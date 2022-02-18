 وزيرة الخارجية الألمانية: روسيا تمارس تهديدا غير مقبول | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 18.02.2022

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وزيرة الخارجية الألمانية: روسيا تمارس تهديدا غير مقبول

خلال مؤتمر ميونيخ الدولي للأمن، حذرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك من اندلاع حرب وسط أوروبا مؤكدة أن روسيا ستواجه عواقب وخيمة في حال غزوها أوكرانيا، كما شددت على أن الأزمة الحالية هي أزمة روسيا وليست أوكرانيا.

وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك خلال مشاركتها في مؤتمر ميونيخ للأمن

وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك خلال مشاركتها في مؤتمر ميونيخ للأمن

دعت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، روسيا إلى سحب قواتها على الفور من الحدود مع أوكرانيا. وقالت بيربوك اليوم الجمعة (18 فبراير/شباط 2022) خلال مؤتمر ميونيخ الدولي للأمن إن الإشارات الأولى على ذلك هي "بصيص أمل"، لكن هناك حاجة أيضا الآن لأفعال.

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وذكرت الوزيرة أن هناك تهديدا باندلاع حرب في وسط أوروبا، وقالت: "روسيا تشكل تهديدا غير مقبول على الإطلاق بنشر قواتها تجاه أوكرانيا، وكذلك أيضا تجاهنا جميعا - وتجاه هيكل السلام في أوروبا... هذه الأزمة إذن ليست أزمة أوكرانيا. إنها أزمة روسية".

وحذرت بيربوك من أنه سيكون هناك عواقب وخيمة على روسيا - ماليا وسياسيا واقتصاديا - حال غزت أوكرانيا، مؤكدة في الوقت نفسه الاستعداد لإجراء حوار جاد مع موسكو حول الأمن والسلام في أوروبا.

من جهته ذكر رئيس مؤتمر ميونيخ الدولي للأمن، فولفغانغ إشينغر، أن النزاع الأوكراني يمثل تهديدا حقيقيا لأزمة دولية.

وقال إشينغر اليوم الجمعة في مستهل فعاليات المؤتمر، إنه يأسف مجددا على قرار الحكومة الروسية عدم إرسال أحد من مسؤوليها للمشاركة في المؤتمر هذا العام لعرض رأيها، مؤكدا أن الأبواب ستظل مفتوحة في كل الأوقات.

هـ.د/ع.ش (د ب أ)

 

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الأزمة الأوكرانية بين مزاعم سحب القوات ومؤشرات التصعيد


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