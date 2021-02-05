وزير الخارجية الأمريكي لنظيره السعودي.. إنهاء الصراع في اليمن من أولويات بايدن

في الوقت الذي بدأت فيه الإدارة الأمريكية إجراءات إلغاء تصنيف جماعة الحوثيين المتمردة في اليمن كجماعة إرهابية، أجرى فيه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أول محادثة هاتفية مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان بحسب ما أكدت وزارة الخارجية الأمريكية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية"واس" أن الدبلوماسيين الكبيرين ناقشا أيضاً عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقالت "إن الوزير بن فرحان "هنأ نظيره الأمريكي بمناسبة توليه المنصب الجديد"، معبراً "عن تطلع المملكة للعمل مع الولايات المتحدة لمواجهة التحديات المشتركة وصون الأمن والاستقرار في المنطقة".

وفي أول خطاب له عن السياسة الخارجية كرئيس للولايات المتحدة، أعلن بايدن نهاية الدعم الأمريكي للحملة العسكرية بقيادة السعودية في اليمن. ويترتب على القرار الأمريكي إلغاء أحد أكثر قرارات اللحظة الأخيرة انتقاداً للرئيس السابق دونالد ترامب.

وقال عضو الكونغرس الأمريكي كريس مورفي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إن "إلغاء التصنيف قرار مهم سينقذ الأرواح، بالإضافة إلى تعيين مبعوث خاص، يمنح الأمل في أن الرئيس بايدن ملتزم بإنهاء الحرب".

وقال ديفيد ميليباند، رئيس لجنة الإنقاذ الدولية، عبر تويتر: "هذا قرار آخر حيوي وصحيح لمنح الأمل لسكان اليمن المنكوبين. إن تصنيف أنصار الله لن يفعل شيئاً لمواجهة الإرهاب، وكل هذا يجعل المساعدات الإنسانية والحركة التجارية مستحيلة".

ورحبت منظمات الإغاثة بهذه الخطوة باعتبار أن لها تداعيات عميقة على الشعب اليمني، موطن أسوأ كارثة إنسانية في العالم. وتقود السعودية تحالفاً عسكرياً يقاتل ضد المتمردين الحوثيين في اليمن المرتبطين بخصمها الإقليمي إيران.

ويعاني اليمن من صراع مدمر على السلطة بين الحكومة والحوثيين منذ أواخر 2014، ودفع الصراع بالدولة العربية إلى حافة المجاعة ودمر مرافقها الصحية.

وكان قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس قد قال في بيان "حدد الوزير عدة أولويات رئيسية للإدارة الجديدة، منها زيادة (الاهتمام) بقضايا حقوق الإنسان وإنهاء الحرب في اليمن".



إحباط هجوم حوثي بطائرة مسيرة

من ناحية أخرى، أعلنت السعودية اليوم اعتراض طائرة مسيرة حاولت استهداف جنوب المملكة متهمة المتمردين اليمنيين بالوقوف وراء الهجوم.

مشاهدة الفيديو 22:04 شارك واشنطن تعلن عزمها وقف دعم الحرب في اليمن...هل اقترب الحل؟ إرسال Facebook Facebook Messenger Web EMail Whatsapp Web Telegram الرابط https://p.dw.com/p/3oyIu واشنطن تعلن عزمها وقف دعم الحرب في اليمن...هل اقترب الحل؟

وقال المتحدث باسم التحالف الذي تقوده الرياض في اليمن العميد الركن في القوات السعودية تركي المالكي في بيان إنّ التحالف تمكن "صباح اليوم (الأحد) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة"، وأضاف أن الطائرة "أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية".

ولم يعلن المتمردون اليمنيون المقربون من إيران عن مهاجمة أهداف في المملكة في الساعات الماضية. كما أنّ المالكي لم يحدّد ما إذا كان اعتراض الطائرة المسيّرة قد تم في الاجواء اليمنية التي تسيطر عليها طائرات التحالف الداعم للحكومة المعترف بها دولياً، أم في أجواء المملكة.

وتتعرض السعودية لهجمات متواصلة من قبل المتمردين المدعومين من إيران، خصم السعودية اللدود، لكن الصواريخ والطائرات المسيّرة التي يطلقها الحوثيون نادراً ما تصل إلى أجواء العاصمة السعودية التي تبعد نحو 700 كلم عن الحدود اليمنية.

وفي كانون الثاني/ يناير الماضي دمّرت القوات السعودية "هدفاً جوياً معادياً" فوق الرياض لكن لم تتضح الجهة التي تقف خلفه.

ع.ح./ع.غ. (ا ف ب، د ب أ)