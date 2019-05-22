وزير السياحة التونسي ينتقد دعوة نائب فرنسي يهودي لمقاطعة تونس

طالب وزير السياحة التونسي روني الطرابلسي اليوم نائبا فرنسيا من أتباع الديانة اليهودية بالاعتذار إثر دعوته السياح الفرنسيين إلى مقاطعة تونس، على خلفية موقفها من النزاع في الشرق الأوسط.
النائب الفرنسي اليهودي ماير حبيب (يمين الصورة) ووزير السياحة التونس الذي يعتنق أيضا الديانة اليهودية روني الطرابلسي
دعا النائب الفرنسي من أصول تونسية ماير حبيب في تغريدة، إلى مقاطعة تونس بسبب مواقفها الرسمية من إسرائيل، في أعقاب طلب الرئيس التونسي قيس سعيد التحقيق في مشاركة لاعب يحمل الجنسيتين الإسرائيلية والفرنسية في دورة رياضية بتونس. وكتب حبيب أنه بينما وقعت مصر والأردن اتفاقات سلام مع اسرائيل وتتجه دول مثل السعودية والإمارات والبحرين والمغرب إلى تطبيع العلاقات مع اسرائيل، فإن تونس التي كانت في الماضي مثالا للتعايش، تسلك طريقا للكره المرضي وهي بذلك تسير على خطى إيران. ويعرف الرئيس سعيد بمواقفه الحماسية المناصرة لفلسطين، واعتبر في حملته الانتخابية التطبيع مع إسرائيل "خيانة عظمى".
وقال وزير السياحة التونسي، وهو من معتنقي الديانة اليهودية "أشعر بالدهشة مما تقدم به النائب الفرنسي، بأي حق يطالب بالمقاطعة، نعرف أن هذا النائب كان من المقاومين للدعوات إلى المقاطعة ونحن لسنا سعداء بما صرح به". وتابع روني الطرابلسي "أشعر بالأسف لا سيما وأن النائب من أصول تونسية ويدرك أن وزير السياحة هو من أتباع الديانة اليهودية، أدين بكل قوة ما قاله النائب وأطالبه بتقديم اعتذار الى الشعب التونسي".
ويمثل الفرنسيون السوق الأوروبية الأولى لقطاع السياحة في تونس، ولكن يخشى من أن يؤدي تكرار المقاطعات الرياضية مع لاعبين من إسرائيل إلى ضغوط اسرائيلية و أقليات يهودية، مما يؤثر على الحجوزات السياحية في تونس. وقال روني الطرابلسي لإذاعة "موزاييك" الخاصة "نحتاج إلى موقف واضح، لدينا رياضيون مميزون يشاركون في دورات دولية، في التنس أو غيرها وهناك الألعاب الأولمبية بطوكيو هذا العام".
وتابع الوزير "يجب أن نتخذ قرارا واضحا بالمشاركة أم لا، لا يمكن أن نتوقع من سنواجه، في أي لحظة قد نواجه منافسين لا نود اللعب ضدهم، يجب اتخاذ قرار رسمي، وأن لا نترك هذا الى التصريحات". وكانت تونس تضم فيما مضى أقلية يهودية كبيرة تقدر بنحو مئة ألف مهاجر معظمها غادر البلاد إبان الحروب العربية الإسرائيلية، ولا يتجاوز تعدادها اليوم ألفي نسمة.
و.ب / ح.ز (د.ب.أ)
أثارت تصريحات وزير السياحة التونسي روني الطرابلسي بشأن الحجاج اليهود التونسيين، جدلا واسعا اذ اعتبرها البعض محاولة لـ"التطبيع" مع إسرائيل، خاصة وأن الرئيس قيس سعيد يعارض قبول الجوازات الإسرائيلية للحجاج اليهود. (01.12.2019)
للمرة الأولى منذ عقود تتزامن رحلة الحج لكنيس "الغريبة" بجربة التونسية مع رمضان. وينتظر وصول 8000 آلاف شخص من فرنسا وإسرائيل وروسيا وبريطانيا وغيرها لأداء مراسم الحج إلى الغريبة، الذي تراجع عدد زواره بعد تعرضه لاعتداءين. (22.05.2019)