وزير الخارجية القطري يتهم ألمانيا بـ "ازدواجية المعايير"

أعرب وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عن اعتقاده بأن انتقادات ساسة في ألمانيا لبلاده كمضيف لبطولة كأس العالم لكرة القدم، تمثل ازدواجية في المعايير، مكررا ما اشتكى منه أمير قطر بأن بلاده واجهت حملة ممنهجة ضدها على مدى 12 عاما منذ اختيارها لاستضافة كأس العالم، وهي حملة لم تواجهها أي دولة أخرى حظيت بحق استضافة هذه البطولة.
وفي تصريحات لصحيفة "فرانكفورتر الغماينه تسايتونغ" الألمانية الصادرة اليوم الاثنين (السابع من نوفمبر/تشرين الثاني 2022) أوضح الوزير القطري هذه الازدواجية قائلا: " من ناحية، يقوم ساسة في الحكومة (الألمانية) بتضليل الشعب الألماني، ومن ناحية أخرى لا تجد الحكومة (الألمانية) مشكلة معنا عندما يتعلق الأمر بشراكات الطاقة أو الاستثمارات ".
وأضاف بن عبد الرحمن أنه لا يستطيع أن يفهم كيف يمكن أن تسري "معايير مختلفة فجأة" بالنسبة لمنظمي كأس العالم " فهذا ليس هو نوع العلاقة التي نريد أن نراها بين البلدين ألمانيا وقطر".
واستدعت وزارة الخارجية القطرية الشهر الماضي السفير الألماني بسبب تصريحات لوزيرة الداخلية نانسي فيزر (المسؤولة عن قطاع الرياضة في ألمانيا) قالت فيها إن سجل حقوق الإنسان في أي بلد يجب أن يؤخذ في الاعتبار لتقرير ما إذا كان سيتم اختيارها لاستضافة كأس العالم.
وأكد بن عبد الرحمن أن حكومة قطر أطلقت سلسلة من الإصلاحات ومنها أيضا فيما يتعلق بقانون العمل "وهذه عملية مستمرة لا تتوقف أبدا وكذلك لن تتوقف بعد بطولة كأس العالم".
وأعرب الوزير القطري عن اعتقاده بأن من غير الإنصاف توجيه الانتقادات باستمرار إلى الحكومة القطرية، وقال : "إذا كانت هناك مشكلة في دولة أوروبية ما تتعلق بالسلامة في مكان العمل على سبيل المثال، فإن الشركات هي التي تتعرض للانتقادات في هذه الحالة".
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وتابع بن عبد الرحمن أن الشركات العاملة في قطر، ومنها شركات أوروبية أيضا، ملزمة بتنفيذ القواعد والمعايير الجديدة "ومع ذلك فإنه عندما لا تلتزم الشركات بهذا، فليس هذا ذنب الحكومة".
ووصف بن عبد الرحمن الانتقادات الصادرة من أوروبا للوضع في بلاده بأنها " متعجرفة للغاية وعنصرية للغاية".
بيد أنّ الوزير القطري وصف في الوقت نفسه منح بلاده حق تنظيم بطولة كأس العالم بأنه "حدث سعيد نحن فخورون به للغاية ومتفائلون للغاية بأن هذه البطولة ستكون واحدة من أفضل البطولات التي شاهدتموها".
ع.ج.م/أ.ح (د ب أ، رويترز)
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المركز السياحي
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أكبر المساجد
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"سوق واقف" في الدوحة هو سوق تقليدي قديم ويعد من أهم المعالم السياحية في قطر. تم تدمير المبنى الأصلي بسبب حريق في عام 2003 وأعيد ترميمه مؤخراً. غير أن التجار يقدمون الملابس والحرف اليدوية والتوابل وغيرها من السلع في هذا الموقع لأكثر من 100 عام. وهو مكان مثالي لاقتناء الهدايا التذكارية والتنزه في المساء.
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تجمع بين الأصالة والحداثة.. معالم تستحق الزيارة في الدوحة!
المتحف الوطني
تخلد نافورة المتحف الوطني غواصي اللؤلؤ بقنواتها على شكل خيوط من اللؤلؤ. إذ تعد قطر مركز تجارة اللؤلؤ. من ناحية أخرى، فإن المبنى نفسه مستوحى من شكل وردة الصحراء، صممه المهندس المعماري الفرنسي المعروف جان نوفيل. لهذا إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن التراث الثقافي لدولة قطر، فأنت في المكان الصحيح.
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كلية الدراسات الإسلامية
زها حديد، السير نورمان فوستر، ريم كولهاس، مهندسون معماريون تزين تصاميمهم غير العادية قطر. ومن المعالم البارزة كلية الدراسات الإسلامية التي صممها المعماريان علي منجيرا وآدا يفارز - كما يضم المبنى مسجداً ومكتبة. تندمج خطوط التصميم مع الأحرف المنحنية للغة العربية لإنشاء عمل فني رائع.
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تجمع بين الأصالة والحداثة.. معالم تستحق الزيارة في الدوحة!
متحف الفن الإسلامي
صممه المهندس المعماري الأمريكي من أصل صيني "آي. إم بي". وهو من أهم المتاحف في شبه الجزيرة العربية. يحتفل المبنى البسيط والأنيق بنفس القدر بالحرفية الإسلامية، ويعرض مخطوطات قيمة ويعطي الزائرين فهماً عن الإسلام للحياة في جنوب شرق آسيا والهند والعراق وسوريا، على سبيل المثال.
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تجمع بين الأصالة والحداثة.. معالم تستحق الزيارة في الدوحة!
مغامرة في الصحراء
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تجمع بين الأصالة والحداثة.. معالم تستحق الزيارة في الدوحة!
كورنيش الدوحة
الدوحة بها صحراء وساحل طويل وشاطئ عام وهو شاطئ كتارا. الاستحمام مسموح به فقط – وفق قواعد اللباس الإسلامي. كما يمكن للزائرين الاستمتاع بالبحر من خلال القيام برحلة على أحد قوارب "الداو" أو التنزه على طول الكورنيش. إعداد: آنه تيرميشه / إ.م