريستينا شوتس، فإن "غالبا ما يكون المرء متفقا في الأسرة النواة، ولكن هناك تناقضات كبيرة بين الأشقاء والآباء والأطفال البالغين أو بين الأصدقاء". فعالية التطعيم أو آثارها الجانبية، احتلت المركز الثاني بين أسباب الخلاف بين الأصدقاء والأقارب (64 بالمائة).

من جهتها، تحذر شركة التأمين الصحي التجاري من أن الخلافات الشديدة بين المقربين يمكنها أن تؤدي إلى الإجهاد أو الإصابة بالمرض، خاصة إذا استمرت الخلافات لفترة طويلة. وأوضحت الشركة أنه من الممكن أن تتمثل العواقب في الشعور بالصداع وآلام الظهر والإرهاق ومشكلات في الجهاز الهضمي والقلب والأوعية الدموية.

و.ب/ ع.أ.ج (د ب أ، أ ب د)