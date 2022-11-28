وزيرة داخلية ألمانيا: ارتدائي شارة "حب واحد" لم يكن ضد قطر

خلال استقبال لمسؤولي الاتحاد الألماني للرياضات الأولمبية بمناسبة العام الجديد، قالت وزيرة الداخلية الألمانية المسؤولة عن قطاع الرياضة في ألمانيا، نانسي فيزر، اليوم السبت (21 كانون الثاني/يناير 2023): "لا أعتقد أنه يتعين على رودي فولر أن يعمل نيابة عن الفيفا. كان هذا عملا احتجاجيا ضد الفيفا وليس ضد قطر"، في إشارة لظهورها مرتدية شارة "حب واحد" خلال مونديال قطر 2022.

وأضافت فيزر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حظر على الاتحادات ارتداء الشارة قبل وقت قصير من انطلاق بطولة كأس العالم، و"كان مهما بالنسبة لي أن أظهر موقفا، وكنت حصلت على الشارة بالطبع من الاتحاد الألماني".

وكان مانويل نوير، قائد وحارس المنتخب الألماني لكرة القدم، يعتزم ارتداء الشارة كرمز لتأييد المساواة وحرية التعبير عن الرأي، لكن الاتحاد الألماني تراجع عن ذلك بعد أن أعلن فيفا أنه سيوقع عقوبات على من يرتدي هذه الشارة.

كان فولر تحدث عن تصرف فيزر خلال تقديمه كمدير للمنتخب الألماني أمس الجمعة وقال: "وكذلك وزيرة الداخلية كان عليها أن تتخلى عن هذا الشيء أو ذاك".

وبغض النظر عن انتقاد مهاجم المنتخب الألماني الأسبق، رحبت فيزر بتعيين فولر وقالت: "سررت بتولي رودي فولر للمهمة وأعتقد أنه سيسهم في إحداث بداية جديدة في المنتخب".

خ.س/ ع.ج.م (د ب أ)