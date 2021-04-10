وزير الصحة الألماني: عطلة الصيف في أوروبا قد لا تحتاج للقاح

أعرب وزير الصحة الألماني ينس شبان عن تفاؤله بشأن تمكن السكان من قضاء عطلات صيفية في أوروبا هذا العام رغم جائحة كورونا. وقال شبان في تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية الصادرة اليوم السبت (8 مايو/أيار 2021) "قد لا يعتمد السفر داخل الاتحاد الأوروبي على تلقي اللقاح. يمكن أيضا التنقل على مستوى أوروبا اعتمادا على الاختبارات".

وذكر شبان أنه يعتزم قضاء عطلته الصيفية في ألمانيا، وقال: "في هذه المرحلة الأخيرة من الجائحة، كما نأمل، لن أخطط لأية رحلات بعيدة، بحر الشمال بدلا من بحر الجنوب، إذا جاز التعبير".

وأكد الوزير أن بلاده مستعدة جيدا لطفرات فيروس كورونا وهي الآن من بين أفضل 5 دول في العالم من حيث التأهب، وقال: "نضمن لأنفسنا أيضا في الاتفاقيات الإطارية للاتحاد الأوروبي لقاحات يمكن تكييفها مع الطفرات".

وأوضح شبان أنه وفقا لمطوري لقاحات "الحمض النووي الريبوزي المرسال" (الرنا المرسال)، يمكن إدخال مثل هذه التطويرات على اللقاحات في غضون ستة إلى ثمانية أسابيع، والحصول على الموافقة اللاحقة في غضون شهر إلى شهرين.

تقدم في التطعيم

على صعيد آخر أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء أمس الجمعة أنه تم إعطاء 6.33 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في ألمانيا حتى الآن.

صارت حملة التطعيم تسير بشكل جيد في البلاد قياساً للأرقام

وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في ألمانيا بـ 958 ألفا و173 جرعة في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق ألمانيا ثلاثة أشهر لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين. وتشهد ألمانيا تقدما في حملة التطعيم منذ أسابيع.

وبلغ عدد المستفيدين من التطعيم في التقرير اليومي الذي ينشره معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية 733 ألفا بالنسبة لمن تلقوا الجرعة الأولى، و199 ألفا لمن تلقاو الجرعة الثانية، وذلك في تقرير أمس الجمعة.

وعلى صعيد عدد الإصابات أعلن المعهد، صباح اليوم السبت أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 15 ألفا و685 إصابة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وبحسب البيانات، سجل المعهد 18 ألفا و935 إصابة جديدة يوم السبت الماضي. ورصد المعهد 238 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس، مقابل 232 حالة وفاة جديدة يوم السبت الماضي.

وبلغ معدل انتشار المرض بين كل مئة ألف نسمة في ألمانيا في غضون سبعة أيام، اليوم السبت، 121.5 حالة ( حالة أمس الجمعة 125.7). وتم تسجيل أعلى معدل في 22 كانون أول/ديسمبر الماضي بواقع 197.6 إصابة.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد أكثر من 3.5 مليون إصابة، بينما تجاوز عدد الوفيات بقليل 84 ألفا.

إ.ع/ه.د ( د ب أ)