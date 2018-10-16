 وزير الخارجية التركية: لم نقدم تسجيلات صوتية لأحد في قضية خاشقجي | أخبار | DW | 19.10.2018

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أخبار

وزير الخارجية التركية: لم نقدم تسجيلات صوتية لأحد في قضية خاشقجي

قال وزير الخارجية التركية مولود جاويش أوغلو إنّ بلاده لم تقدم تسجيلات صوتية لأحد، نافياً بذلك إعطاء بلاده الولايات المتحدة دليلا على مقتل خاشقجي. ووزير خارجية بريطانيا يقول إنّ ردّ بلاده على قضية خاشقجي سيكون محل بحث.

Saudi-Arabien vermisster Blogger Jamal Khashoggi (picture-alliance/AP Photo/H. Jamali)

أبلغ وزير الخارجية التركية مولود جاويش أوغلو اليوم الجمعة (19 تشرين الأول/ أكتوبر 2018) الصحفيين أنّ بلاده لم تقدم تسجيلات صوتية لأحد، كاشفاً أن تركيا لديها أدلة ومعلومات جمعتها خلال تحقيقها في واقعة اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

مختارات

وردا على سؤال بشأن تقرير ذكر أن أنقرة قدمت معلومات للولايات المتحدة ووزير خارجيتها مايك بومبيو، قال جاويش أوغلو للصحفيين أثناء زيارة لألبانيا "لم تقدم تركيا أي تسجيلات صوتية لبومبيو أو لأي مسؤول أمريكي آخر". واضاف "سنعلن النتائج بشفافية للعالم بأسره. لم نقدم أي معلومات لأي دولة".وأجرى بومبيو محادثات طارئة في السعودية وتركيا هذا الأسبوع.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح أول أمس الأربعاء بأنه طلب من تركيا تقاسم أي تسجيلات صوتية أو مصورة تتعلق باختفاء خاشقجي. وقال ترامب إنه سيسأل وزير الخارجية مايك بومبيو، عن الدليل المسجل "إذا كان موجودا " على الفور بعد عودته من تركيا. وعبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس عن اعتقاده بأن خاشقجي قد مات وقال إنّ رد الفعل الأمريكي تجاه السعودية سيكون "بالغ الشدة" على الأرجح. وقال إنه يريد معرفة حقيقة ما حدث.

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هل أربك ملف اختفاء خاشقجي حسابات ترامب الداخلية؟

وكان مصدر أمني تركي قد أخبر رويترز هذا الأسبوع بأن السلطات التركية لديها تسجيل مصور يشير إلى أن خاشقجي قُتل داخل القنصلية السعودية في اسطنبول، فيما تنفي السعودية ما تردد في تركيا من أن خاشقجي قُتل داخل قنصليتها ونُقلت جثته.

وقال مسؤولان تركيان كبيران لرويترز أمس الخميس إن الشرطة تمشط غابة على مشارف اسطنبول وكذلك مدينة قريبة من بحر مرمرة بحثا عن جثةخاشقجي بعد أكثر من أسبوعين على اختفائه عقب دخوله القنصلية السعودية في اسطنبول.

في سياق متصل، نقلت بي.بي.سي: عن وزير خارجية بريطانيا جيرمي هانت قوله إن رد بلاده على قضية اختفاء خاشقجي سيكون محل بحث نظرا لأهمية العلاقة الاستراتيجية مع السعودية.

م.م/ ع.ج (رويترز)

  • Kanadische Außenministerin Chrystia Freeland (picture alliance/AP/G. Robins/The Canadian Press)

    السعودية ـ أزمات دبلوماسية متلاحقة في عهد ولي العهد الطموح

    الأزمة بين مونتريال والرياض

    االأزمة بين السعودية وكندا هي أحدث الأزمات الدبلوماسية في عهد محمد بن سلمان والتي بدأت بسبب انتقادات وجهتها السفارة الكندية للمملكة بشأن حقوق الإنسان، وذلك على خلفية اعتقال نشطاء المجتمع المدني ونشطاء حقوق المرأة في السعودية، ومن بينهم الناشطة سمر بدوي. الأمر الذي اعتبرته السعودية تدخلاً في شؤونها الداخلية واتخذت قرارات تصعيدية تجاه كندا مست الطلاب السعوديين الدراسين هناك والمرضى والرحلات الجوية.

  • Saudi-Arabien Außenminister Sigmar Gabriel & Abdel bin Ahmed Al-Jubeir in Dschidda (picture-alliance/dpa/G. Fischer)

    السعودية ـ أزمات دبلوماسية متلاحقة في عهد ولي العهد الطموح

    سحب السفير السعودي من برلين

    في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي 2017، استدعت السعودية سفيرها في برلين، عندما انتقد وزير الخارجية آنذاك زيغمار غابريل السياسة الخارجية السعودية تجاه كل من لبنان واليمن. وبعدها قامت الرياض بسحب سفيرها من ألمانيا، ولم يتم إرجاعه لحد الآن، بالرغم من إبداء الحكومة الألمانية حينها رغبتها في عودة السفير السعودي إلى برلين، كما عبّرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية عن أملها في العمل على تحسين علاقات الجانبين.

  • Katar Doha Scheich Tamim bin Hamad Al Thani (picture-alliance/AP Photo/O. Faisal)

    السعودية ـ أزمات دبلوماسية متلاحقة في عهد ولي العهد الطموح

    الأزمة مع قطر بتهمة دعم الإرهاب

    بدأت الأزمة مع قطر قبل أكثر من عام عندما أطلقت فضائيات ومواقع إماراتية وسعودية هجوماً كاسحاً على الدوحة متهمة إياها بدعم تنظيمات متطرفة في المنطقة ودعم جماعة الإخوان المسلمين التي تعتبرها مصر والسعودية والإمارات والبحرين تنظيماً إرهابياً. على إثر ذلك قطعت الدول الأربعة علاقاتها مع قطر في الخامس من حزيران/ يونيو 2017، وشنت حملة حصار عليها لاتزال مستمرة. من جهتها نفت قطر دعم أي تنظيم متطرف.

  • Frankreich Macron Treffen mit Libanons Premier Hariri (picture-alliance/ MAXPPP/ Z. Kamil)

    السعودية ـ أزمات دبلوماسية متلاحقة في عهد ولي العهد الطموح

    الخلاف مع لبنان بسبب الحريري

    الأزمة مع لبنان بدأت إثر اعلان رئيس الوزراء سعد الحريري استقالته المفاجئة من الرياض، وظهر التصعيد بعد إقرار الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون بتعرض رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري للاحتجاز هناك في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، ما أدى إلى نشوب توتر في العلاقات بين البلدين. من جهته نفى الحريري والرياض احتجازه في السعودية رغما عنه. وبعد تدخل دولي شارك فيه ماكرون غادر الحريري المملكة وعدل عن استقالته.

  • Iran - Botschaft Saudi-Arabien (Reuters/M. Ghasemi)

    السعودية ـ أزمات دبلوماسية متلاحقة في عهد ولي العهد الطموح

    بين طهران والرياض أكثر من خلاف

    الأزمة السعودية مع إيران وصلت إلى أشدها بعد أن قام محتجون في طهران باقتحام مبنى السفارة السعودية احتجاجاً على قيام المملكة بإعدام الزعيم الشيعي البارز نمر باقر النمر . ويذكر أنه قد تم اضرام النار في أجزاء من مبنى السفارة وتدمير أجزاء أخرى في الهجوم عليها، وهو الأمر الذي أدى إلى القبض على خمسين شخصاً من جانب السلطات الإيرانية، ودفع السعودية مطلع عام 2016 إلى قطع علاقاتها مع إيران.

  • Türkei, Saudi-Arabien, Flaggen

    السعودية ـ أزمات دبلوماسية متلاحقة في عهد ولي العهد الطموح

    تركيا والخلاف حول زعامة العالم الإسلامي

    بالرغم من تاريخ العلاقات التركية السعودية التي تميزت في كثير من الأحيان بتعاون اقتصادي وتعاون عسكري، إلا أن تصريحات بن سلمان بشأن تركيا كشفت النقاب عن خلافات جوهرية بين البلدين. ومما جاء في هذه التصريحات أنه "يوجد ثالوث من الشر، يضم تركيا وإيران والجماعات الإرهابية". كما أوضح أن "تركيا تريد الخلافة وفرض نظامها على المنطقة، بينما تريد إيران تصدير الثورة ".

  • Ägypten Treffen König Salman Abdel al-Sisi (picture-alliance/AA/Egypt Presidency)

    السعودية ـ أزمات دبلوماسية متلاحقة في عهد ولي العهد الطموح

    الخلاف مع مصر تسبب بعقوبة نفطية

    قبل تعيين محمد بن سلمان ولياً للعهد، عرفت العلاقات السعودية المصرية توتراً منتصف أكتوبر/ تشرين الأول 2016، وذلك عقب تصويت القاهرة في مجلس الأمن لصالح مشروع قرار روسي لم يتم تمريره متعلق بمدينة حلب. كما وقعت مصر والمملكة اتفاقية تؤول بموجبها ملكية جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر إلى الرياض، تبعتها احتجاجات مصرية. وكان الرد السعودي وقف تزويد القاهرة بشحنات شهرية من منتجات بترولية.

  • Margot Wallstroem 30.10.2014 (Reuters/TT News Agency/Annika AF Klercker)

    السعودية ـ أزمات دبلوماسية متلاحقة في عهد ولي العهد الطموح

    السويد تتهم الرياض بأساليب القرون الوسطى

    في آذار/ مارس 2015 استدعت الرياض سفيرها في ستوكهولم بسبب انتقادات وجهتها وزيرة الخارجية السويدية مارغوت فالستروم لسجل السعودية في مجال حقوق الإنسان، وخصت بالذكر منها القيود المفروضة على النساء ووصف حكم القضاء السعودي بجلد المدون السعودي المعارض رائف بدوي بأنه من "أساليب القرون الوسطى". إعداد: إيمان ملوك


 

مختارات

السعودية ـ أزمات دبلوماسية متلاحقة في عهد ولي العهد الطموح

تزداد حدة الأزمة الدبلوماسية بين السعودية وكندا بشكل غير مسبوق، غير أن هذه الأزمة ليست الأولى، إذ شهدت الرياض منذ تولي محمد بن سلمان منصب ولي العهد أزمات دبلوماسية مع دول بينها ألمانيا بسبب ملفات أبرزها ملف حقوق الإنسان. (08.08.2018)  

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هل أربك ملف اختفاء خاشقجي حسابات ترامب الداخلية؟  

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