وزير الدفاع الألماني: تأمين الملاحة في البحر الأحمر خطرة

اعتبر وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس أن مهمة الفرقاطة الألمانية المتمثلة في تأمين السفن التي تمر بالبحر الأحمر من هجمات الحوثين تعد أخطر عملية تقوم بها البحرية بمفردها في تاريخ الجيش الألماني.

وصف وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس العملية الخطيرة للفرقاطة الألمانية "هيسن" في البحر الأحمر للمشاركة في تأمين النقل التجاري في البحر الأحمر بأنها بمثابة إشارة إلى أن ألمانيا مستعدة وقادرة على الاضطلاع بمسؤوليتها على الصعيد الدولي.

وخلال زيارته للسفينة الحربية في جزيرة كريت، قال بيستوريوس اليوم الثلاثاء (20 فبراير/شباط 2024): "يمكن القول بدون مبالغة إنها العملية الأكثر جدية والأكثر خطورة للبحرية منذ عقود" مشيرا إلى أن الهدف من هذه العملية هو حماية القانون الدولي والحرية والأمن في البحار، بالإضافة إلى استقرار مسارات التجارة والمنطقة بأكملها.

ويصوت البرلمان الألماني على التفويض الخاص بهذه العملية يوم الجمعة المقبل، وفي حال وافق البرلمان كما هو متوقع، فإن الفرقاطة التي يقع مقرها في ميناء فيلهلمسهافن شمال غرب ألمانيا، ستدخل مباشرة من قناة السويس المصرية إلى البحر الأحمر. وتعد هذه العملية هي أخطر عملية تقوم بها البحرية بمفردها في تاريخ الجيش الألماني.

وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس خلال زيارته للفرقاطة الألمانية هيسن في جزيرة كريت صورة من: Michael Fischer/dpa/picture alliance

وصرح بيستوريوس بأنه ليس من المستبعد أن تتعرض الفرقاطة الألمانية لهجوم مباشر من جانب جماعة الحوثي في اليمن وقال:" التحضير لمثل هذا الأمر هو جزء من الاستعداد العملياتي".

في الوقت نفسه، أكد الوزير المنتمي إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي أن هذه المهمة هي مهمة دفاعية. وقال:" سنسير بهذه الفرقاطة فقط لصد الهجمات بالطائرات بدون طيار والصواريخ وأي هجمات أخرى على السفن التي تمر هنا." ولفت الوزير إلى أن المهمة التي تشارك فيها الفرقاطة الألمانية لا علاقة لها بالقيام بتوجيه ضربات لمواقع الحوثيين على اليابسة كما يفعل الأمريكيون والبريطانيون.

هـ.د/ع.أ.ج (د ب أ)