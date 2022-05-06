وزيرة الدفاع الألمانية تدافع عن اصطحابها لابنها بمروحية حكومية

في تصريحات للقناة الثانية بالتلفزيون الألماني "زد دي إف ZDF"، أبدت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبريشت اليوم الأربعاء (11 مايو/أيار 2022) تفهمها للانتقادات الموجهة لها على خلفية اصطحابها ابنها على متن مروحية تابعة لوزارة الدفاع.

وقالت الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، إنها استخلصت النتائج من هذه الواقعة بحيث لا يمكن إثارة مثل هذه الاتهامات مرة أخرى مستقبلا.

وأضافت لامبريشت أن من المهم بالنسبة لها كمتخصصة في القانون وكوزيرة وكمواطنة أن تكون كل قراراتها "صحيحة تماما من وجهة النظر القانونية المحضة، وهذا ما حدث هنا أيضا وتم تحمل التكاليف".

وتحدثت لامبريشت عن قلة الوقت المتاح لحياتها الخاصة بسبب عملها كوزيرة "لكن المهم بالنسبة لي كأم أيضا أن أبقى على اتصال مع ابني" وناشدت تفهم هذا الأمر.

كانت الوزيرة الألمانية قد اصطحبت ابنها البالغ من العمر (21 عاما) منتصف نيسان/أبريل الماضي على متن مروحية حكومية متجهة إلى ولاية شلزفيغ-هولشتاين شمالي ألمانيا لزيارة جنود ألمان هناك دون أن يشارك الابن في الزيارة.

وفي اليوم التالي وبعد قضاء ليلة في فندق، توجهت الوزيرة بالسيارة مع حراس شخصيين من المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة إلى جزيرة زيلت القريبة لقضاء إجازة عيد الفصح ومعها ابنها.

ووفقا لوزارة الدفاع الألمانية فإن مرافقة ابن الوزيرة لها في الرحلة مسموح به من الناحية القانونية، مؤكدة أن الوزيرة تحملت تكاليف ابنها كاملة، لكن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المعارض، قال إنه سيقوم من جانبه بفحص قانوني للأمر.

ع.ج/أ.ح (د ب أ)