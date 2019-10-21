وزير الخارجية الألماني في زيارة مفاجئة إلى ليبيا

وصل وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم الأحد (27 تشرين الأول/أكتوبر) إلى ليبيا في زيارة لم يعلن عنها مسبقاً، لدواع أمنية. ويعتزم ماس لقاء رئيس الوزراء الليبي فايز السراج الذي يقود "حكومة الوفاق الوطني" المعترف بها دوليا والتي تدعمها الأمم المتحدة، في مدينة زوارة الساحلية التي تقع على بعد نحو 120 كيلومتراً غرب العاصمة طرابلس. ومن المتوقع أن تدور المباحثات بين الجانبين حول مؤتمر برلين الذي سيجمع الأطراف المعنية بالشأن الليبي.



وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا قد أشاد نهاية الشهر الماضي بدور ألمانيا من أجل عقد مؤتمر دولي يجمع كل الأطراف المعنية بالملف الليبي. وأكد المجلس على "ضرورة مشاركة كافة الدول المعنية بالشأن الليبي في المؤتمرات والاجتماعات الدولية التي تبحث عن حل سياسي للأزمة، دون إقصاء، مثلما يحدث في الاجتماعات التحضيرية لمؤتمر برلين القادم".



ومن المقرر أن يعقد مؤتمر برلين في بداية الشهر المقبل، وتعول عليه الأطراف الليبية من أجل إيجاد حل للأزمات التي تعصف بالبلاد. وكان "الجيش الوطني الليبي" الذي يقوده الجنرال المتقاعد خليفة حفتر، قد أعلن في بيان بشأن مؤتمر برلين أنها "تُثمن كل جهد دولي يهدف إلى تحقيق السلام والاستقرار، والقضاء على الإرهاب، وتفكيك المليشيات ونزع السلاح، والوصول لحكومة تحظى بالشرعية الدستورية".

وبعد زيارة ليبيا، من المقرر أن يقوم وزير الخارجية الألماني بزيارة إلى القاهرة يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين لإجراء مباحثات سياسية، حيث يلتقي في أثناء زيارته كلا من الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية سامح شكري.

كما يزور ماس تونس، ضمن جولته الشمال أفريقية، وتشمل محادثاته في العاصمة التونسية الملف الليبي.

وكان ماس قد زار تركيا يوم السبت واجتمع مع نظيره التركي مولود جاووش أوغلو. وطالب ماس تركيا بتطبيق دائم لوقف إطلاق النار في شمال سوريا والالتزام بالقوانين الدولية عند التعامل مع اللاجئين.



م.ع.ح/م.س (د ب أ)