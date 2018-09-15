وزيرة الدفاع الألمانية تبحث في بغداد مساعدة جيش بلادها للعراق

تبحث وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين في بغداد اليوم (الاحد 16 أيلول/ سبتمبر 2018) مع نظيرها العراقي عرفان الحيالي مشاركة الجيش الألماني (بوندس فير) في مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في سوريا والعراق، انطلاقا من الأردن.

وأقر البرلمان الألماني "بوندستاغ" توسيع نطاق التفويض للمهمة كي يتم تدريب متخصصين بالجيش العراقي بعد أن جرى تدريب قوات البيشمركة الكردية، وأيضا لتقديم المشورة للحكومة العراقية. ويسري التفويض للمهمة التي تهدف لتحقيق الاستقرار في العراق، حتى 31 تشرين أول/أكتوبر، وهو قابل للتمديد. وتحت وصف "بناء القدرات"، يتم حاليا تدريب جنود في وسط العراق.

يذكر أن مشروعا تجريبيا لتدريب متخصصين على استخدام نظام الدفاع "ايه بي سي" (إجراءات الحماية والدفاع ضد تأثير الأسلحة النووية والبيولوجية والكيميائية) كان قد بدأ بالفعل في معسكر التاجي شمالي بغداد العاصمة في الحادي عشر من شهر آب/ أغسطس الماضي. ومن المقرر أن يعقب ذلك دورات تعليمية للخدمات اللوجستية والمهام الطبية.

قامت وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين السبت بزيارة الوحدة العسكرية الألمانية في قاعدة الأزرق الأردنية

وقامت وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين السبت بزيارة الوحدة العسكرية الألمانية في قاعدة الأزرق الأردنية وأكدت على ضرورة مواصلة الجهود العسكرية لمحاربة التنظيم الإرهابي. وقالت فون دير لاين في خطاب أمام الجنود الألمان أثناء زيارتها لقاعدة الأزرق إنه بعد سحق التنظيم عسكرياً، يجب العمل على منع ظهوره في مناطق تراجعه.

جدير بالذكر أن البعثة العسكرية الألمانية في قاعدة الأزرق الجوية تتألف من 290 جندي وضابط. كما تضم البعثة أربع طائرات من نوع "تورنادو" الاستطلاعية، إلى جانب طائرة تموين لتزويد الطائرات المقاتلة بالوقود في الجو.

م.م/ م.س (د ب أ)