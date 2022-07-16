وزيرة خارجية ألمانيا لنظيرها الفنلندي: قريبا سنلعب في فريق الناتو

كتبت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك مخاطبة نظيرها الفنلندي بيكا هافيستو على تويتر: "آسفة عزيزي هافيستو أن نساء المنتخب الألماني قدموا مساء اليوم مجدداً كرة قدم بارعة. لكننا قريبا سنلعب معا في فريق الناتو (حلف شمال الأطلسي )". وتابعت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر: "وأنا أتطلع إلى ربع النهائي".

جاء ذلك بعد فوز المنتخب الألماني لكرة القدم للسيدات بثلاثية نظيفة على نظيره الفنلندي في بطولة أمم أوروبا للسيدات المقامة في إنجلترا مساء أمس السبت (17 يوليو/ تموز 2022). وأنهى منتخب ألمانيا للسيدات مباراته الأخيرة في دور المجموعات في البطولة بالفوز على المنتخب الفنلندي الذي كان قد ودع البطولة بالفعل.

وكانت فنلندا والسويد قدمتا طلبا للانضمام إلى الحلف الأطلسي (ناتو) بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا، وقد وقعت الدول الأعضاء في الحلف على بروتوكول الانضمام.

ووافق البرلمان الألماني (البوندستاغ) على انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، حيث صوت غالبية أعضاء البرلمان في برلين اليوم الجمعة (الثامن من يوليو/ تموز الحالي) لصالح قانون يعتبر شرطاً مسبقاً لقبول ألمانيا بروتوكولات ذات الصلة.

وقد باشر الحلف الأطلسي عملية انضمام السويد وفنلندا إلى صفوفه لتنظيم خط دفاعي يمتد من القطب الشمالي إلى المتوسط بمواجهة روسيا، غير أن إدماج الدولتين الشماليتين يبقى مرهوناً بإرادة أنقرة.

ووافقت تركيا على إطلاق هذه العملية خلال قمة قادة الحلف في مدريد، لكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ذكّر الدولتين الشماليتين بالشروط الواجب توافرها رابطا الموافقة بالوفاء بتلك الشروط ومن " تر قيام السويد بـ "ترحيل 73 إرهابياً"، في إشارة لأعضاء في حزب العمل الكردستاني.

ع.ج.م/ع.غ (دب أ، أ ف ب)