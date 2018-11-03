وزير الخارجية الألماني السابق: ميرتس يملك فرصة جيدة لخلافة ميركل

أعرب وزير الخارجية الألماني السابق زيغمار غابرييل عن اعتقاده بأن فريدريش ميرتس، الرئيس السابق للكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي، يحظى بفرص جيدة لخلافة المستشارة انغيلا ميركل في رئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي. وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال النائب السابق للمستشارة الألمانية والموجود حاليا في زيارة لمدينة مرتينسبورغ بولاية فيرجينيا الأمريكية، إن ميرتس لديه " بالتأكيد فرص جيدة تماما" في السباق على رئاسة الحزب الديمقراطي المسيحي.
فريدريش ميرتس المرشح لخلافة ميركل على رأس الحزب المسيحي الديمقراطي
وأعرب الرئيس الأسبق للحزب الاشتراكي الديمقراطي عن اعتقاده بأن ميرتس سيسعى إلى منصب المستشارية أيضا، وقال: "أعتقد أن كل رئيس للحزب المسيحي لديه بالأساس الحق في السعي إلى أن يصبح المستشار التالي"، وأضاف "أما مسألة أن يقول هذا أو لا، فهذه قضية أخرى، لكن لماذا يسعى المرء إلى أن يكون رئيسا للحزب المسيحي إذا لم يكن يطمح إلى أن يصبح خليفة لأنغيلا ميركل؟".
وكان غابرييل توقع أنه من الممكن أن تتخلى ميركل عن منصبها كمستشارة في أعقاب انتخابات البرلمان الأوروبي في أيار/مايو المقبل، ورجح أن تكون هذه نهاية الائتلاف الكبير، الحاكم حاليا.
ورأى غابرييل أن نتائج الانتخابات وضعت الاشتراكيين الديمقراطيين في حالة عميقة من عدم اليقين حيال ما إذا كان عليهم أن يظلوا داخل الائتلاف الكبير، وقال "أعتقد أنه سيكون من الصعب بدرجة غير عادية إقناع الحزب الاشتراكي أن ينتخبوا مرة أخرى في البرلمان مستشارا من الحزب المسيحي".
وقال غابرييل إنه من المتوقع في حال انهيار الائتلاف الكبير أن يحاول التحالف المسيحي تشكيل ائتلاف جديد مع حزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، وهو ما يعرف إعلاميا "بائتلاف جامايكا"، مشيرا إلى أن الحزب الديمقراطي الحر كان أبدى استعداده للتفاوض مرة أخرى على تشكيل ائتلاف في حال رحيل ميركل.
وأضاف غابرييل أن استعداد الخضر للمشاركة في الائتلاف الجديد سيكون مرهونا "بالتأكيد بالمواقف التي سيتبناها الحزب المسيحي أو رئيسه الجديد".
يذكر أن غابرييل يقيم في الوقت الراهن في الولايات المتحدة بناء على دعوة من جامعة هارفارد حيث يلقي هناك محاضرات ويعقد حلقات بحثية.
ح.ع.ح/ع.ش (د.ب.أ)
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بالصور- هؤلاء هم خلفاء المستشارة أنغيلا ميركل المحتملون
فريدريش ميرتس
الخبير الاقتصادي (62 عاماً) الذي اختفى من الساحة السياسية منذ عشر سنوات، عاد الآن للظهور على الواجهة، حيث أعلن استعداده للترشح لخلافة ميركل على منصب رئيسة حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي، حسب صحيفة بيلد. وسيجري الانتخاب خلال المؤتمر العام للحزب في هامبورغ في مطلع ديسمبر/ كانون الأول 2018.
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بالصور- هؤلاء هم خلفاء المستشارة أنغيلا ميركل المحتملون
مناهض لسياسة ميركل
كان ميرتس، وهو خبير اقتصادي، منافسا لميركل على مدى سنوات طويلة، ورئيسا سابقا للكتلة البرلمانية لحزبي الاتحاد المسيحي الديمقراطي والمسيحي الإجتماعي (البافاري) بالبوندستاغ. وانتقد سياسة ميركل الخاصة باللاجئين وقال إن سياسة الباب المفتوح "قرار اتخذ بليل، ولم يكن سياسية أوروبية عن تفكير".
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بالصور- هؤلاء هم خلفاء المستشارة أنغيلا ميركل المحتملون
أنغريت كرامب ـ كارنباور
اختارتها ميركل كخليفة مستقبلية لها رغم قلة شهرتها على المستوى الاتحادي، بعد أن كانت رئيسة حكومة سارلاند. التنمية الاقتصادية التي "لا تترك أحدا في الخلف" هي واحدة من السياسات التي تؤمن بها كرامب ـ كارنباور. كما تعتبر واحدة من الداعين لسياسة ميركل المرحبة باللاجئين. وقد أعلنت بالفعل سعيها لتصبح رئيسة للحزب المسيحي الديمقراطي.
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بالصور- هؤلاء هم خلفاء المستشارة أنغيلا ميركل المحتملون
ينس شبان
أعلن هو الآخر خوضه الانتخابات على رئاسة الحزب. عمره 38 عاما فقط وأصبح برلمانيا اتحاديا عام 2002، وتقلد بعد ذلك منصب المتحدث باسم الصحة في الاتحاد الديمقراطي المسيحي حتى عام 2015. "شاب، مثلي الجنس ومحافظ" هكذا وصفته مجلة شتيرن. وقد كان وراء تمرير قرار القضاء على ازدواجية الجنسية الممنوح لبعض الشباب الأجانب منذ عام 2000، وذلك في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي عام 2016.
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بالصور- هؤلاء هم خلفاء المستشارة أنغيلا ميركل المحتملون
أورزولا فون دير لاين
هي أول امرأة تتولى حقيبة الدفاع في ألمانيا. بدأت حياتها المهنية في مجال الطب، حيث درست الصحة العامة في جامعة ستانفورد في أمريكا. واحدة من أهم المتحدثات في قضايا الأسرة. دعت إلى تحقيق مكاسب لأسر الجنود. وأثناء التحقيقات التي أجريت ضد المشتبه فيهم بالتطرف اليميني داخل الجيش، اعتبرت الاتهامات مسا معنويا بكيان الجيش. كما أنها واحدة من الداعين إلى توثيق الروابط الدفاعية للاتحاد الأوروبي.
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بالصور- هؤلاء هم خلفاء المستشارة أنغيلا ميركل المحتملون
يوليا كلوكنر
تقود كتلة المعارضة للمحافظين في ولاية راينلاند بالاتينات. "ملكة النبيذ" سابقا تشغل حاليا منصب نائب ميركل داخل الحزب الديمقراطي المسيحي. درست العلوم السياسية واللاهوت. وهي معروفة بموقفها المائل إلى التحفظ إذ تعارض الإجهاض، وبحوث الخلايا الجذعية الجنينية واقترحت خطة بديلة لسياسة اللاجئين المعمتدة من طرف ميركل.
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بالصور- هؤلاء هم خلفاء المستشارة أنغيلا ميركل المحتملون
بيتر ألتماير
رئيس ديوان المستشارية الذي يتبنى مواقف ميركل التقدمية في مجالات سياسية عديدة. قدم من سارلاند، وعمل لأول مرة في الاتحاد الأوروبي. ألتماير كان وزير البيئة سابقا، الذي يملك من العمر59 سنة، اشتهر بـ"دبلوماسية المطبخ". كما يلقب بـ"الحارس الشخصي لميركل" المدقق في تفاصيل السياسة والمتقبل لـ"للأفكارالخاصة بحماية البيئة".