وزير ألماني سابق يتعرض لانتقادات بسبب زيارته للسعودية

انتقد حزبا اليسار والخضر الألمانيان المعارضان بشدة زيارة وزير النقل الألماني السابق والنائب البارز في الـبرلمان "بوندستاغ" بيتر رامزاور للسعودية، بصحبة وفد اقتصادي ألماني.

وقالت رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب اليسار سارة فاغنكنشت لصحيفة "باساور نويه بريسه" الألمانية في عددها الصادر اليوم الاثنين (21 كانون الثاني/ يناير 2019): "مغازلة السعودية من جديد حاليا، وكأن شيئا لم يحدث، تعد إشارة خطيرة".

وأضافت السياسية اليسارية البارزة: "من يتصور أنه من الممكن أن يحفز قيام علاقات اقتصادية جيدة، إصلاحات ليبرالية في السعودية، فإما أن يكون ساذجا أو أنه يكذب على نفسه".

بيد أن رامزاور رد في مقابلة مع الصحيفة نفسها أن الحكومة السعوية أكدت أنها ستبذل قصارى جهدها لكشف كل ملابسات مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي. وأضاف بأن "علينا أن نثق" في وعود الحكومة السعودية. كما حذّر من عدم الاكتراث للمصالح الاقتصادية.

يشار إلى أن بيتر رامزاور نائب البرلمان الألماني "بوندستاغ" عن الحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا، الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا، والذي شغل منصب وزير النقل الاتحادي سابقا، توجه أمس الأحد إلى السعودية بصفته رئيسا لغرفة التجارة والصناعة العربية-الألمانية.

ومن جانبه، قال أوميد نوري بور، المتحدث باسم شؤون السياسة الخارجية بالكتلة البرلمانية لحزب الخضر المعارض: "ليست وظيفة النواب إخفاء الصعوبات في التعامل مع المملكة العربية السعودية لصالح الأعمال التجارية ببساطة".

يشار إلى أن السعودية تتعرض لانتقادات تتعلق بانتهاكات لحقوق الإنسان، وآخرها بصفة خاصة قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول بتركيا. وكانت الحكومة الألمانية أوقفت تماما صادرات الأسلحة إلى المملكة على خلفية هذه القضية.

أ.ح/ع.ش (د ب أ)