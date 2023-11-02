وزيرة داخلية ألمانيا تحظر أنشطة حركة حماس وشبكة صامدون

أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر اليوم الخميس (الثاني من تشرين الثاني/ نوفمبر 2023) حظر حركة حماس وشبكة صامدون الموالية للفلسطينيين. وقالت فيزر اليوم: "منظمة حماس تتبع هدف تدمير دولة إسرائيل... نرى دعايتها في ألمانيا في سلوكها التظاهري العدواني بشكل خاص، ولاسيما من خلال الهجمات على مؤسسات يهودية ومنازل يهوديات ويهود".

يذكر أن حركة حماس، وهي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول خرى على أنها منظمة إرهابية.

كما وصفت الوزيرة الألمانية شبكة صامدون بأنها "شبكة دولية تنشر دعاية معادية لإسرائيل واليهود تحت غطاء ما يسمى بمنظمة التضامن مع الأسرى في مختلف الدول"، وأضافت: "وخلال ذلك تدعم صامدون منظمات إرهابية أجنبية مختلفة، لاسيما حماس، وتمجدها".

يشار إلى أن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تروج للكفاح المسلح ضد إسرائيل، ولكنها - على عكس حركة حماس- ليس لديها صبغة دينية.

ونتيجة للحظر، سيتم مصادرة أي أصول محتملة، وسيتم حظر أي ظهور على الإنترنت أو أنشطة على وسائل التواصل الاجتماعي، وفقًا لوزارة الداخلية الألمانية. وأضافت الوزارة أن أي شخص يستمر في النشاط لصالح هذه المنظمات يرتكب جريمة جنائية.

وبحسب تقديرات هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية بألمانيا)، هناك نحو 450 شخصا يساندون (حركة حماس) في ألمانيا، من بينهم مواطنون ألمان. ولكن ليس هناك ذراع رسمي للحركة بألمانيا. وكان قد تم حظر أي جمعيات قريبة من الحركة قبل عدة أعوام.

ووفقا لهيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية بألمانيا)، تنتمي شبكة صامدون للمنظمة الفلسطينية (الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين) وهي معادية لإسرائيل.

ع.أ.ج/ ع ش/ ع.غ (د ب ا، رويترز)