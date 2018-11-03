وزير الخارجية الألماني السابق: ميرتس يملك فرصة جيدة لخلافة ميركل

أعرب وزير الخارجية الألماني السابق زيغمار غابرييل عن اعتقاده بأن فريدريش ميرتس، الرئيس السابق للكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي، يحظى بفرص جيدة لخلافة المستشارة انغيلا ميركل في رئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي. وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال النائب السابق للمستشارة الألمانية والموجود حاليا في زيارة لمدينة مرتينسبورغ بولاية فيرجينيا الأمريكية، إن ميرتس لديه " بالتأكيد فرص جيدة تماما" في السباق على رئاسة الحزب الديمقراطي المسيحي.

فريدريش ميرتس المرشح لخلافة ميركل على رأس الحزب المسيحي الديمقراطي

وأعرب الرئيس الأسبق للحزب الاشتراكي الديمقراطي عن اعتقاده بأن ميرتس سيسعى إلى منصب المستشارية أيضا، وقال: "أعتقد أن كل رئيس للحزب المسيحي لديه بالأساس الحق في السعي إلى أن يصبح المستشار التالي"، وأضاف "أما مسألة أن يقول هذا أو لا، فهذه قضية أخرى، لكن لماذا يسعى المرء إلى أن يكون رئيسا للحزب المسيحي إذا لم يكن يطمح إلى أن يصبح خليفة لأنغيلا ميركل؟".

وكان غابرييل توقع أنه من الممكن أن تتخلى ميركل عن منصبها كمستشارة في أعقاب انتخابات البرلمان الأوروبي في أيار/مايو المقبل، ورجح أن تكون هذه نهاية الائتلاف الكبير، الحاكم حاليا.

ورأى غابرييل أن نتائج الانتخابات وضعت الاشتراكيين الديمقراطيين في حالة عميقة من عدم اليقين حيال ما إذا كان عليهم أن يظلوا داخل الائتلاف الكبير، وقال "أعتقد أنه سيكون من الصعب بدرجة غير عادية إقناع الحزب الاشتراكي أن ينتخبوا مرة أخرى في البرلمان مستشارا من الحزب المسيحي".

وقال غابرييل إنه من المتوقع في حال انهيار الائتلاف الكبير أن يحاول التحالف المسيحي تشكيل ائتلاف جديد مع حزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، وهو ما يعرف إعلاميا "بائتلاف جامايكا"، مشيرا إلى أن الحزب الديمقراطي الحر كان أبدى استعداده للتفاوض مرة أخرى على تشكيل ائتلاف في حال رحيل ميركل.

وأضاف غابرييل أن استعداد الخضر للمشاركة في الائتلاف الجديد سيكون مرهونا "بالتأكيد بالمواقف التي سيتبناها الحزب المسيحي أو رئيسه الجديد".

يذكر أن غابرييل يقيم في الوقت الراهن في الولايات المتحدة بناء على دعوة من جامعة هارفارد حيث يلقي هناك محاضرات ويعقد حلقات بحثية.

ح.ع.ح/ع.ش (د.ب.أ)