 وزير ألماني سابق يتعرض لانتقادات بسبب زيارته للسعودية | أخبار | DW | 21.01.2019

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أخبار

وزير ألماني سابق يتعرض لانتقادات بسبب زيارته للسعودية

تعرض وزير النقل الألماني السابق والنائب البارز عن حزب المسيحي الاجتماعي البافاري بيتر رامزاور لانتقادات شديدة بسبب زيارته للسعودية. رامزاور رد بأن الحكومة السعودية وعدت ببذل قصارى جهدها لكشف كل ملابسات مقتل خاشقجي.

Saudi Arabien - Deutscher Bundesminister für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung Peter Ramsaue in Jeddah (picture-alliance/dpa/K. Mustafa)

انتقد حزبا اليسار والخضر الألمانيان المعارضان بشدة زيارة وزير النقل الألماني السابق والنائب البارز في الـبرلمان  "بوندستاغ" بيتر رامزاور للسعودية، بصحبة وفد اقتصادي ألماني.

وقالت رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب اليسار سارة فاغنكنشت لصحيفة "باساور نويه بريسه" الألمانية في عددها الصادر اليوم الاثنين (21 كانون الثاني/ يناير 2019): "مغازلة السعودية من جديد حاليا، وكأن شيئا لم يحدث، تعد إشارة خطيرة".

وأضافت السياسية اليسارية البارزة: "من يتصور أنه من الممكن أن يحفز قيام علاقات اقتصادية جيدة، إصلاحات ليبرالية في السعودية، فإما أن يكون ساذجا أو أنه يكذب على نفسه".

مختارات

بعد يوم من ورود تقارير صحافية تتهم وكالة "ف.م.ب أويروكوم" الألمانية للاتصالات والعلاقات العامة بأنها تعمل على تلميع صورة السعودية في ألمانيا، حتى بعد مقتل خاشقجي، قالت الوكالة إنها أنهت "استشاراتها" للقيادة السعودية. (26.11.2018)

في مقاله* لـ DWعربية يطرح علاء الأسواني السؤال هل سيعاقب الزعماء الغربيون ابن سلمان..؟ (04.12.2018)

بيد أن رامزاور رد في مقابلة مع الصحيفة نفسها أن الحكومة السعوية أكدت أنها ستبذل قصارى جهدها لكشف كل ملابسات مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي. وأضاف بأن "علينا أن نثق" في وعود الحكومة السعودية. كما حذّر من عدم الاكتراث للمصالح الاقتصادية.

يشار إلى أن بيتر رامزاور نائب البرلمان الألماني "بوندستاغ" عن الحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا، الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا، والذي شغل منصب وزير النقل الاتحادي سابقا، توجه أمس الأحد إلى السعودية بصفته رئيسا لغرفة التجارة والصناعة العربية-الألمانية.

ومن جانبه، قال أوميد نوري بور، المتحدث باسم شؤون السياسة الخارجية بالكتلة البرلمانية لحزب الخضر المعارض: "ليست وظيفة النواب إخفاء الصعوبات في التعامل مع المملكة العربية السعودية لصالح الأعمال التجارية ببساطة".

يشار إلى أن السعودية تتعرض لانتقادات  تتعلق  بانتهاكات لحقوق الإنسان، وآخرها بصفة خاصة قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول بتركيا. وكانت الحكومة الألمانية أوقفت تماما صادرات الأسلحة إلى المملكة على خلفية هذه القضية.

أ.ح/ع.ش (د ب أ)

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