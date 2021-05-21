وزير الدفاع الإسرائيلي: العلاقات مع مصر "تمر بأزمة"

صرح وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس بأن العلاقات المصرية الإسرائيلية تمر بالفعل بأزمة على خلفية التوتر الأخير مع قطاع غزة. ونقلت هيئة البث الإسرائيلي اليوم الاثنين (22 آب/أغسطس 2022) عن غانتس القول إن "مصر تعتبر أكبر الأصدقاء لإسرائيل وتلعب دورا محوريا في المنطقة". وأضاف أن "الطرفين سيجدان طريقة لإعادة الاستقرار".

يأتي هذا في حين ذكر موقع "واي نت" الإسرائيلي أن رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت) رونين بار زار مصر أمس الأحد في محاولة لتهدئة التوترات مع القاهرة بعدما اتهمت إسرائيل بعدم الالتزام بشروط الهدنة التي أنهت جولة العنف الأخيرة مع غزة.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست " الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني أن بار التقى برئيس المخابرات المصرية عباس كامل بعد تصاعد التوترات بين إسرائيل ومصر عقب قيام الجيش الإسرائيلي بقتل ابراهيم النابلسي القيادي بحركة "الجهاد الإسلامي" في الضفة الغربية.

كانت تقارير صحفية قد أشارت إلى حدوث توتر بين مصر وإسرائيل بعد وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه القاهرة بين اسرائيل وحركة الجهاد

وبعد العملية، طلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من رئيس الوزراء الإسرائيلي ياثير لابيد خفض التوترات في الضفة الغربية، غير أن إسرائيل قامت بقتل النابلسي بالضفة الغربية ما أثار غضب مصر، حسب التقارير الصحفية.

خ.س/ع.ج.م (د ب أ)