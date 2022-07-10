وزيرة خارجية ألمانيا تدعو إلى عالم خال من الأسلحة النووية

دعت وزير الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اليوم الأحد (العاشر من يوليو/ تموز 2022) خلال زيارتها لمتحف القنبلة النووية في ناغازاكي لعالم خال من الأسلحة النووية. وقالت بيربوك اليوم في مستهل زيارتها التي تستمر يومين في اليابان، إن الهجوم النووي على ناغازاكي في 9 آب/ أغسطس 1945 يعد بمثابة نصب تذكاري يدعو للعمل سوياً من أجل عالم خال من الأسلحة النووية، "حتى وإن كنا بعيدين عن ذلك تماماً".

وأضافت وزيرة خارجية ألمانيا أنه حتى وإن كان عدد الأسلحة النووية على مستوى العالم تزايد نوعاً ما، بدلاً من أن يتراجع، فإنه من المهم للحكومة الألمانية مواصلة العمل بقوة "لأجل السلام ولأجل عالم بلا أسلحة نووية".

وتابعت أن ناغازاكي ومدينة هيروشيما تمثلان "على نحو لا يمثله أي مكان آخر الإبادة المطلقة والحرب وتعدان مكانا يرمز للتحذير من استخدام الأسلحة النووية".

وأكدت كبيرة الدبلوماسية الألمانية أن الحكومة الاتحادية تدعم نزع السلاح، مشيرة إلى مبادرات مثل معاهدة حظر الأسلحة النووية التي تشارك فيها ألمانيا للمرة الأولى كمراقب. يُذكر أن نحو 70 ألف شخص لقوا حتفهم في مدينة ناغازاكي وحدها جراء التأثير المباشر للقنبلة النووية الأمريكية، وأُصيب 75 ألف شخص آخرين.

وتعتزم بيربوك التحدث في المساء (بالتوقيت المحلي) مع طلبة جامعة ناغازاكي جونشين الكاثوليكية عن سياسة السلام والعولمة. ومن المتوقع أن تتوجه وزيرة الخارجية الألمانية غدا الاثنين إلى العاصمة طوكيو في ختام جولتها في آسيا، التي بدأتها يوم الأربعاء الماضي، حيث تعتزم الالتقاء هناك بنظيرها الياباني يوشيماسا هاياشي خلال زيارتها الرسمية من أجل إجراء مباحثات.

وكان متحدث باسم الخارجية الألمانية قد أعلن من قبل أنه سيتم التركيز خلال المباحثات على تعزيز التعاون الثنائي، لاسيما بالنظر إلى سياسة منطقة المحيطين الهندي والهادئ الخاصة بألمانيا.

ع.غ/ ا ف (د ب أ)