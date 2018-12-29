 وزيرة دفاع ألمانيا تناقش في واشنطن مصير مقاتلي ″داعش″ الأجانب | أخبار | DW | 13.04.2019

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أخبار

وزيرة دفاع ألمانيا تناقش في واشنطن مصير مقاتلي "داعش" الأجانب

ترفض الدول الأوروبية استعادة مواطنيها الذين قاتلوا في صفوف "داعش" لمحاكمتهم، وفي "البنتاغون" ناقشت وزيرة الدفاع الألمانية المسألة معربة عن ارتياحها حول إبقاء قوة أميركية بسوريا، وأقرت بضرورة زيادة نفقات الدفاع الألمانية.

USA Verteidigungsministerin von der Leyen in Washington (picture-alliance/dpa/K. Nietfeld)

ناقشت وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين يوم الجمعة (12 نيسان/ أبريل) في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) مصير المقاتلين الأجانب في تنظيم "الدولة الإسلامية"، الملف الذي سبب خلافات مع واشنطن. وقالت الوزيرة الألمانية للصحافيين بعد لقائها نظيرها الأميركي بالوكالة باتريك شاناهان "أكدت مرة أخرى أننا سنعالج كل حالة على حدة". وأضافت "لكننا مقتنعان بأن المشكلة الرئيسية تتمثل في جمع الأدلة في المنطقة حول النشاطات الإرهابية".

مختارات

كيف ستتصرف برلين مع مقاتلي "داعش" المعتقلين في سوريا ممن يحملون جواز سفر ألماني؟ هل ستقدمهم للمحاكم في ألمانيا؟ يبدو أن الحكومة الألمانية ليست متحمسة لهذه الفكرة، لكن وزير الداخلية لديه اقتراح آخر. (04.04.2019)

سيتوجه 21 ألمانيا من بين 66 من مقاتلي "داعش" المعتقلين لدى قوات سوريا الديمقراطية في شمال سوريا مباشرة إلى السجن في حال عادوا إلى البلاد، حسب ما كشفت وزارة الداخلية الاتحادية مبررة ذلك بوجود مذكرات اعتقال بحقهم. (03.04.2019)

وترفض الدول الأوروبية استعادة مواطنيها الذين توجهوا إلى سوريا للقتال في صفوف تنظيم "الدولة الإسلامية" لمحاكمتهم، مشددة على غياب التحقيق الميداني وعلى أن قوات سوريا الديموقراطية التي تحتجزهم ليست حكومة.

وذكر مصدر في البنتاغون أن واشنطن التي تخشى فرار هؤلاء الجهاديين، تقترح على الأوروبيين المتحفظين تمويل مراكز احتجاز أكثر أمانا يمكن تشييدها في العراق.

واقترحت بغداد محاكمة كل الجهاديين الأجانب المحتجزين في سوريا مقابل أموال، وهو حل يمكن أن يسمح للدول التي جاؤوا منها بتسوية ملف عودتهم الشائك، لكنه يثير قلق منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان.

وعبرت وزيرة الدفاع الألمانية عن ارتياحها للتأكيدات التي حصلت عليها حول إبقاء قوة أميركية في سوريا. وقالت إن "الأميركيين كرروا التأكيد على أنهم سيبقون في المنطقة بعديد كاف". وأضافت أن "الأسابيع المقبلة ستكشف كيف يمكن لكل عضو (داخل التحالف الدولي ضد الجهاديين) تحمل حصته من العبء".

وكانت الولايات المتحدة أعلنت في شباط/ فبراير الماضي أن الجيش الأميركي سيبقي نحو مئتي جندي أميركي في سوريا بعد تنفيذ الانسحاب الذي أعلن عنه الرئيس دونالد ترامب للقوات الأميركية من هذا البلد.

إقرار بضرورة زيادة نفقات الدفاع

وأقرت فون دير لاين بضرورة زيادة نفقات الدفاع الألمانية بعد الانتقادات الهائلة التي مارستها الولايات المتحدة لتدني نفقات الدفاع الألمانية وفقا لرؤيتها. وقالت الوزيرة في مستهل مباحثاتها في البنتاغون: "نعلم أن ألمانيا يجب أن تفعل ما هو أكثر". وأشارت فون دير لاين إلى أن ميزانية الدفاع الألمانية ترتفع منذ ستة أعوام.

وتطلب الولايات المتحدة من ألمانيا زيادة استثماراتها في الجانب الدفاعي وفي نفقات حلف شمال الأطلسي "ناتو". وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عاود مؤخرا انتقاداته الواضحة لنفقات ألمانيا الدفاعية.

من جانبه دافع وزير المالية الألمانية أولاف شولتس عن اتجاه ألمانيا في هذا الإطار أمس الجمعة في واشنطن. وقال شولتس خلال لقاء بمعهد بترسون لأبحاث الاقتصاد في واشنطن إن ألمانيا رفعت ميزانية الدفاع بأكثر من 15 % مقارنة بميزانية 2017، معقبا بالقول: "التغيرات الكبرى لا تحدث بين عشية وضحاها".

ص.ش/ع.ج (أ ف ب، د ب أ)

  • Irak Ausbildung Peschmerga durch Bundeswehr (picture-alliance/dpa/J. Kuhlmann)

    هكذا تدعم ألمانيا العراق في الحرب ضد "داعش"

    تتنوع المساعدات التي تقدمها ألمانيا لمساعدة العراق في حربه ضد تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي. مساعدات عسكرية، إنسانية وأخرى لوجيستية. تعرف عليها...

  • Irak Ausbildung Peschmerga durch Bundeswehr (picture-alliance/dpa/Bundeswehr/Sebastian Wilke)

    هكذا تدعم ألمانيا العراق في الحرب ضد "داعش"

    تقوم قوات خاصة من الجيش الألماني بتدريب جنود من البشمركة في شمال العراق لمحاربة "داعش". 140 جندي ألماني متمركزون الآن في مدينة أربيل على بعد 80 كلم من الموصل، التي اقترب الجيش العراقي من تحريرها من قبضة داعش.

  • Deutsche Waffenlieferung für die Peschmerga Kämpfer in Nordirak 18.09.2014 (Reuters/Thomas Peter)

    هكذا تدعم ألمانيا العراق في الحرب ضد "داعش"

    منذ عام 2014 تقدم ألمانيا دعما عسكريا لقوات البشمركة، التي حصلت منذ ذلك الحين على أسلحة متنوعة من بينها 20 ألف بندقية هجومية، 400 قذيفة صاروخية،1200 صاروخ مضادا للدبابات وملايين من ذخيرة الطلقات.

  • Syrien-Einsatz der Bundeswehr - Tornado (Getty Images/AFP/T. Schwarz)

    هكذا تدعم ألمانيا العراق في الحرب ضد "داعش"

    تشارك ألمانيا أيضا في الحرب ضد داعش في سوريا والعراق عبر طائرات استطلاع "تورنادو" وطائرة تزويد بالوقود موجودة في قاعدة إنجرليك التركية لدعم الضربات الجوية التي يشنها التحالف الدولي.

  • Haider al-Abadi (C.Court/Getty Images)

    هكذا تدعم ألمانيا العراق في الحرب ضد "داعش"

    الحكومة العراقية المركزية في بغداد لم تحصل على أي أسلحة من ألمانيا، بل حصلت فقط على "المعدات الدفاعية" مثل الدروع الواقية للبدن ومعدات إزالة الألغام.

  • Deutsche Hilfe für Irak 16.08.2014 Erbil (picture-alliance/dpa)

    هكذا تدعم ألمانيا العراق في الحرب ضد "داعش"

    الحكومة الألمانية قدمت للعراق بين عامي 2014 وحتى نهاية عام 2016 حوالي 713 مليون يورو كمساعدات للإغاثة الإنسانية وإعادة الإعمار واستقرار البلاد.

  • Irak Falludscha man vor Ruine Symbolbild Wiederaufbau (Getty Images/AFP/H. M. Ali)

    هكذا تدعم ألمانيا العراق في الحرب ضد "داعش"

    وافقت الحكومة الألمانية في عام 2017 على تقديم 235 مليون يورو لإعادة إعمار ودعم الاستقرار في العراق وسوريا.

  • Bundesaußenminister Sigmar Gabriel reist in den Irak (picture-alliance/dpa/K. Nietfeld)

    هكذا تدعم ألمانيا العراق في الحرب ضد "داعش"

    زار وزير الخارجية الألماني زيغمار غابريل الأربعاء (19 نيسان/أبريل) العراق. ويعتزم الوزير الألماني بحث سبل إعادة إعمار المناطق المدمرة التي تم استعادتها من تنظيم "داعش" مع الحكومة العراقية. الكاتب: أمين بنضريف


مختارات

هكذا تدعم ألمانيا العراق في الحرب ضد "داعش"

تقدم ألمانيا مساعدات مهمة للجيش العراقي في حربه ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" الإرهابي. مساعدات لا تقتصر فقط على الجانب العسكري، بل أيضا إعادة إعمار البلاد التي دمرتها الحرب والإرهاب. (19.04.2017)  

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