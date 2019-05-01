 وزير ألماني يطالب بوقف تصدير النفايات إلى الدول النامية | أخبار | DW | 23.05.2019

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أخبار

وزير ألماني يطالب بوقف تصدير النفايات إلى الدول النامية

"لا أحد يستطيع أن يفسر للمواطنين في أفريقيا وآسيا سبب تراكم قمامة الرخاء الأوروبي لديهم"، هذا ما قاله وزير التنمية الألماني غيرد مولر حين طالب بوقف تصدير النفايات للدول النامية. مولر دعا لحظر المنتجات البلاستيكية أيضا.

Deutschland Berlin Gerd Müller (CSU), Bundesentwicklungsminister (picture-alliance/dpa/R. Jensen)

أكد الوزير الاتحادي وزير التنمية الألماني غيرد مولر أنه يتعين على ألمانيا خلال رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي العام القادم العمل من أجل وقف تصدير النفايات إلى دول نامية. وقال مولر اليوم الخميس (23 أيار/ مايو 2019) بالعاصمة برلين إنه "لا أحد يستطيع أن يفسر للمواطنين في أفريقيا وآسيا، السبب وراء تراكم قمامة الرخاء الأوروبي لديهم".

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كما دعا وزير التنمية والتعاون الدولي الألماني أيضا للإسراع في حظر المنتجات أحادية الاستخدام المصنوعة من البلاستيك في بلاده.

وقال مولر، المنتمي للحزب الاجتماعي المسيحي البافاري، إنه يتعين على ألمانيا إتباع نموذج بريطانيا في هذا الشأن. وأضاف مولر: "البريطانيون عرضوا كيفية فعل ذلك، ويطبقون بالفعل حظر الاتحاد الأوروبي على المنتجات البلاستيكية. يجب أن نقتدي بذلك  وأن نتبع الأقوال بأفعال سريعة!".

وتابع الوزير الاتحادي قائلا: "أعواد القطن والمصاصلت البلاستيكية (شاليموه) يمكن أن تكون البداية أيضا، وكذلك الأكياس البلاستيكية والأكواب أحادية الاستخدام تندرج لما يجب أن ينتهي وقته الآن".

وأشار وزير التنمية الألماني إلى أن التعاون التنموي الألماني يتصدى لجبال القمامة على مستوى العالم من خلال التحالف الجديد "منع Prevent"، موضحا أنه يشارك في هذا التحالف أكثر من 35 شريكا من أوساط اقتصادية وبحثية ومن المجتمع المدني.

أ.ح/ع.أ.ج (د ب أ)

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