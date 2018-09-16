 وزيرة الدفاع الألمانية: ملتزمون بمساعدة العراق في إعادة البناء | أخبار | DW | 16.09.2018

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أخبار

وزيرة الدفاع الألمانية: ملتزمون بمساعدة العراق في إعادة البناء

قالت وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين إن بلادها ملتزمة بمساعدة العراق في إعادة البناء، في الوقت الذي يتضح فيه أن القوات الألمانية ستكون مطلوبة لفترة طويلة للمساعدة في إعادة تكوين الجيش العراقي المركزي.

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen zu politischen Gesprächen in Bagdad (picture alliance/dpa/K. Nietfeld)

قالت وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين الأحد (16 أيلول/ سبتمبر 2018) إن القوات الألمانية ستكون مطلوبة في العراق لفترة طويلة للمساعدة في إعادة بناء جيش البلاد، الذي يعمل جاهداً لمنع تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) من إعادة تكوين صفوفه في خلايا سرية.

وقالت خلال زيارة قامت بها للقوات الألمانية في قاعدة التاجي العسكرية على مسافة نحو 30 كيلومترا إلى الشمال من بغداد إن ألمانيا، التي تنشر 125 جنديا في العراق، ملتزمة بمساندة بغداد خلال عملية إعادة الإعمار الآن بعد أن انتهى رسميا القتال لاستعادة الأراضي التي كان يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية.

مختارات

أجرى الادعاء العام الألماني منذ عام 2013 تحقيقات مع 24 فردا عادوا من مناطق سيطر عليها تنظيم داعش في سوريا والعراق. وأدين معظم المتهمين بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي في الخارج وارتكاب جرائم عنف. (28.08.2018)

يمثل لاجئان عراقيان أمام القضاء الألماني في برلين بتهمة ارتكاب جرائم حرب، إذ شاركا بشنق موظف رفيع المستوى في الدولة العراقية، حسب الادعاء، الذي اتهم أحدهما أيضاً بتجنيد عراقيين في ألمانيا لصالح التنظيم الإرهابي. (23.08.2018)

ورداً على سؤال عن سبب استعداد ألمانيا لتواجد طويل الأمد في العراق، قالت فون دير لاين: "الحرب ضد تنظيم (داعش) خلفت جروحاً عميقة وندوباً في البلاد. والأمر يتطلب الصبر... لتعزيز قوة العراق من جديد". وأضافت: "الأمر يتعلق بإعادة بناء البلاد في جميع المجالات".

وأضافت الوزيرة للصحفيين أن العراق لا يحتاج فقط إلى الاستقرار، بل أيضاً إلى نمو اقتصادي وتعاون، مشيرة إلى أن ألمانيا استثمرت نحو 1.4 مليار يورو في العراق منذ عام 2014. وبدأت ألمانيا هذا العام في نقل أنشطة تدريب الجيش إلى وسط العراق بعد أن كانت تركز في السابق بدرجة أكبر على تدريب قوات البيشمركة الكردية في شمال العراق.

وتابعت الوزيرة أن القوات الألمانية ستقدم الاستشارات كذلك لوزارة الدفاع العراقية في قضايا مثل إزالة الألغام وتطوير الدفاعات ضد الأسلحة النووية والبيولوجية والكيماوية.

ورحبت فون دير لاين بتعيين النائب السني محمد الحلبوسي رئيساً للبرلمان العراقي أمس السبت، وقالت إن هذه خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح. وقالت فون دير لاين، التي تجري حكومتها محادثات بشأن دور محتمل لألمانيا في ضربات عسكرية ضد أي استخدام للأسلحة الكيماوية في سوريا مستقبلاً، إن جميع الأعضاء المحتملين في الحكومة العراقية القادمة قالوا إنهم يأملون في التزام ألماني طويل الأمد في العراق.

وكانت وزيرة الدفاع قد صرحت أمس السبت، أثناء زيارة قامت بها للقوات الألمانية في الأردن، أنها لا تستبعد نشراً طويل الأمد لقوات ألمانية في الشرق الأوسط.

ح.ع.ح/ ي.أ (رويترز)

  • Irak Ausbildung Peschmerga durch Bundeswehr (picture-alliance/dpa/J. Kuhlmann)

    هكذا تدعم ألمانيا العراق في الحرب ضد "داعش"

    تتنوع المساعدات التي تقدمها ألمانيا لمساعدة العراق في حربه ضد تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي. مساعدات عسكرية، إنسانية وأخرى لوجيستية. تعرف عليها...

  • Irak Ausbildung Peschmerga durch Bundeswehr (picture-alliance/dpa/Bundeswehr/Sebastian Wilke)

    هكذا تدعم ألمانيا العراق في الحرب ضد "داعش"

    تقوم قوات خاصة من الجيش الألماني بتدريب جنود من البشمركة في شمال العراق لمحاربة "داعش". 140 جندي ألماني متمركزون الآن في مدينة أربيل على بعد 80 كلم من الموصل، التي اقترب الجيش العراقي من تحريرها من قبضة داعش.

  • Deutsche Waffenlieferung für die Peschmerga Kämpfer in Nordirak 18.09.2014 (Reuters/Thomas Peter)

    هكذا تدعم ألمانيا العراق في الحرب ضد "داعش"

    منذ عام 2014 تقدم ألمانيا دعما عسكريا لقوات البشمركة، التي حصلت منذ ذلك الحين على أسلحة متنوعة من بينها 20 ألف بندقية هجومية، 400 قذيفة صاروخية،1200 صاروخ مضادا للدبابات وملايين من ذخيرة الطلقات.

  • Syrien-Einsatz der Bundeswehr - Tornado (Getty Images/AFP/T. Schwarz)

    هكذا تدعم ألمانيا العراق في الحرب ضد "داعش"

    تشارك ألمانيا أيضا في الحرب ضد داعش في سوريا والعراق عبر طائرات استطلاع "تورنادو" وطائرة تزويد بالوقود موجودة في قاعدة إنجرليك التركية لدعم الضربات الجوية التي يشنها التحالف الدولي.

  • Haider al-Abadi (C.Court/Getty Images)

    هكذا تدعم ألمانيا العراق في الحرب ضد "داعش"

    الحكومة العراقية المركزية في بغداد لم تحصل على أي أسلحة من ألمانيا، بل حصلت فقط على "المعدات الدفاعية" مثل الدروع الواقية للبدن ومعدات إزالة الألغام.

  • Deutsche Hilfe für Irak 16.08.2014 Erbil (picture-alliance/dpa)

    هكذا تدعم ألمانيا العراق في الحرب ضد "داعش"

    الحكومة الألمانية قدمت للعراق بين عامي 2014 وحتى نهاية عام 2016 حوالي 713 مليون يورو كمساعدات للإغاثة الإنسانية وإعادة الإعمار واستقرار البلاد.

  • Irak Falludscha man vor Ruine Symbolbild Wiederaufbau (Getty Images/AFP/H. M. Ali)

    هكذا تدعم ألمانيا العراق في الحرب ضد "داعش"

    وافقت الحكومة الألمانية في عام 2017 على تقديم 235 مليون يورو لإعادة إعمار ودعم الاستقرار في العراق وسوريا.

  • Bundesaußenminister Sigmar Gabriel reist in den Irak (picture-alliance/dpa/K. Nietfeld)

    هكذا تدعم ألمانيا العراق في الحرب ضد "داعش"

    زار وزير الخارجية الألماني زيغمار غابريل الأربعاء (19 نيسان/أبريل) العراق. ويعتزم الوزير الألماني بحث سبل إعادة إعمار المناطق المدمرة التي تم استعادتها من تنظيم "داعش" مع الحكومة العراقية. الكاتب: أمين بنضريف


مختارات

هكذا تدعم ألمانيا العراق في الحرب ضد "داعش"

تقدم ألمانيا مساعدات مهمة للجيش العراقي في حربه ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" الإرهابي. مساعدات لا تقتصر فقط على الجانب العسكري، بل أيضا إعادة إعمار البلاد التي دمرتها الحرب والإرهاب. (19.04.2017)  

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