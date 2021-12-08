وزيرة الخارجية الألمانية تريد سياسة "قائمة على القيم"

هل تعيد الحكومة الألمانية الجديدة الدفء للعلاقات مع المغرب؟

تشهد العلاقات الدبلوماسية الألمانية المغربية تأزما منذ شهر مارس الماضي. لكن وبعد التغيير الحكومي ترغب برلين في فتح صفحة جديدة من أجل "العودة إلى علاقات جيدة وواسعة مع المغرب"، حسب مصادر دبلوماسية.