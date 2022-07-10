وزيرة خارجية ألمانيا تدعو إلى عالم خال من الأسلحة النووية

دعت وزير الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اليوم الأحد (العاشر من يوليو/ تموز 2022) خلال زيارتها لمتحف القنبلة النووية في ناغازاكي لعالم خال من الأسلحة النووية. وقالت بيربوك اليوم في مستهل زيارتها التي تستمر يومين في اليابان، إن الهجوم النووي على ناغازاكي في 9 آب/ أغسطس 1945 يعد بمثابة نصب تذكاري يدعو للعمل سوياً من أجل عالم خال من الأسلحة النووية، "حتى وإن كنا بعيدين عن ذلك تماماً".
وأضافت وزيرة خارجية ألمانيا أنه حتى وإن كان عدد الأسلحة النووية على مستوى العالم تزايد نوعاً ما، بدلاً من أن يتراجع، فإنه من المهم للحكومة الألمانية مواصلة العمل بقوة "لأجل السلام ولأجل عالم بلا أسلحة نووية".
وتابعت أن ناغازاكي ومدينة هيروشيما تمثلان "على نحو لا يمثله أي مكان آخر الإبادة المطلقة والحرب وتعدان مكانا يرمز للتحذير من استخدام الأسلحة النووية".
وأكدت كبيرة الدبلوماسية الألمانية أن الحكومة الاتحادية تدعم نزع السلاح، مشيرة إلى مبادرات مثل معاهدة حظر الأسلحة النووية التي تشارك فيها ألمانيا للمرة الأولى كمراقب. يُذكر أن نحو 70 ألف شخص لقوا حتفهم في مدينة ناغازاكي وحدها جراء التأثير المباشر للقنبلة النووية الأمريكية، وأُصيب 75 ألف شخص آخرين.
وتعتزم بيربوك التحدث في المساء (بالتوقيت المحلي) مع طلبة جامعة ناغازاكي جونشين الكاثوليكية عن سياسة السلام والعولمة. ومن المتوقع أن تتوجه وزيرة الخارجية الألمانية غدا الاثنين إلى العاصمة طوكيو في ختام جولتها في آسيا، التي بدأتها يوم الأربعاء الماضي، حيث تعتزم الالتقاء هناك بنظيرها الياباني يوشيماسا هاياشي خلال زيارتها الرسمية من أجل إجراء مباحثات.
وكان متحدث باسم الخارجية الألمانية قد أعلن من قبل أنه سيتم التركيز خلال المباحثات على تعزيز التعاون الثنائي، لاسيما بالنظر إلى سياسة منطقة المحيطين الهندي والهادئ الخاصة بألمانيا.
ع.غ/ ا ف (د ب أ)
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في ذكرى الهجوم النووي الأمريكي على هيروشيما وناغازاكي
الهجوم الأول
قامت الولايات المتحدة بإسقاط القنبلة النووية الأولى "الولد الصغير" على مدينة هيروشيما يوم 6 أغسطس عام 1945. ما أدى إلى مقتل خُمس سكان المدينة، الذين يقدر عددهم بحوالي 350 ألف. تبع ذلك هجوم ثاني في وقت أخر على مدينة ناغازاكي. وكانت هذه الهجمات هي الوحيدة التي تمت باستخدام الأسلحة النووية في تاريخ الحرب.
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في ذكرى الهجوم النووي الأمريكي على هيروشيما وناغازاكي
تأجيل الهجوم
كان من المفترض أن يشن الهجوم على هيروشيما في الأول من آب/ أغسطس من عام 1945. ولكن تم تأجيله بسبب الإعصار الذي يهدد منطقة جنوب المحيط الهادئ. وبعد خمسة أيام من الموعد الأول بدأ الهجوم من على متن طائرة " إنولا غاي" والتي كان عدد طاقمها 13 شخصا، لكن لم يكن أي منهم على علم بطبيعة المهمة التي سينفذونها إلا بعد إقلاع الطائرة.
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في ذكرى الهجوم النووي الأمريكي على هيروشيما وناغازاكي
الهجوم الثاني
بعد ثلاثة أيام من هيروشيما ألقى الأميركيون القنبلة الذرية الثانية على مدينة ناغازاكي. وكان من المقرر في الأصل أن يستهدف الهجوم مدينة كيوتو. ولكن بعد اعتراضات وزير الدفاع الأمريكي تحول الهجوم إلى ناغازاكي. وتبلغ قوة انفجار القنبلة المسماة "الرجل البدين" 22 ألف طن من مادة تي ان تي. ويقدر عدد القتلى، الناجم عن هذا الهجوم، حتى ديسمبر 1945 بحوالي 70ألف شخص آخر.ِ
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في ذكرى الهجوم النووي الأمريكي على هيروشيما وناغازاكي
اختيار استراتيجي للهدف
كانت مدينة ناغازاكي واحدة من أكبر الموانيء البحرية التي تقع جنوب اليابان. وكان لها أهمية إستراتيجية كبيرة بسبب نشاطها الصناعي، حيث كانت تُنتج الذخائر، والسفن، والمًعدَّات العسكرية، والمواد الحربية الأخرى.وصنعت هناك أيضا الطوربيدات، التي استخدمتها اليابان في هجومها على الأسطول الأميركي" في بيرل هاربور"
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في ذكرى الهجوم النووي الأمريكي على هيروشيما وناغازاكي
ارتفاع عدد الضحايا
بعدة عدة أشهر من الهجمات مات عشرات الآلاف بسبب آثار التفجيرات. ففي هيروشيما وحدها مات حتى نهاية عام 1945 حوالي 60 الف شخص آخرين،بسبب آثار التسمم الإشعاعي والحروق وإصابات خطيرة أخرى. ويقدر عدد أواخر الضحايا بعد خمس سنوات من الحادث بحوالي 230 الف في كل من هيروشيما وناغازاكي.
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في ذكرى الهجوم النووي الأمريكي على هيروشيما وناغازاكي
نهاية حرب مخيفة
بعد إلقاء القنبلتين الذريتين كان العديد من اليابانيين يخشون هجوما ثالثا على طوكيو. وبعدها أعلنت اليابان استسلامها لتنتهي الحرب العالمية الثانية في آسيا. الرئيس الأمريكي هاري ترومان هو الذي أمر آنذاك بتنفيذ الهجمات، حيث كان على قناعة بأن الهجوم النووي هو السبيل الوحيد لإنهاء الحرب بسرعة. ولكن العديد من المؤرخين يصفون هذه الهجمات بجرائم الحرب.
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في ذكرى الهجوم النووي الأمريكي على هيروشيما وناغازاكي
إعادة البناء
تم إعادة بناء مدينة هيروشيما المدمرة بكاملها، ما عدى جزيرة في نهر أوتا، الذي بقيت متنزها للسلام. ويوجد الآن عدد كبير من النصب التذكارية مثل: متحف السلام، نصب تذكاري لسلام الأطفال، أنقاض الشركات الصناعية والتجارية.
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في ذكرى الهجوم النووي الأمريكي على هيروشيما وناغازاكي
ثقافة النصب التذكارية في اليابان
في ناغازاكي يتم منذ عام 1955 تخليد ذكرى الهجوم النووي في حديقة السلام للضحايا. ويلعب هذا الحدث التذكاري في اليابان دورا كبيرا في فهم الذات الثقافية والوطنية. وقد أصبحت المدن اليابانية هيروشيما وناغازاكي رموزا لأهوال الحرب العالمية النووية.
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في ذكرى الهجوم النووي الأمريكي على هيروشيما وناغازاكي
يوم تذكاري ضد النسيان
منذ الهجمات في آب/أغسطس 1945، يتذكر الناس عبر العالم هذا الهجوم، الذي خلف العديد من الضحايا. وتنظم مدينة هيروشيما كل عام يوما تذكاريا كبيرا بحضورالناجين وأسر الضحايا والمواطنين والسياسين للوقوف دقيقة من الصمت. ويعمل الكثير من اليابانيين من أجل نزع السلاح النووي وإيقاف انتشاره.
الكاتب: راشل بايغ/ أمين بنضريف