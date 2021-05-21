 وزير الدفاع الإسرائيلي: العلاقات مع مصر ″تمر بأزمة″ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 22.08.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

وزير الدفاع الإسرائيلي: العلاقات مع مصر "تمر بأزمة"

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس وجود أزمة في العلاقات بين القاهرة وتل أبيب. جاء بعد ورود تقرير فحواه أن رئيس جهاز الأمن الداخلي الإٍسرائيلي (الشاباك) قام بزيارة لمصر التقى فيها برئيس المخابرات المصرية عباس كامل.

وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس (8/4/2022)

وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس (أرشيف)

 

صرح وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس بأن العلاقات المصرية الإسرائيلية تمر بالفعل بأزمة على خلفية التوتر الأخير مع قطاع غزة. ونقلت هيئة البث الإسرائيلي اليوم الاثنين (22 آب/أغسطس 2022) عن غانتس القول إن "مصر تعتبر أكبر الأصدقاء لإسرائيل وتلعب دورا محوريا في المنطقة". وأضاف أن "الطرفين سيجدان طريقة لإعادة الاستقرار".

مختارات

قتل الجيش الإسرائيلي إبراهيم النابلسي القائد البارز في كتائب الأقصى، الجناح المسلح في حركة فتح، في عملية بالضفة الغربية. وتتهم إسرائيل النابلسي بالقيام بسلسلة من الهجمات ضد مدنيين وجنود إسرائيليين.

أعلنت الشرطة الألمانية عن فتح تحقيق ضد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بشبهة "التحريض" وذلك بعد تلقيها شكوى على خلفية تصريحات عن "الهولوكوست" أدلى بها عباس ببرلين وأثارت جدلا كبيرا. لكن هل يتمتع عباس بحصانة رئيس دولة؟

يأتي هذا في حين ذكر موقع "واي نت" الإسرائيلي أن رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت) رونين بار زار مصر أمس الأحد في محاولة لتهدئة التوترات مع القاهرة بعدما اتهمت إسرائيل بعدم الالتزام بشروط الهدنة التي أنهت جولة العنف الأخيرة مع غزة.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست " الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني أن بار التقى برئيس المخابرات المصرية عباس كامل بعد تصاعد التوترات بين إسرائيل ومصر عقب قيام الجيش الإسرائيلي بقتل ابراهيم النابلسي القيادي بحركة "الجهاد الإسلامي" في الضفة الغربية.

كانت تقارير صحفية قد أشارت إلى حدوث توتر بين مصر وإسرائيل بعد وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه القاهرة بين اسرائيل وحركة الجهاد 

وبعد العملية، طلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من رئيس الوزراء الإسرائيلي ياثير لابيد خفض التوترات في الضفة الغربية، غير أن إسرائيل قامت بقتل النابلسي بالضفة الغربية ما أثار غضب مصر، حسب التقارير الصحفية.

خ.س/ع.ج.م (د ب أ)

  • Gegenwehr bei Räumung von Siedler-Hochburg Kfar Darom

    تأريخ المواجهات بين إسرائيل والفلسطينيين في غزة

    آب/ أغسطس 2005

    انسحاب القوات الإسرائيلية من جانب واحد من غزة بعد 38 عاما من الاستيلاء على القطاع من مصر في حرب 1967، والتخلي عن المستوطنات وترك القطاع المكتظ بالسكان تحت سيطرة السلطة الفلسطينية.

  • تأريخ المواجهات بين إسرائيل والفلسطينيين في غزة

    25 كانون الثاني / يناير 2006

    حركة حماس تفوز بأغلبية المقاعد في الانتخابات التشريعية الفلسطينية. وإسرائيل والولايات المتحدة تقطعان المساعدات عن الفلسطينيين بسبب رفض حماس نبذ العنف والاعتراف بإسرائيل.

  • Flash-Galerie Israel Soldat Gilad Shalit

    تأريخ المواجهات بين إسرائيل والفلسطينيين في غزة

    25 حزيران/ يونيو 2006

    مسلحون من حماس يأسرون جلعاد شاليط، المجند في الجيش الإسرائيلي، في هجوم عبر الحدود من غزة، مما دفع إسرائيل لتوجيه ضربات جوية والتوغل داخل القطاع. وتم إطلاق سراح شاليط في النهاية بعد أكثر من خمس سنوات في عملية لتبادل الأسرى.

  • Palästinenser Gaza Bürgerkrieg Hamas nimmt Fatah Gebäude ein

    تأريخ المواجهات بين إسرائيل والفلسطينيين في غزة

    14 حزيران/ يونيو 2007

    حماس تسيطر على غزة وتطيح بقوات تابعة لحركة فتح. ورغم سيطرة حماس على القطاع، إلا أن حكومة السلطة الفلسطينية في رام الله لا زالت تدير بعض الشؤون العامة للقطاع مثل التفاوض مع إسرائيل والمساعدة في إدخال المساعدات وأساسيات الحياة من كهرباء ومياه.

  • Kämpfe im Gazastreifen

    تأريخ المواجهات بين إسرائيل والفلسطينيين في غزة

    27 كانون الأول /ديسمبر 2008

    إسرائيل تشن هجوما عسكريا على غزة استمر 22 يوما بعد أن أطلق فلسطينيون صواريخ على بلدة سديروت بجنوب إسرائيل. ووردت أنباء عن مقتل 1400 فلسطيني و13 إسرائيليا قبل الاتفاق على وقف إطلاق النار.

  • Bewaffneter Hamas-Anhänger in Gaza

    تأريخ المواجهات بين إسرائيل والفلسطينيين في غزة

    14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012

    إسرائيل تقتل القائد العسكري لحماس أحمد الجعبري، وتلى ذلك إطلاق الفصائل الفلسطينية صواريخ على إسرائيل وضربات جوية إسرائيلية على مدار ثمانية أيام.

  • ARCHIV Israel | Panzer feuert auf Gazastreifen

    تأريخ المواجهات بين إسرائيل والفلسطينيين في غزة

    تموز/ يوليو وآب/ أغسطس 2014

    أدى خطف حماس وقتلها لثلاثة شبان إسرائيليين إلى حرب استمرت سبعة أسابيع وأسفرت، بحسب الأنباء، عن مقتل أكثر من 2100 فلسطينيا في غزة و73 إسرائيليا منهم 67 عسكريا.

  • Palästina | Proteste am Grenzzaun im Gazastreifen

    تأريخ المواجهات بين إسرائيل والفلسطينيين في غزة

    آذار/ مارس 2018

    بدأت احتجاجات فلسطينية عند حدود غزة مع إسرائيل وفتحت القوات الإسرائيلية النار لإبعاد المحتجين. ووردت أنباء عن مقتل أكثر من 170 فلسطينيا في الاحتجاجات، التي استمرت عدة أشهر، وأدت أيضا إلى اندلاع قتال بين حماس والقوات الإسرائيلية.

  • Gaza | Raketen werden von Gaza-Stadt auf Israel abgefeuert

    تأريخ المواجهات بين إسرائيل والفلسطينيين في غزة

    أيار/ مايو 2021

    بعد أسابيع من التوتر خلال شهر رمضان، أصيب مئات الفلسطينيين في اشتباكات مع قوات الأمن الإسرائيلية في حرم المسجد الأقصى بالقدس. وبعد مطالبة إسرائيل بسحب قوات الأمن من الحرم، أطلقت حماس وابلا من الصواريخ من غزة على إسرائيل. وردت إسرائيل بضربات جوية على غزة. واستمر القتال لمدة 11 يوما مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 250 شخصا في غزة و13 في إسرائيل.

  • Israel | Gaza | Iron Dome | Rakteneangriffe auf Israel

    تأريخ المواجهات بين إسرائيل والفلسطينيين في غزة

    آب/ أغسطس 2022

    مقتل وجرح العشرات من الفلسطينيين في غزة بينهم قيادي كبير في حركة الجهاد الإسلامي في غارات إسرائيلية تصيب ما تسميه إسرائيل سلسلة من الأهداف العسكرية في غزة. وحركة الجهاد الإسلامي تطلق مئات الصواريخ على إسرائيل ردا على ذلك، وصل بعضها إلى مسافة خمسة كيلومترات غربي القدس. ولم تشارك حماس في القتال. إعداد: خالد سلامة


تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

بعد وقف إطلاق النار في قطاع غزة ، ماذا عن الضحايا المدنيين؟  

مواضيع ذات صلة

A general view of Gaza before the start of a reported Israel-Gaza ceasefire, in Gaza City, May 20, 2021. REUTERS/Mohammed Salem

++تغطية مستمرة++ وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس يدخل حيّز التنفيذ 21.05.2021

دخل في وقت مبكر صباح اليوم حيّز التنفيذ اتّفاق لوقف إطلاق النار توصّلت إليه بوساطة مصرية إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة بعد 11 يوماً من تصعيد عسكري هو الأعنف بينهما منذ 2014.