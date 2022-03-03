وزيرة خارجية ألمانيا ترحب بإعلان الصين خطة سلام في أوكرانيا

رحبت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بإعلان الصين عن خطة سلام من أجل أوكرانيا.

وقالت بيربوك اليوم السبت (18 فبراير/شباط 2023)، على هامش مؤتمر ميونخ الدولي للأمن، إنه أمر جيد أن "ترى الصين مسؤولية الدفاع عن السلام العالمي".

ولدى سؤالها عن الفرص التي يمكن أن تقدمها المبادرة الصينية من أجل تحقيق السلام، قالت بيربوك: "إذا كنت تعمل من أجل السلام على مدار السنة، عليك أن تستغل أي فرصة من أجل السلام".

وأعلنت الصين عزمها تقديم مبادرة سلام لإنهاء الحرب الروسية ضد أوكرانيا. وقال كبير وزير الخارجية الصيني وانغ يي في وقت سابق اليوم السبت، أمام المؤتمر، وفقا للترجمة الرسمية: "سنقدم شيئاً، ألا وهو الموقف الصيني من التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية... سنقف بحزم إلى جانب السلام والحوار". وذكر وانغ يي أنه من أجل عالم أكثر أمناً، "يتعين أن نتمسك بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة"، مضيفاً أن الفوضى والصراعات التي تعصف بالعالم في الوقت الحالي ثارت بسبب عدم التمسك بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

و قال وانغ، مدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، أقترح أن يبدأ الجميع في التفكير بهدوء، وخاصة الأصدقاء في أوروبا، في نوعية الجهود التي يمكننا بذلها لوقف هذه الحرب". وقال "هناك بعض القوى التي لا ترغب على ما يبدو في نجاح المفاوضات أو انتهاء الحرب قريبا".

بعد إعلان الصين عن خطة سلام من أجل أوكرانيا، استبعد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا بشكل قاطع أي خسارة لأراضي بلاده مقابل إبرام سلام مع روسيا. وصرح كوليبا للصحفيين اليوم السبت على هامش مؤتمر ميونخ الدولي للأمن بأنه من مصلحة أوكرانيا أيضا أن تلعب الصين دورا في البحث عن السلام، لكن وحدة أراضي أوكرانيا غير قابلة للتفاوض، وقال: "لا توجد حلول وسط ممكنة، ليس على أصغر متر مربع".



وقالت بيربوك إنها تحدثت أمس الجمعة خلال اجتماع مع وانغ يي في ميونخ بشكل مكثف عما يعنيه السلام العادل، وقالت: "لا يعني ذلك أن المهاجم - المعتدي - يُكافأ، بل الدفاع عن القانون الدولي وعن هؤلاء الذين تعرضوا للهجوم"، مضيفة أن الصين ملزمة - بصفتها عضواً دائماً في مجلس الأمن الدولي - باستخدام نفوذها لضمان السلام العالمي.

وتابعت الوزيرة أنه كما أوضحت الصين العام الماضي في ضوء التهديد النووي من روسيا، فإن بكين عليها مسؤولية بصفتها عضواً في مجلس الأمن، مضيفة أنه من الجيد الآن "أن ترى (الصين) مسؤولية الدفاع عن السلام العالمي".

وذكرت بيربوك أن السلام العالمي يقوم على أساس "أن نعترف جميعا بوحدة أراضي كل دولة وسيادتها"، مضيفة أن السلام العادل يشترط أن "من انتهك وحدة الأراضي، أي روسيا، عليه أن يسحب قواته من الدولة المحتلة".

وأكدت بيربوك أنه بدون انسحاب كامل لجميع القوات الروسية من أوكرانيا لن تكون هناك فرصة لإنهاء الحرب، موضحة أنه "حتى لو كان الأمر صعبا"، فإن كل المطالب بإنهاء الحرب بالتنازل عن الأراضي لروسيا غير مقبولة، وقالت: "هذا يعني أننا نجعل الشعب فريسة لروسيا. لن نفعل ذلك"، مضيفة أنه لا ينبغي مكافأة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على حربه العدوانية، وكذلك للحيلولة دون ظهور مقلدين.

ع.ح./ع.ج.م. (د ب أ)