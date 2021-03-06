 وزير الدفاع التركي يثُمن احترام مصر حدود الجرف القاري لبلاده | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 06.03.2021

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أخبار

وزير الدفاع التركي يثُمن احترام مصر حدود الجرف القاري لبلاده

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار خلال إشرافه على مناورات "الوطن الأزرق 2021" البحرية ببحري المتوسط وإيجة على ثقته بتفعيل القيم المشتركة مع مصر، مثمنا احترام القاهرة لحدود الجرف القاري التركي.

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار

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ثمّن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم السبت (السادس م أذار/ مارس 2021)، احترام مصر للجرف القاري التركي خلال أنشطتها للتنقيب شرقي المتوسط، مؤكدا أن ذلك تطور هام، حسبما أفادت وكالة الأناضول التركية للأنباء.

جاء ذلك في كلمة لأكار خلال إشرافه على مناورات "الوطن الأزرق 2021" البحرية التي انطلقت ببحري المتوسط وإيجة في 25 شباط/ فبراير الماضي وتختتم فعاليتها غدا الأحد.

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وقال أكار إن تركيا ومصر لديهما قيم تاريخية وثقافية مشتركة،  معربا عن ثقته بأن تفعيل هذه القيم يمكن أن ينعكس على حدوث تطورات مختلفة في الأيام المقبلة.

وأكد أن القرار المصري المتمثل باحترام الصلاحية البحرية التركية بالمتوسط، يصب كذلك في مصلحة حقوق ومصالح الشعب المصري. وأعرب وزير الدفاع التركي عن اعتقاده بإمكانية إبرام اتفاقية أو مذكرة تفاهم مع مصر في الفترة المقبلة، بما يتماشى مع اتفاق الصلاحية البحرية المبرم مع ليبيا، المسجل لدى الأمم المتحدة.

وعن الأزمة القبرصية، أكد أكار أن قبرص تعد قضية وطنية لتركيا، معربا عن رفضه تحريف سبب الوجود العسكري التركي بالجزيرة عن سياقه. وأضاف أكار أن القوات المسلحة التركية موجودة في قبرص في إطار القانون الدولي، بناء على أساس معاهدة الضمان (بين تركيا واليونان والمملكة المتحدة). وشدد أن التصريحات الصادرة من اليونانيين والقبارصة الروم الرامية لتحريف الحقيقة عن الوجود التركي بالجزيرة لن تفيد اليونان وقبرص كما أكد الوزير التركي أن الحل الوحيد لأزمة قبرص يمر عبر حل الدولتين. ودعا أصدقاء وحلفاء تركيا إلى الاطلاع على مستجدات المنطقة وتقييمها في إطار العقل والمنطق، والنظر إلى القضايا بموضوعية بعيدا عن الانفعالية والانحياز. وأضاف أكار: "نتوقع من الاتحاد الأوروبي أن يتوقف عن انحيازه في هذه القضية، وأن يساهم في حل المشكلة كوسيط".

وتشهد منطقة شرقي البحر المتوسط توترا إثر مواصلة اليونان اتخاذ خطوات أحادية مع الجانب اليوناني من جزيرة قبرص، وبعض بلدان المنطقة بخصوص مناطق الصلاحية البحرية.

كما تتجاهل أثينا التعامل بإيجابية مع عرض أنقرة للتفاوض حول المسائل المتعلقة بشرقي المتوسط، وبحر إيجة، وإيجاد حلول عادلة للمشاكل.

ع.أ.ج /  هـ د (د ب ا)

مشاهدة الفيديو 29:53

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