وزير الخارجية التركية: لم نقدم تسجيلات صوتية لأحد في قضية خاشقجي

أبلغ وزير الخارجية التركية مولود جاويش أوغلو اليوم الجمعة (19 تشرين الأول/ أكتوبر 2018) الصحفيين أنّ بلاده لم تقدم تسجيلات صوتية لأحد، كاشفاً أن تركيا لديها أدلة ومعلومات جمعتها خلال تحقيقها في واقعة اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وردا على سؤال بشأن تقرير ذكر أن أنقرة قدمت معلومات للولايات المتحدة ووزير خارجيتها مايك بومبيو، قال جاويش أوغلو للصحفيين أثناء زيارة لألبانيا "لم تقدم تركيا أي تسجيلات صوتية لبومبيو أو لأي مسؤول أمريكي آخر". واضاف "سنعلن النتائج بشفافية للعالم بأسره. لم نقدم أي معلومات لأي دولة".وأجرى بومبيو محادثات طارئة في السعودية وتركيا هذا الأسبوع.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح أول أمس الأربعاء بأنه طلب من تركيا تقاسم أي تسجيلات صوتية أو مصورة تتعلق باختفاء خاشقجي. وقال ترامب إنه سيسأل وزير الخارجية مايك بومبيو، عن الدليل المسجل "إذا كان موجودا " على الفور بعد عودته من تركيا. وعبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس عن اعتقاده بأن خاشقجي قد مات وقال إنّ رد الفعل الأمريكي تجاه السعودية سيكون "بالغ الشدة" على الأرجح. وقال إنه يريد معرفة حقيقة ما حدث.

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وكان مصدر أمني تركي قد أخبر رويترز هذا الأسبوع بأن السلطات التركية لديها تسجيل مصور يشير إلى أن خاشقجي قُتل داخل القنصلية السعودية في اسطنبول، فيما تنفي السعودية ما تردد في تركيا من أن خاشقجي قُتل داخل قنصليتها ونُقلت جثته.

وقال مسؤولان تركيان كبيران لرويترز أمس الخميس إن الشرطة تمشط غابة على مشارف اسطنبول وكذلك مدينة قريبة من بحر مرمرة بحثا عن جثةخاشقجي بعد أكثر من أسبوعين على اختفائه عقب دخوله القنصلية السعودية في اسطنبول.

في سياق متصل، نقلت بي.بي.سي: عن وزير خارجية بريطانيا جيرمي هانت قوله إن رد بلاده على قضية اختفاء خاشقجي سيكون محل بحث نظرا لأهمية العلاقة الاستراتيجية مع السعودية.

م.م/ ع.ج (رويترز)