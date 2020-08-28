 وزير إسرائيلي يتوقع أن تحصل قطر على طائرات إف 35 الأمريكية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 25.10.2020

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أخبار

وزير إسرائيلي يتوقع أن تحصل قطر على طائرات إف 35 الأمريكية

ظهرت تسريبات تشير إلى أن قطر قد تحصل على مقاتلات إف 35 الأمريكية المتطورة بعدما بدأت اسرائيل تعبر عن ليونة في بيع هذه الطائرات من شركة لوكهيد مارتن. وقد تكون الصفقة تحفيزا لقطر لتطبيع العلاقات مع اسرائيل.

مقاتلة إف 35 الأمريكية

مقاتلة إف 35 الأمريكية

قال يوفال شطاينتس وزير الطاقة الإسرائيلي اليوم الأحد (25 أكتوبر/ تشرين الأول 2020) إن بيع الطائرات الحربية الأمريكية المتطورة إف-35 لقطر ربما يكون ممكنا رغم اعتراضات إسرائيل على مثل تلك الصفقة بسبب صلات الدوحة بكل من إيران وحركة حماس.

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وقال شطاينتس، عضو مجلس الوزراء الأمني المصغر الذي يرأسه بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء، لتلفزيون واي نت "لا شك لدي في أنهم (القطريون) إذا أرادوها وكانوا مستعدين للدفع فسيحصلون عليها عاجلا أو آجلا". وأضاف "هذا افتراض يتعين أن نأخذه في الحسبان" مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية تبحث "في نهاية المطاف عن المصالح الأمريكية"، خاصة في مواجهة الطائرات الشبح المنافسة المعروضة من روسيا والصين.

وذكرت رويترز في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول أن قطر الغنية بالغاز قدمت طلبا رسميا لشراء الطائرة إف-35 التي تنتجها شركة لوكهيد مارتن والتي حصلت عليها إسرائيل فقط إلى الآن في المنطقة.

وقالت إسرائيل التي تتشاور واشنطن معها حول مثل هذه المبيعات إن الصفقة ستكون محل اعتراض.

يوفال شطاينتس وزير الطاقة الإسرائيلي

يوفال شطاينتس وزير الطاقة الإسرائيلي

ويبدي المسؤولون الأمريكيون استعدادا لبيع إف-35 للإمارات بعد أن قامت، وكذلك البحرين بتطبيع العلاقات مع إسرائيل يوم 15 سبتمبر أيلول. لكنهم يلوذون بالصمت إزاء طلب قطر شراء الطائرة.

وعملت الإدارات الأمريكية المتعاقبة على إبقاء التفوق العسكري الإسرائيلي في المنطقة. ومع ذلك أشار شطاينتس إلى أن مبيعات أسلحة أمريكية متطورة لدول عربية تمت في السابق رغم اعتراضات إسرائيل.

وفي بادئ الأمر، أبدت إسرائيل اعتراضات على حصول الإمارات على الطائرة إف-35. وأسقطت حكومة نتنياهو تلك الاعتراضات يوم الجمعة بعد أن عاد وزير الدفاع بيني غانتس من واشنطن بضمانات أمنية أمريكية جديدة لإسرائيل.

وهناك تكهنات في وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ربما تستخدم بيع الطائرة إف-35 حافزا لقطر لتطبيع العلاقات مع إسرائيل. واستبعدت قطر اتخاذ مثل تلك الخطوة الدبلوماسية قبل حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

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