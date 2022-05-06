 وزيرة الدفاع الألمانية تدافع عن اصطحابها لابنها بمروحية حكومية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 11.05.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

وزيرة الدفاع الألمانية تدافع عن اصطحابها لابنها بمروحية حكومية

أبدت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبريشت تفهمها للانتقادات الموجهة لها بسبب اصطحابها ابنها على متن مروحية حكومية، وذلك خلال زيارة عمل قامت بها قبل أن تتوجه في اليوم التالي لقضاء إجازة مع ابنها في منطقة قريبة.

وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبريشت (أرشيف)

وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبريشت (أرشيف)

 

في تصريحات للقناة الثانية بالتلفزيون الألماني "زد دي إف ZDF"، أبدت وزيرة الدفاع الألمانية  كريستينه لامبريشت  اليوم الأربعاء (11 مايو/أيار 2022) تفهمها للانتقادات الموجهة لها على خلفية اصطحابها ابنها على متن مروحية تابعة لوزارة الدفاع.

وقالت الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، إنها استخلصت النتائج من هذه الواقعة بحيث لا يمكن إثارة مثل هذه الاتهامات مرة أخرى مستقبلا.

مختارات

لاتزال فضيحة "الكمامات" تلقي بظلالها على الساحة السياسية بألمانيا، إذ طالبت منظمة الشفافية الدولية بسن قوانين أكثر صرامة لمكافحة ارتشاء نواب البرلمان الألماني، مؤكدة أن الوقائع التي حدثت كشفت ثغرة تشريعية مثيرة للقلق.

دافعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عن وزير الصحة ينس شبان وسط جدل حول توزيع كمامات رديئة على المشردين وذوي الإعاقة. وجددت وزارة الصحة تأكيدها أنه تم فحص الكمامات عدة مرات وفق إجراء تم تطويره لمواجهة الجائحة.

خرج الآلاف في مسيرات عيد الفصح من أجل السلام ووقف الحرب على أوكرانيا. وشهدت مسيرات هذا العام ارتفاعا في أعداد المشاركين، كما طالب البعض بإنفاق 100 مليار يورو التي رصدت للجيش الألماني، على التعليم والخدمات الاجتماعية.

وأضافت لامبريشت أن من المهم بالنسبة لها كمتخصصة في القانون وكوزيرة وكمواطنة أن تكون كل قراراتها "صحيحة تماما من وجهة النظر القانونية المحضة، وهذا ما حدث هنا أيضا وتم تحمل التكاليف".

وتحدثت لامبريشت عن قلة الوقت المتاح لحياتها الخاصة بسبب عملها كوزيرة "لكن المهم بالنسبة لي كأم أيضا أن أبقى على اتصال مع ابني" وناشدت تفهم هذا الأمر.

كانت الوزيرة الألمانية قد اصطحبت ابنها البالغ من العمر (21 عاما) منتصف نيسان/أبريل الماضي على متن مروحية حكومية متجهة إلى ولاية شلزفيغ-هولشتاين شمالي ألمانيا لزيارة جنود ألمان هناك دون أن يشارك الابن في الزيارة.

وفي اليوم التالي وبعد قضاء ليلة في فندق، توجهت الوزيرة بالسيارة مع حراس شخصيين من المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة إلى جزيرة زيلت القريبة لقضاء إجازة  عيد الفصح  ومعها ابنها.

ووفقا لوزارة الدفاع الألمانية فإن مرافقة ابن الوزيرة لها في الرحلة مسموح به من الناحية القانونية، مؤكدة أن الوزيرة تحملت تكاليف ابنها كاملة، لكن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المعارض، قال إنه سيقوم من جانبه بفحص قانوني للأمر.

ع.ج/أ.ح (د ب أ)

مشاهدة الفيديو 02:04

وزيرة الدفاع الألمانية تقرر شراء طائرات شبح طراز إف-35

مواضيع ذات صلة

Virus attack in city.

"كذبة روسية".. خبراء يدحضون مزاعم امتلاك أوكرانيا أسلحة بيولوجية 06.05.2022

تروج روسيا منذ بداية غزوها لأوكرانيا، مزاعم بأن جاراتها تعمل على تطوير أسلحة بيولوجية بمساعدة أمريكية-ألمانية. فما حقيقة تلك المزاعم؟ وماذا يقول خبراء على دراية بالمختبرات الأوكرانية والأبحاث العلمية لتي تجريها كييف؟

Christine Lambrecht (SPD), Bundesministerin der Verteidigung, spricht mit deutschen Soldaten des Nato-Kampfverbandes in Litauen. Die SPD-Politikerin unternimmt vor Weihnachten ihre erste Auslandsreise in dem neuen Amt.

بعد الأردن.. وزيرة الدفاع الألمانية تلتقي جنود بلادها في العراق 09.01.2022

التقت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبرشت جنودا من الجيش الألماني في بغداد للاطلاع على مهمة الجيش الألماني هناك. وقبل العراق زارت لامبرشت في أول جولة لها، قاعدة الأزرق الجوية في الأردن، التي يتواجد بها جنود ألمان.

03.05.2022, Brandenburg, Meseberg: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) spricht vor dem Schloss Meseberg in Brandenburg, wo sich das Bundeskabinett zu einer zweitägigen Klausurtagung trifft. Foto: Michael Kappeler/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

شولتس: بوتين أخطأ تماماً في تقدير عدوانه الوحشي على أوكرانيا 04.05.2022

بعد زيارة زعيم المعارضة الألمانية إلى كييف، جدد المستشار الألماني شولتس موقفه الرافض لزيارة أوكرانيا، ودافع عن سياسة حكومته في توريد الأسلحة إلى كييف. وأكد وزير الاقتصاد الألماني دعمه لحظر أوروبي على واردات النفط الروسي.