 وزير الخارجية الألماني يدعو لسحب المقاتلين السوريين من ليبيا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 14.07.2021

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وزير الخارجية الألماني يدعو لسحب المقاتلين السوريين من ليبيا

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إنه يجب البدء قريباً في سحب المقاتلين الأجانب من ليبيا على أن يكون أول هؤلاء هم "المرتزقة السوريون الذين استعانت بهم أطراف مختلفة في الصراع الليبي".

وزير الخارجية الألماني هايكو ماس مع الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش

قال ماس إن المقاتلين السوريين في ليبيا هم من يجب البدء في إخراجهم من البلاد

دعا وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، إلى البدء قريباً في سحب المقاتلين الأجانب من ليبيا.

مختارات

أكد أردوغان أن تركيا لن تخرج قريبا من البلدان التي توجد فيها قواتها كليبيا وسوريا، كما أكد أنه سيزور جمهورية شمال قبرص التركية قريبا، متحدثا كذلك عن مزاعم بشراء قطر لمصنع أسلحة تركي.

وقبل بدء جلسة لمجلس الأمن الدولي في هذا الشأن، قال ماس الذي ينتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي مساء اليوم الأربعاء (14 يوليو/تموز 2021) إنه ينبغي البدء بالمرتزقة السوريين الذين استعانت بهم أطراف مختلفة في الصراع الليبي، في إشارة إلى تركيا وحلفائها في ليبيا.

وأضاف ماس: "إذا بدأنا في هذه العملية، سيتعين على قوات أخرى، وكذلك قوات نظامية موجودة في ليبيا، أن تغادر البلاد شيئا فشيئا".

وكان ممثلو 16 دولة اتفقوا قبل ثلاثة أسابيع في مؤتمر برلين 2 على ضرورة انسحاب المقاتلين الأجانب من ليبيا.

 وشارك في المؤتمر أهم الأطراف المعنية بالصراع الليبي، ومنها روسيا وتركيا ومصر والإمارات. وتقرر سحب القوات الأجنبية ووقف توريدات الأسلحة إلى ليبيا في مؤتمر برلين الأول مطلع العام الماضي.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أنه لا يزال هناك 20 ألف مقاتل أجنبي في ليبيا.

وتم إدراج النتائج التي توصل لها مؤتمر برلين على جدول أعمال مجلس الأمن ليوم غد الخميس، وتعد هذه الجلسة هي السبب الرئيسي لقيام ماس بزيارة للولايات المتحدة تستغرق ثلاثة أيام.

ع.ح./ا.ح. (د ب أ)

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    الكاتب: خالد سلامة


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