 وزير ألماني يعتزم جعل تعدد الزوجات سببا لحظر التجنيس | أخبار | DW | 06.05.2019

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أخبار

وزير ألماني يعتزم جعل تعدد الزوجات سببا لحظر التجنيس

يطالب وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر، بإدخال تعديلات على قانون الجنسية بحيث يكون تعدد الزوجات سبباً كافياً لحظر التجنيس على من يتقدم لنيل الجنسية الألمانية. ويأمل زيهوفر بأن تتم هذه التعديلات في مطلع الخريف.

Horst Seehofer (picture-alliance/dpa/K. Nietfeld)

وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر.

يخطط وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر  لفرض حظر على تجنيس الأجانب متعددي الزيجات. وذكرت مصادر من وزارة الداخلية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الاثنين (السادس من أيار/ مايو 2019) أنه من المنتظر إدخال هذه القاعدة في إطار إصلاح جديد لقانون الجنسية بحلول الخريف المقبل. وبحسب البيانات، يلبي الوزير بذلك مطلباً لمؤتمر وزراء الداخلية على مستوى الولايات.

مختارات

وأوضحت المصادر أن وزراء الداخلية في الولايات يرون أن الاندماج في "الظروف الحياتية الألمانية" شرط للتجنيس، حيث إنه من المنتظر من كل مواطن جديد - بحسب وجهة نظرهم- "التماهي مع المجتمع" بجانب "الاستبعاد الواضح لتعدد الزوجات".

ويشار إلى أن وزير الداخلية الألماني زيهوفر كان يريد إدخال هذه القاعدة بشأن تعدد الزوجات في الإصلاح الأخير لقانون الجنسية، الذي أقره مجلس الوزراء الألماني مطلع نيسان/أبريل الماضي.

وبحسب بيانات المصادر، فإنه بسبب مخاوف من جانب وزارة العدل تقرر آنذاك الموافقة أولاً على سحب الجنسية الألمانية من مقاتلي المليشيات الإرهابية مزدوجي الجنسية، بحسب ما نص عليه ميثاق تشكيل الائتلاف الحاكم بين التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة أنغيلا ميركل، والحزب الاشتراكي الديمقراطي.

وذكرت المصادر أن وزارة الداخلية تعتزم مطلع الخريف المقبل طرح مسودة جديدة تنظم النقاط التي لا يوجد اتفاق بشأنها، والتي من بينها تمديد مهلة سحب التجنيس من مزوري الهوية من خمسة إلى عشرة أعوام.

أ.ح/خ.س (د ب أ)

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الدستور الألماني مشروحاً بإيجاز: الجنسية الألمانية

 

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