 وزيرة خارجية ألمانيا ترحب بإعلان الصين خطة سلام في أوكرانيا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 18.02.2023

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وزيرة خارجية ألمانيا ترحب بإعلان الصين خطة سلام في أوكرانيا

رحبت وزيرة الخارجية الألمانية بخطة السلام التي أعلنت عنها الصين بشأن أوكرانيا، فيما قال وزير خارجية الصين إن "هناك بعض القوى التي لا ترغب على ما يبدو في نجاح المفاوضات أو انتهاء الحرب قريبا".

وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك مع وزير السياسة الخارجية الصينية وانغ يي (17/2/2023)

قالت بيربوك إن الصين ملزمة - بصفتها عضواً دائماً في مجلس الأمن الدولي - باستخدام نفوذها لضمان السلام العالمي.

رحبت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بإعلان الصين عن خطة سلام من أجل أوكرانيا.

وقالت بيربوك اليوم السبت (18 فبراير/شباط 2023)، على هامش مؤتمر ميونخ الدولي للأمن، إنه أمر جيد أن "ترى الصين مسؤولية الدفاع عن السلام العالمي".

ولدى سؤالها عن الفرص التي يمكن أن تقدمها المبادرة الصينية من أجل تحقيق السلام، قالت بيربوك: "إذا كنت تعمل من أجل السلام على مدار السنة، عليك أن تستغل أي فرصة من أجل السلام".

وأعلنت الصين عزمها تقديم مبادرة سلام لإنهاء الحرب الروسية ضد أوكرانيا. وقال كبير وزير الخارجية الصيني وانغ يي في وقت سابق اليوم السبت، أمام المؤتمر، وفقا للترجمة الرسمية: "سنقدم شيئاً، ألا وهو الموقف الصيني من التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية... سنقف بحزم إلى جانب السلام والحوار". وذكر وانغ يي أنه من أجل عالم أكثر أمناً، "يتعين أن نتمسك بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة"، مضيفاً أن الفوضى والصراعات التي تعصف بالعالم في الوقت الحالي ثارت بسبب عدم التمسك بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

و قال وانغ، مدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، أقترح أن يبدأ الجميع في التفكير بهدوء، وخاصة الأصدقاء في أوروبا، في نوعية الجهود التي يمكننا بذلها لوقف هذه الحرب". وقال "هناك بعض القوى التي لا ترغب على ما يبدو في نجاح المفاوضات أو انتهاء الحرب قريبا".

مختارات

بعد إعلان الصين عن خطة سلام من أجل أوكرانيا، استبعد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا بشكل قاطع أي خسارة لأراضي بلاده مقابل إبرام سلام مع روسيا. وصرح كوليبا للصحفيين اليوم السبت على هامش مؤتمر ميونخ الدولي للأمن بأنه من مصلحة أوكرانيا أيضا أن تلعب الصين دورا في البحث عن السلام، لكن وحدة أراضي أوكرانيا غير قابلة للتفاوض، وقال: "لا توجد حلول وسط ممكنة، ليس على أصغر متر مربع".
 

وقالت بيربوك إنها تحدثت أمس الجمعة خلال اجتماع مع وانغ يي في ميونخ بشكل مكثف عما يعنيه السلام العادل، وقالت: "لا يعني ذلك أن المهاجم - المعتدي - يُكافأ، بل الدفاع عن القانون الدولي وعن هؤلاء الذين تعرضوا للهجوم"، مضيفة أن الصين ملزمة - بصفتها عضواً دائماً في مجلس الأمن الدولي - باستخدام نفوذها لضمان السلام العالمي.

وتابعت الوزيرة أنه كما أوضحت الصين العام الماضي في ضوء التهديد النووي من روسيا، فإن بكين عليها مسؤولية بصفتها عضواً في مجلس الأمن، مضيفة أنه من الجيد الآن "أن ترى (الصين) مسؤولية الدفاع عن السلام العالمي".

وذكرت بيربوك أن السلام العالمي يقوم على أساس "أن نعترف جميعا بوحدة أراضي كل دولة وسيادتها"، مضيفة أن السلام العادل يشترط أن "من انتهك وحدة الأراضي، أي روسيا، عليه أن يسحب قواته من الدولة المحتلة".

وأكدت بيربوك أنه بدون انسحاب كامل لجميع القوات الروسية من أوكرانيا لن تكون هناك فرصة لإنهاء الحرب، موضحة أنه "حتى لو كان الأمر صعبا"، فإن كل المطالب بإنهاء الحرب بالتنازل عن الأراضي لروسيا غير مقبولة، وقالت: "هذا يعني أننا نجعل الشعب فريسة لروسيا. لن نفعل ذلك"، مضيفة أنه لا ينبغي مكافأة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على حربه العدوانية، وكذلك للحيلولة دون ظهور مقلدين.

ع.ح./ع.ج.م. (د ب أ)

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    الولايات المتحدة أكبر داعم

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    بريطانيا

    احتلت بريطانيا المركز الثاني بين الدول الداعمة لأوكرانيا، حيث قدمت لها خلال عام 2022 مساعدات عسكرية بقيمة 4,1 مليار يورو. ومن بين الأسلحة التي قدمتها راجمات صواريخ من طراز M270، وأسلحة مضادة للدروع ومئات الصواريخ قصيرة المدى وأنظمة دفاع جوي وناقلات جند مدرعة.

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    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    ألمانيا

    قدمت ألمانيا مساعدات عسكرية لأوكرانيا خلال العام الماضي بقيمة 2,3 مليار يورو، لتحتل بذلك المرتبة الثالثة بين داعمي أوكرانيا. من بين الأسلحة الثقيلة التي قدمتها ألمانيا راجمات صواريخ وأنظمة دفاع جوي أهمها Iris-T ومدافع هاوبتس 2000 المدرعة المتحركة ومدافع غيبارد ذاتية الدفع المضادة للطيران.

  • Abschuss-Manöver Patriot-Raketenabwehr

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    صواريخ باتريوت ومدرعات ألمانية

    كما قدمت ألمانيا لأوكرانيا نظام الدفاع الجوي الصاروخي باتريوت وناقلات جند مدرعة من طراز ماردر. بالإضافة إلى ذلك قدمت برلين شاحنات عسكرية وكاسحات ألغام وقذائف وطلقات من مختلف الأنواع والأعيرة وغير ذلك من العتاد والمعدات للجيش الأوكراني.

  • Ukraine I Beschuss in der Nähe des Bahnhofs in Lyman

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    بولندا

    قدمت بولندا لجارتها أوكرانيا دعما عسكريا خلال عام 2022 بقيمة 1,8 مليار يورو، وبذلك كانت رابع داعم لأوكرانيا على المستوى العالمي. وكانت دبابات T72 وناقلة الجند المدرعة BMP السوفياتية الصنع من أبزر الأسلحة والمعدات التي قدمتها وارسو لكييف.

  • Ukraine Krieg l Ukrainische Artillerie, Haubitze M-777 nahe Kherson

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    كندا

    وصل حجم المساعدات العسكرية الكندية لأوكرانيا إلى 1,4 مليار يورو في عام 2022 ولتحتل بذلك المرتبة الخامسة بين داعمي كييف. وتعتبر مدافع الميدان M-777 من أبرز ما قدمته كندا بالإضافة إلى راجمات صواريخ وقنابل يدوية وذخيرة.

  • Mistral Luftabwehrrakete

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    النرويج

    حصلت أوكرانيا على مساعدات عسكرية بقيمة 600 مليون دولار من النرويج عام 2022، وهي سادس أكبر دولة داعمة لأوكرانيا. ومدافع هاوبتس المتحركة من طراز M109 وقذائف وقطع غيار. بالإضافة إلى صواريخ أرض جو مضاد للطيران من طراز Mistral وأخرى مضادة للدروع.

  • CAESAR mit Artilleriesystem ausgestatteter Lastwagen

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    فرنسا

    احتلت فرنسا المرتبة السابعة بين أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا، حيث وصلت قيمة مساعداتها العسكرية إلى 500 مليون يور خلال العام الماضي. ومن أبرز الأسلحة التي قدمتها كانت مدافع سيزر وصواريخ ميلان المضادة للدروع وصواريخ أرض جو من طراز ميسترال. إعداد: عارف جابو


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