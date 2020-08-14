 وزير إسرائيلي يتوقع تطبيعا مع السودان قبل نهاية العام | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 16.08.2020

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أخبار

وزير إسرائيلي يتوقع تطبيعا مع السودان قبل نهاية العام

بعد الإمارات يبدو أن السودان يسير في طريق تطبيع العلاقات مع اسرائيل قبل نهاية العام الحالي، كما كشف وزير إسرائيلي. ولم يكتف المسؤول الإسرائيلي بذلك بل تحدث عن إمكانية قيام دولتين عربيتين أخريين بالتطبيع مع إسرائيل أيضا.

صورة مركبة لرئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان ورئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو.

صورة مركبة لرئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان ورئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو.

كشف وزير الاستخبارات الإسرائيلي إيلي كوهين النقاب عن أن إسرائيل والسودان على وشك توقيع اتفاقية سلام بينهما. ونقلت هيئة البث الإسرائيلي اليوم الأحد (16 أغسطس/ آب 2020) عن الوزير القول إنه "يتوقع أن تتم هذه الخطوة التاريخية قريبا، ربما قبل نهاية العام الحالي".

وأضافت الهيئة أن الاتصالات بين إسرائيل والسودان مستمرة، كما أن بعثات من كل من الطرفين تواصل الاستعدادات على قدم وساق للتوصل إلى هذا الاتفاق.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد التقى رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان في مدينة عنتيبي الأوغندية في شباط/فبراير الماضي واتفقا على "بدء التعاون المؤدي إلى تطبيع العلاقات" بين الجانبين.

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في غضون ذلك توقع وزير المخابرات الإسرائيلي إيلي كوهين أن تحذو البحرين وسلطنة عمان حذو الإمارات في إضفاء الطابع الرسمي على العلاقات مع إسرائيل. وقال كوهين لراديو الجيش الإسرائيلي "في أعقاب هذه الاتفاقية (مع الإمارات) ستأتي اتفاقيات أخرى مع المزيد من دول الخليج والدول الإسلامية في أفريقيا".

وتابع "أعتقد أن البحرين وسلطنة عمان على جدول الأعمال بالتأكيد. بالإضافة إلى ذلك، فهناك في تقديري فرصة بالفعل في العام المقبل لاتفاق سلام مع دول أخرى في أفريقيا وعلى رأسها السودان". 

ويشار إلى أن البحرين وسلطنة عمان أشادتا بالاتفاق الإماراتي الإسرائيلي على الرغم من أنهما لم يعلقا على آفاق تطبيع علاقاتهما معها. كما أن سلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد كان قد استقبل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو علنا، لكن دون الإشارة إلى تطبيع رسمي بين بلديهما.

م.أ.م/ أ.ح ( د ب أ، رويترز)

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