وزيرة خارجية ألمانيا مخاطبة لافروف: أوقفوا هذه الحرب الآن

جمعت فعاليات اجتماع مجموعة العشرين في الهند، بين وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك ونظيرها الروسي سيرجي لافروف، إذ جلست الوزيرة الألمانية مقابل لافروف في صالة الاجتماعات لتبدأ "مواجهة مباشرة" بينهما حول الحرب الروسية على أوكرانيا . وطالبت بيربوك خلال الاجتماع روسيا بإنهاء الحرب في أوكرانيا موجهة كلامها إلى نظيرها الروسي وقالت "سيد لافروف، أوقفوا هذه الحرب، توقفوا عن انتهاك النظام الدولي". وأضافت الوزيرة "توقفوا عن قصف المدن الأوكرانية والمدنيين".

ووفقا لمصادر مشاركة في الاجتماع فإن بيربوك خاطبت لافروف بقولها "من الجيد أنك هنا بالقاعة من أجل الانصات.. أوقفوا الحرب... ليس بعد شهر ولاعام ولكن اليوم، لأن كل أسرة تفقد أبا، أخا، أما، طفلا، تفقد عالما بأسره".

وفي وقت لاحق اليوم الخميس (الثاني من مارس/ىذار 2023) قالت بيربوك أمام صحفيين على هامش الاجتماع: "هنا على هذه الطاولة لمجموعة /جي/20 أعلنت 19 دولة بوضوح أن هذه الحرب يجب أن تنتهي. وأنهم جميعا يريدون السلام في نهاية الأمر"، لافتة إلى أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف سجل ذلك بوضوح تام. وأضافت وزيرة خارجية ألمانيا أن الرسالة الواضحة للافروف تمثلت في أن الحرب لن تسفر عن أية أثار إيجابية لأي مكان بالعالم.

وكان لافروف قد غادر المحادثات خلال اجتماع مجموعة العشرين العام الماضي، حتى لا يضطر لسماع أي انتقاد، ولذلك تتوجه الأنظار إلى مشاركته خلال هذه القمة ورد فعله على الانتقادات.

وفي مؤشر إلى الانقسامات داخل مجموعة العشرين، حذر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بأنه لا يعتزم لقاء نظيره الروسي سيرغي لافروف.

وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي افتتح في وقت سابق من اليوم اجتماعا لمجموعة العشرين في نيودلهي بدعوة بلدانها إلى تخطي انقساماتها حول أوكرانيا، معتبرا أن الحوكمة العالمية "فشلت" في الاضطلاع بالتحديات العاجلة التي يواجهها العالم.

وتقيم الهند، التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين، علاقة صداقة قديمة مع موسكو وامتنعت عن إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا. كما أن نيودلهي من كبار مستوردي المعدات العسكرية من موسكو وزادت منذ عام وارداتها من النفط الروسي مقابل حد الدول الغربية من إمداداتها الآتية من روسيا.

وقال مودي في كلمة مسجلة مسبقا خلال افتتاح اجتماع لوزراء خارجية العشرين "علينا أن نقرّ جميعا بأن النهج التعددي في أزمة اليوم".

وتابع أن "تجربة السنوات القليلة الماضية، الأزمة المالية والتغيّر المناخي والجائحة والإرهاب والحرب، تُظهر بوضوح أنّ الحوكمة العالمية فشلت".

وتود الهند التركيز خلال رئاستها لمجموعة العشرين هذه السنة على مسائل مثل الحد من الفقر ومكافحة الاحترار المناخي، غير أن الحرب في أوكرانيا طغت حتى الآن على النقاط الأخرى المدرجة على جدول الأعمال.

ا.ف/ ع.ج.م (د.ب.أ، أ.ف.ب)