 وزيرة العدل في ولاية ألمانية تريد معاقبة من يجبر أطفاله على الصيام | أخبار | DW | 09.05.2019

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أخبار

وزيرة العدل في ولاية ألمانية تريد معاقبة من يجبر أطفاله على الصيام

دعت وزير العدل في ولاية هيس الألمانية، إلى معاقبة الهالي الذين يجبرون أطفالهم الصغار الذين يذهبون إلى المدارس، على الصيام وتقديمهم للقضاء. كما تحدثت الوزيرة مع صحيفة طبيلد" الألمانية حول تربية الأطفال على التعصب الديني.

Deutschland Muslime Kinder Fastenmonat Ramadan (Imago/M. Schick)

أعلنت وزيرة العدل في ولاية هيسن الألمانية، ايفا كونيه هيرمان، عن تأييدها معاقبة الأهالي الذين يجبرون أطفالهم على الصيام في ألمانيا وقالت في حوار مع صحيفة "بيلد" الألمانية نشرته اليوم الخميس (09 مايو/ أيار) "إن من يدفع الأطفال الصغار إلى الصيام في رمضان، يمارس ضغطا خطيرا على صحتهم". ويمكن أن تصل عقوبة هؤلاء الأهالي إلى 3 سنوات سجن.

 

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وأشارت الوزيرة إلى المادة 171 من قانون العقوبات الألماني، الذي ينص على معاقبة أهالي الأطفال الذين يخالفون واجب رعاية أطفالهم، بالحبس حتى 3 سنوات أو بغرامة مالية. وقالت إن هذه المادة "لا تكفي لتأمين الحماية الكاملة للأطفال والشبان لنمو شخصيتهم وتطور بدون عوائق".

 وجاء في حوار وزيرة العدل في ولاية هيسن مع الصحيفة الألمانية، أن إجبار الأطفال على الصيام يشكل خطرا على صحتهم، وقالت يجب محاكمة الأهالي الذين يربون أطفالهم على التعصب الديني.

ع.ج/

 

  • Deutschland Merkel Ramadan Fastenbrechen

    موائد الإفطار الرمضانية.. تقليد سياسي جديد في ألمانيا

    في الثلاثين من يونيو/ حزيران الماضي، شاركت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في مأدبة إفطار بمناسبة شهر رمضان، نظمتها وزارة الخارجية الألمانية في "فيلا بورزيغ" بحي تيغيل في العاصمة برلين.

  • Deutschland Merkel Ramadan Fastenbrechen

    موائد الإفطار الرمضانية.. تقليد سياسي جديد في ألمانيا

    ألقت ميركل كلمة في المناسبة قالت فيها: "بدون أي شك، الإسلام بات جزءاً من ألمانيا". وإلى جانب المستشارة، شارك مسؤولون كبار ورجال دين من مختلف الأديان وشخصيات بارزة في السياسة والمجتمع.

  • Steinmeier Ramadan

    موائد الإفطار الرمضانية.. تقليد سياسي جديد في ألمانيا

    ميركل ليست المسؤولة الألمانية الوحيدة المشاركة في إفطار رمضان، إذ شارك وزير الخارجية فرانك فالتر شتاينماير هذا العام أيضاً عائلة سورية إفطارها الرمضاني.

  • Aussenminister Steinmeier mit syrischen Flüchtlingen Fastenbrechen 21. Juli

    موائد الإفطار الرمضانية.. تقليد سياسي جديد في ألمانيا

    وللسنة الثانية على التوالي، يحرص وزير الخارجية الألماني على القيام بهذه اللفتة. فقد سبق لشتاينماير أن حلّ في 21 يوليو/ تموز من العام الماضي ضيفاً على عائلة سورية لجأت إلى ألمانيا مع طفلها.

  • Guido Westerwelle beim Fastenbrechen

    موائد الإفطار الرمضانية.. تقليد سياسي جديد في ألمانيا

    بدأ هذا التلقيد عام 2013، عندما دعا وزير ألماني أول مرة لمائدة إفطار. ففي 30 يوليو/ تموز 2013، أقام وزير الخارجية الألماني السابق غيدو فيسترفيله مأدبة إفطار دعا إليها ممثلين عن الجالية المسلمة في ألمانيا وسفراء الدول العربية والإسلامية لدى برلين. كما حضرها وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان.

  • USA, Barack Obama beim Iftar dinner

    موائد الإفطار الرمضانية.. تقليد سياسي جديد في ألمانيا

    دعوات السياسيين الغربيين لمواطنيهم المسلمين لمأدبة الإفطار تقليد معروف في عدة دول، مثل الولايات المتحدة. ففي 22 يونيو/ حزيران 2015 دعا الرئيس الأمريكي باراك أوباما مسلمين أمريكيين لحضور مأدبة إفطار في الحجرة الشرقية من البيت الأبيض.

  • Deutschland Köln Interreligiöses Fastenbrechen

    موائد الإفطار الرمضانية.. تقليد سياسي جديد في ألمانيا

    وبالعودة إلى ألمانيا، نلاحظ أن مناسبة الإفطار الرمضاني لا تقتصر على القادة والوزراء الألمان، بل هي موجودة على كافة مستويات الحياة السياسية، حتى على مستوى البلدات والأحياء والمدن والولايات، كما في هذه المأدبة بمدينة كولون.

  • Ramadan in Deutschland Ditib-Gemeinde in Göttingen

    موائد الإفطار الرمضانية.. تقليد سياسي جديد في ألمانيا

    وبالمقابل، ينظم المسلمون أنفسهم في ألمانيا موائد إفطار جماعي يدعون إليها غير المسلمين، سواء جيران المسجد أو مسؤولين عن الحكومة المحلية أو ممثلين عن الأديان الأخرى.

  • Screenshot Sendung Bayrischer Rundfunk Ramadan Logo

    موائد الإفطار الرمضانية.. تقليد سياسي جديد في ألمانيا

    ربما زاد الاهتمام بهذا الأمر خلال رمضان الحالي بشكل أكبر. فقد وضعت قناة حكومية ألمانية هي قناة BR في ولاية بافاريا شعار الهلال على زاوية الشاشة مع بدء شهر رمضان. كما تعتزم ذات القناة، وللمرة الأولى على قناة ألمانية، نقل شعائر صلاة عيد الفطر من أحد مساجد الولاية.

    الكاتب: فلاح آلياس


 

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