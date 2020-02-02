وزير ألماني يهدد بتعديل القانون لمنع النقاب في المدارس

هدد وزير التعليم في ولاية هامبورغ الألمانية، تيس رابه، بتغيير القانون الناظم لعمل المدارس إذا لزم الأمر لمنع تنفيذ حكم أصدرته المحكمة الإدارية برفض منع طالبة من دخول مدرستها بالنقاب.

وقال السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي اليوم الأحد (الثاني من شباط/فبراير 2020): "لن نتأخر في تعديل قانون المدارس إذا لزم الأمر، حتى وإن كان ليس هناك ضرورة لذلك في الوقت الراهن وفقا لرؤيتنا القانونية".

ووفقاً لتقرير لصحيفة "هامبورغر ابندبلات" المحلية، كانت المحكمة الإدارية أصدرت حكماً مستعجلاً يقضي بعدم جواز منع الطالبة في الـ 16 من عمرها من الدخول إلى مدرستها المهنية بالنقاب.

وأوضح رابه: "بغض النظر عما تنص عليه أي ثقافة أو دين: فكل طالب وطالبة يجب أن يكون مكشوف الوجه في المدرسة، وسنفعل كل ما في وسعنا حتى نضمن بقاء هذا الأمر في المستقبل".

وقال رابه إن النقاب غير مسموح به وفقاً للسلطة المسؤولة عن المدارس: "لأن العمليات التعليمية تستند إلى التواصل بين المعلمين والمتعلمين وكذلك بين المتعلمين وبعضهم بعضا، ولا يتم هذا الأمر إلا تضمن التواصل عن طريق تعبيرات الوجه والإيماءات".

وأعرب رابه عن أسفه حيال عدم اتباع المحكمة للرأي القانوني للسلطة المسؤولة عن المدارس وحيال إلغاء المحكمة حظر النقاب.

وأعلن رابه اعتزامه "الشروع في اتخاذ خطوات قانونية أخرى لهذا السبب"، مشيراً إلى أن الدرجة التالية للتقاضي ستكون أمام المحكمة الإدارية العليا في هامبورغ، ونوه إلى أنه في حال لم يكف هذا الإجراء، فسيكون هناك تعديل للقانون.

م.أ.م/خ.س ( د ب أ)