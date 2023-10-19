وزير الدفاع الألماني يزور لبنان ويحذر من زيادة التصعيد بالمنطقة

حذر وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس من حدوث المزيد من التصعيد في منطقة الشرق الأوسط بعد الهجوم الإرهابي المباغت الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من الشهر الجاري. جاء تحذير الوزير الألماني في العاصمة اللبنانية بيروت اليوم الخميس (19 أكتوبر/ تشرين الأول 2023)، وهو على متن الطراد الألماني "أولدنبورغ" الذي تشارك ألمانيا به في مهمة "يونيفيل" التابعة للأمم المتحدة في لبنان.

وأضاف بيستوريوس أن الوضع يمكن أن يواصل التطور على نحو مأساوي، وأعرب عن اعتقاده بأنه من الجيد أن السفينة الحربية مستعدة لإجلاء محتمل لرعايا ألمان من المنطقة.

وعن ظروف المهمة الأممية في لبنان، قال بيستوريوس: من الممكن "وصف الوضع بالمتوتر"، لكن ليس هناك سبب لدى أفراد المهمة للقلق على سلامتهم مشيرا إلى أن الصاروخ الذي ضرب المنطقة المحيطة بالمقر الرئيسي لقوات يونيفيل في الناقورة جنوبي لبنان كان صاروخا طائشا. ويتمركز في هذه المنطقة نحو 40 جنديا من الجنود الألمان المشاركين في المهمة الأممية والبالغ إجمالي عددهم نحو 140 جنديا.

وقالت وزارة الدفاع الألمانية على منصة إكس "على متن السفينة الحربية أولدنبرغ، شكر (الوزير) طاقم البحارة على جهودهم واطلع على تأثير الصراع في إسرائيل وغزة على الجنود الألمان في المنطقة"

كذلك حذر وزير الدفاع الألماني من سحب بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (يونيفيل) العاملة منذ زمن طويل في لبنان في وقت يشهد تصعيدا على الحدود بين إسرائيل وحماس. وقال للصحفيين على متن السفينة الحربية الألمانية أولدنبورغ التابعة لمهمة الأمم المتحدة والراسية في مرفأ بيروت: إن خفض أو سحب قوات اليونيفيل سيكون إشارة خاطئة في هذا الوقت.

وتعمل قوات اليونيفيل في لبنان منذ عام 1978 لحفظ السلام على طول الحدود مع إسرائيل، وتوسعت بموجب قرار للأمم المتحدة أوقف الحرب بين إسرائيل وحزب الله في جنوب لبنان عام 2006.

وزيرة الخارجية تزور الشرق الأوسط

في سياق متصل بدأت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اليوم الخميس جولة جديدة بالمنطقة تشمل الأردن وإسرائيل ولبنان في ظل الوضع الراهن في قطاع غزة. وقبل إقلاع الطائرة إلى الأردن تعهدت بيربوك لإسرائيل اليوم "بتضامن غير قابل للتغيير" من جانب الحكومة الاتحادية، وأضافت: "القتال يسري ضد حماس، وليس ضد السكان المدنيين الفلسطينيين"، وأضافت في الوقت ذاته أن هؤلاء السكان يعانون بشدة.

وأكدت "من المهم بالنسبة لي أن أجعل الفلسطينيين يفهمون أننا نرى أيضاً معاناتهم"، واصفة الوضع الإنساني "لمئات الآلاف من الأبرياء في غزة" بأنه "كارثي". وتابعت بيربوك قائلة "من الضروري أن تصل المساعدات الدولية والغذاء والمياه والرعاية الطبية إلى سكان غزة بسرعة ومن دون عوائق".

وأشارت إلى أنها عينت "مبعوثة خاصة لقضايا المساعدات الإنسانية في الشرق الأوسط"، ترافقها في هذه الرحلة للعمل مع الشركاء الدوليين "بشأن وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة وإمداد السكان". وأكدت الوزيرة أن "ألمانيا مستعدة لتقديم المساعدة الشاملة".

وتابعت الوزيرة الألمانية أنها تعتزم الاستفادة من الجولة للعمل لأجل إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حماس، ومن بينهم ألمان. يذكر أن حركة حماس هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

ع.ج/ إ.ف (د ب أ، رويترز)