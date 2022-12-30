وزير ألماني "قلق" على حياة أطفاله بعد تهديدات من متطرفين

تعليقاً على تهديدات من حركة "مواطنو الرايخ"، قال وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ في تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية الصادرة اليوم الجمعة (30 كانون الأول/ديسمبر 2022): "صحيح أنا محمي جيداً، لكن الأمر يؤثر على حياتي وأنا قلق على أطفالي".

وفي نيسان/أبريل 2022 تبين أن حركة "مواطنو الرايخ" خططت لهجمات تفجيرية واختطاف وزير الصحة، وتم القبض على أربعة رجال في ذلك الحين خلال حملة أمنية على مستوى ألمانيا.

وذكر لاوترباخ أنه استخف في البداية بالخطر الذي يشكله "مواطنو الرايخ"، وقال: "لم أكن أعرف حتى هذه الحركة قبل بضع سنوات. ثم اعتقدت أنهم بعض المجانين غير المؤذيين. لكن أعلم اليوم أن هؤلاء الاشخاص إرهابيون خطيرون والعديد منهم مسلحون".

ولا يعترف "مواطنو الرايخ" بجمهورية ألمانيا الاتحادية كدولة. ويعلنون بالمخالفة للواقع أن الرايخ الألماني التاريخي (الإمبراطورية) لا يزال قائماً حتى يومنا هذا. وينكر أتباع الحركة الهياكل الديمقراطية والدستورية الراهنة الممثلة في البرلمان أو القوانين أو المحاكم. ولا يريدون دفع الضرائب أو اشتراكات الضمان الاجتماعي أو الغرامات.

وخلال مداهمة كبيرة جرت في 7 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، ألقت السلطات القبض على ما مجموعه 25 شخصاً، من بينهم ضباط جيش وشرطة سابقون ونائبة سابقة في البرلمان الألماني (بوندستاغ) عن حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي. ووجه لهم الادعاء العام اتهامات بالتخطيط للانقلاب على نظام الحكم.

خ.س/ع.ج (د ب أ)