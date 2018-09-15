وزيرة الدفاع الألمانية تبحث في بغداد مساعدة جيش بلادها للعراق

تبحث وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين في بغداد اليوم (الاحد 16 أيلول/ سبتمبر 2018) مع نظيرها العراقي عرفان الحيالي مشاركة الجيش الألماني (بوندس فير) في مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في سوريا والعراق، انطلاقا من الأردن.
وأقر البرلمان الألماني "بوندستاغ" توسيع نطاق التفويض للمهمة كي يتم تدريب متخصصين بالجيش العراقي بعد أن جرى تدريب قوات البيشمركة الكردية، وأيضا لتقديم المشورة للحكومة العراقية. ويسري التفويض للمهمة التي تهدف لتحقيق الاستقرار في العراق، حتى 31 تشرين أول/أكتوبر، وهو قابل للتمديد. وتحت وصف "بناء القدرات"، يتم حاليا تدريب جنود في وسط العراق.
يذكر أن مشروعا تجريبيا لتدريب متخصصين على استخدام نظام الدفاع "ايه بي سي" (إجراءات الحماية والدفاع ضد تأثير الأسلحة النووية والبيولوجية والكيميائية) كان قد بدأ بالفعل في معسكر التاجي شمالي بغداد العاصمة في الحادي عشر من شهر آب/ أغسطس الماضي. ومن المقرر أن يعقب ذلك دورات تعليمية للخدمات اللوجستية والمهام الطبية.
قامت وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين السبت بزيارة الوحدة العسكرية الألمانية في قاعدة الأزرق الأردنية
وقامت وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين السبت بزيارة الوحدة العسكرية الألمانية في قاعدة الأزرق الأردنية وأكدت على ضرورة مواصلة الجهود العسكرية لمحاربة التنظيم الإرهابي. وقالت فون دير لاين في خطاب أمام الجنود الألمان أثناء زيارتها لقاعدة الأزرق إنه بعد سحق التنظيم عسكرياً، يجب العمل على منع ظهوره في مناطق تراجعه.
جدير بالذكر أن البعثة العسكرية الألمانية في قاعدة الأزرق الجوية تتألف من 290 جندي وضابط. كما تضم البعثة أربع طائرات من نوع "تورنادو" الاستطلاعية، إلى جانب طائرة تموين لتزويد الطائرات المقاتلة بالوقود في الجو.
م.م/ م.س (د ب أ)
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ألمانيا- تدريب وتسليح البيشمركه رغم تسرب السلاح
شارك مقاتلون من قوات البيشمركة في العراق في دورة تدريبة بمعسكر في مدينة مونستر قرب هانوفر. الدورة تأتي ضمن الدعم الذي تقدمه الحكومة الاتحادية الألمانية للعراق ولقوات البيشمركة في الحرب على "الدولة الإسلامية" التي تحتل أجزاء من هذا البلد.
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ألمانيا- تدريب وتسليح البيشمركه رغم تسرب السلاح
الضباط الأكراد من العراق شاركوا بمعسكر في ولاية ساكسونيا السفلى في دورة انتهت في السادس من شهر آذار/ مارس 2016 وعادوا إلى بلدهم لتوظيف الخبرات التي تعلموها في الحرب على تنظيم "داعش".
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ألمانيا- تدريب وتسليح البيشمركه رغم تسرب السلاح
تعلم المقاتلون أساليب المحافظة على البندقية MG3 وصيانتها. تمارين التدريب على استخدام أسلحة المشاة شاقة وطويلة، وخضع لها المقاتلون صباحا ومساء لهذه الغاية.
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ألمانيا- تدريب وتسليح البيشمركه رغم تسرب السلاح
بعد اجتياز الدورة أصبح بإمكان المقاتلين إطلاق النار بدقة وإتقان التصويب بالناظور المركب، وقد أصاب المتدربون 35 هدفا بنجاح، كما اتقنوا الانضباط وارتفعت ثقتهم بأنفسهم وبسلاحهم" كما يقول المدرب الألماني الذي تولى تعليمهم التصويب وإطلاق النار.
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ألمانيا- تدريب وتسليح البيشمركه رغم تسرب السلاح
المتدربون لم يكونوا جنودا مستجدين ضعيفي التدريب، بل كانوا مقاتلين جاءوا من جبهات الحرب ضد تنظيم "داعش" في كردستان العراق مباشرة إلى معسكرات الجيش الألماني، ليتعلموا فنون القتال في أقسى الظروف، واستخدمت لتدريبهم نفس أساليب تدريب جندي المشاة الألماني.
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ألمانيا- تدريب وتسليح البيشمركه رغم تسرب السلاح
استخدم مقاتلو البيشمركه قاذفة الصواريخ المحمولة على الكتف لضرب دروع تنظيم " الدولة الإسلامية" الذي احتل أجزاء من مناطقهم في شمال العراق. وقد جرى تدريب العديد من مقاتلي البيشمركه على هذا السلاح في المعسكرات الألمانية. الصورة بعدسة ك. شنايدر
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ألمانيا- تدريب وتسليح البيشمركه رغم تسرب السلاح
يتولى الجيش الاتحادي الالماني تدريب قوات البيشمركه ايضا في مناطق كردستان العراق، الصورة في سهل نينوى شمال اربيل نهاية شهر كانون الاول/ ديسمبر 2015 الماضي. يتدرب المقاتلون على الاسلحة الالمانية كما أنهم يرتدون بزات عسكرية المانية احيانا.
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ألمانيا- تدريب وتسليح البيشمركه رغم تسرب السلاح
تضم قوات البيشمركه في كردستان العراق نساء مقاتلات في صفوفها، وقد تعززت المشاركة النسوية في القوات بعد احتلال " الدولة الاسلامية " لمناطق في شمال العراق. الجيش الاتحادي الألماني انتدب نحو 150 من عناصره لتدريب قوات البيشمركة وبعض قوات الامن العراقية. ويجري التدريب في كردستان العراق.
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ألمانيا- تدريب وتسليح البيشمركه رغم تسرب السلاح
في بدء دورة استخدام بندقية المشاة الألمانية MG3، يجب أن يتم الاستلقاء على الأرض أثناء الرمي من وضع الانبطاح بحيث يكون جسد الرامي منحرفا عن امتداد خط الرمي، لتجنب تطاير الخراطيش الخالية، وتجنب رميات العدو المحتملة على مصادر النار.الصورة لمدرب ألماني يدرب مقاتل من البيشمركه في مدينة اربيل شمال العراق عام 2014 .
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ألمانيا- تدريب وتسليح البيشمركه رغم تسرب السلاح
مراسل تلفزيون ARD الألماني عامر الموسوي يتفحص بندقية من طراز G3 سلمها الجيش الألماني لقوات البيشمركه وتسربت إلى أسواق السلاح غير الرسمية في منطقة السليمانية بإقليم كردستان شمال العراق. وزارة الخارجية الألمانية دعت حكومة الإقليم إلى السيطرة على قطع السلاح الألمانية ومنع وصولها إلى عناصر "داعش".
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ألمانيا- تدريب وتسليح البيشمركه رغم تسرب السلاح
أكدت وزارة الدفاع الألمانية عدم وجود أدلة على "إساءة استخدام ممنهجة" للأسلحة التي وردتها ألمانيا إلى إقليم كردستان العراق لدعم قوات البيشمركه في الحرب ضد "داعش"، كما نقلت وكالة د ب ا (22 كانون الثاني 2016). الصورة لوزيرة الدفاع الألمانية د. اورزولا فون دير لاين.
الكاتب: ملهم الملائكة