 وزير الخارجية الأمريكي لنظيره السعودي.. إنهاء الصراع في اليمن من أولويات بايدن | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 07.02.2021

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أخبار

وزير الخارجية الأمريكي لنظيره السعودي.. إنهاء الصراع في اليمن من أولويات بايدن

أكد وزير الخارجية الأمريكي بلينكن في أول محادثة هاتفية مع نظيره السعودي أن إنهاء الصراع في اليمن من أولويات الرئيس جو بايدن، فيما أعلنت فيه السعودية تصديها لهجوم حوثي جديد بطائرة مسيرة.

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن 

ناقش بلنكين مع نظيره السعودي الحرب على اليمن والقرار الأمريكي بوقف دعمها وعدم تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية

في الوقت الذي بدأت فيه الإدارة الأمريكية إجراءات إلغاء تصنيف جماعة الحوثيين المتمردة في اليمن كجماعة إرهابية، أجرى فيه  وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن  أول محادثة هاتفية مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان بحسب ما أكدت وزارة الخارجية الأمريكية.

مختارات

في أول خطاب له عن السياسة الخارجية كرئيس، أعلن الرئيس الأمريكي بايدن عن وضع حد لـ"الدعم" ولـ"مبيعات الأسلحة" للتحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن، كما أكد تجميد قرار سلفه بسحب جزء من القوات الأمريكية من ألمانيا.

رحبت السعودية وحكومة اليمن المعترف بها دوليا بما ورد في خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن فيما يتعلق بالأزمة اليمنية. بدورهم رحب الحوثيون بإعلان بايدن إنهاء دعم بلاده للعمليات العسكرية في اليمن واشترطوا وقف "العدوان".

وذكرت وكالة الأنباء السعودية"واس" أن الدبلوماسيين الكبيرين ناقشا أيضاً عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقالت "إن الوزير بن فرحان "هنأ نظيره الأمريكي بمناسبة توليه المنصب الجديد"، معبراً "عن تطلع المملكة للعمل مع الولايات المتحدة لمواجهة التحديات المشتركة وصون الأمن والاستقرار في المنطقة".

وفي أول خطاب له عن السياسة الخارجية كرئيس للولايات المتحدة، أعلن بايدن نهاية الدعم الأمريكي للحملة العسكرية بقيادة السعودية في اليمن. ويترتب على القرار الأمريكي إلغاء أحد أكثر قرارات اللحظة الأخيرة انتقاداً للرئيس السابق دونالد ترامب.

وقال عضو الكونغرس الأمريكي كريس مورفي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إن "إلغاء التصنيف قرار مهم سينقذ الأرواح، بالإضافة إلى تعيين مبعوث خاص، يمنح الأمل في أن الرئيس بايدن ملتزم بإنهاء الحرب".

وقال ديفيد ميليباند، رئيس لجنة الإنقاذ الدولية، عبر تويتر: "هذا قرار آخر حيوي وصحيح لمنح الأمل لسكان اليمن المنكوبين. إن تصنيف أنصار الله لن يفعل شيئاً لمواجهة الإرهاب، وكل هذا يجعل المساعدات الإنسانية والحركة التجارية مستحيلة". 

 

ورحبت منظمات الإغاثة بهذه الخطوة باعتبار أن لها تداعيات عميقة على الشعب اليمني، موطن أسوأ كارثة إنسانية في العالم. وتقود السعودية تحالفاً عسكرياً يقاتل ضد المتمردين الحوثيين في اليمن المرتبطين بخصمها الإقليمي إيران.

ويعاني اليمن من صراع مدمر على السلطة بين الحكومة والحوثيين منذ أواخر 2014، ودفع الصراع بالدولة العربية إلى حافة المجاعة ودمر مرافقها الصحية.

وكان قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس قد قال في بيان "حدد الوزير عدة أولويات رئيسية للإدارة الجديدة، منها زيادة (الاهتمام) بقضايا حقوق الإنسان وإنهاء الحرب في اليمن".
 

إحباط هجوم حوثي بطائرة مسيرة

من ناحية أخرى، أعلنت السعودية اليوم  اعتراض طائرة مسيرة  حاولت استهداف جنوب المملكة متهمة المتمردين اليمنيين بالوقوف وراء الهجوم.

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واشنطن تعلن عزمها وقف دعم الحرب في اليمن...هل اقترب الحل؟

وقال المتحدث باسم التحالف الذي تقوده الرياض في اليمن العميد الركن في القوات السعودية تركي المالكي في بيان إنّ التحالف تمكن "صباح اليوم (الأحد) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة"، وأضاف أن الطائرة "أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية".

ولم يعلن المتمردون اليمنيون المقربون من إيران عن مهاجمة أهداف في المملكة في الساعات الماضية. كما أنّ المالكي لم يحدّد ما إذا كان اعتراض الطائرة المسيّرة قد تم في الاجواء اليمنية التي تسيطر عليها طائرات التحالف الداعم للحكومة المعترف بها دولياً، أم في أجواء المملكة.

وتتعرض السعودية لهجمات متواصلة من قبل المتمردين المدعومين من إيران، خصم السعودية اللدود، لكن الصواريخ والطائرات المسيّرة التي يطلقها الحوثيون نادراً ما تصل إلى أجواء العاصمة السعودية التي تبعد نحو 700 كلم عن الحدود اليمنية.

وفي كانون الثاني/ يناير الماضي دمّرت القوات السعودية "هدفاً جوياً معادياً" فوق الرياض لكن لم تتضح الجهة التي تقف خلفه.

ع.ح./ع.غ. (ا ف ب، د ب أ)

  • Bildergalerie Jemen Binnenflüchtlinge (Reuters/K. Abdullah)

    النازحون اليمنيون ورحلة الهروب المستمرة من الموت

    غياب أدنى مقومات العيش

    منذ ثلاث سنوات والحرب مستعرة في اليمن. ومنذ بداية الحرب نزح أكثر من ثلاثة ملايين شخص. يعيش هؤلاء النازحون داخل مخيمات ميدانية، مثل تلك القريبة من مدينة عبس في مقاطعة حجة الواقعة في الساحل الشمالي الغربي. يفتقر الناس هناك إلى مقومات العيش االكريم من ماء وغذاء و أدوية.

  • Bildergalerie Jemen Binnenflüchtlinge (Reuters/K. Abdullah)

    النازحون اليمنيون ورحلة الهروب المستمرة من الموت

    من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم!

    هناك 24 مليون شخص، أي حوالي 80 في المائة من اليمنيين، في حاجة ماسة للمساعدة. ووفقاً لليونيسف، يموت طفل واحد على الأقل كل عشر دقائق نتيجة للجوع وسوء التغذية. وتحتاج الأمم المتحدة مبلغ 4.2 مليار دولار لتمويل حاجات اليمنيين من المساعدات هذا العام. وتتطلع المنظمة الدولية في ذلك إلى دعم الدول الأعضاء في مؤتمر المانحين في جنيف.

  • Bildergalerie Jemen Binnenflüchtlinge (Reuters/K. Abdullah)

    النازحون اليمنيون ورحلة الهروب المستمرة من الموت

    الأطفال الأكثر عرضة للخطر

    تفر العديد من العائلات من المناطق المحاصرة في البلاد باتجاه محافظة حجة، التي تضم خُمس جميع النازحين اليمنيين. المدينة ليست الأكثر أماناً. ووفقاً لمركز رصد النزوح الداخلي الدولي (IDMC)، يتعرض الأطفال للمخاطر بشكل خاص. إذ يتم استغلال الأطفال عن طريق الزواج أو تدريبهم على القتال.

  • Bildergalerie Jemen Binnenflüchtlinge (Reuters/K. Abdullah)

    النازحون اليمنيون ورحلة الهروب المستمرة من الموت

    حياة النزوح..

    دخل اليمن عمليا في أزمة سياسية وإنسانية قبل عام 2015، إذ يعيش 50 في المائة من السكان تحت خط الفقر، ولا يحصل 70 في المائة من سكان البوادي على المياه الصالحة للشرب أو الرعاية الطبية. كما أدى العنف من قبل الجماعات الإرهابية إلى نزوح السكان، خاصة في جنوب اليمن. ومع بداية الحرب، ارتفعت أعداد النازحين بشكل كبير.

  • Bildergalerie Jemen Binnenflüchtlinge (Reuters/K. Abdullah)

    النازحون اليمنيون ورحلة الهروب المستمرة من الموت

    وباء الكوليرا

    قبل تصاعد الأزمة في اليمن، كانت البلاد تستورد 80 إلى 90 في المائة من احتياجاتها الغذائية. الآن وبعد إغلاق المطار في صنعاء وحصار الموانئ، لا تصل المساعدات للبلاد بشكل كافي. أكثر من 13 مليون شخص لا يحصلون على مياه شرب، كما تنتشر الأمراض المعدية في معظم أنحاء البلاد. وبحلول نهاية عام 2017، كان حوالي مليون شخص من اليمنيين مصاب بوباء الكوليرا.إعداد: يوليا فرجين/ ترجمة: إيمان ملوك


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