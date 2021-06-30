وزير ألماني يناشد روسيا عدم إعاقة وصول المساعدات لسوريا

قال وزير التنمية الألماني غيرد مولر لصحيفة "أوغسبورغر ألغيماينيه" الألمانية في عددها الصادر اليوم الخميس (الثامن من يوليو/ تموز 2021) إنه يتعين على الحكومة الروسية أن تضمن في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة استمرار وصول منظمات الإغاثة عبر المعبر الحدودي الوحيد باب الهوى.

وتابع الوزير الألماني قائلا: "التهديد بوقف تمديد فتح المعبر في شمال سوريا أمام المساعدات الإنسانية، ليس مقبولا". يشار إلى أنه يمر عبر معبر باب الهوى يوميا شاحنات تنقل مساعدات من تركيا إلى منطقة الثوار السورية.

مركبة عسكرية روسية شمال سوريا

ومن المحتمل أن ينتهي ذلك في 10 تموز/يوليو الجاري إذا لم يتفق مجلس الأمن الأممي على تمديد فتح المعبر الحدودي. وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أشار في خطاب للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى استخدام حق الفيتو ضد التمديد.

ومن المنظور الروسي، فإنه من الممكن نقل المساعدات الأممية عبر دمشق. وأضاف وزير التنمية الألماني: "الإمدادات عبر الحدود تعد بالنسبة لهؤلاء النساء والرجال والأطفال ضرورية للبقاء على قيد الحياة"، وأشار إلى أن إغلاق المعبر الحدودي "سيكون كارثيا في ظل الوضع الذي ينتشر فيه فيروس كوفيد 19 في سورية" ويتفاقم الوضع الإنساني... بدلا من غلق المعبر الحدودي الوحيد المتبقي، فإننا بحاجة لمعبرين على الأقل".

ع.ش/ز.أ.ب (د ب أ)