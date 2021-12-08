 وزيرة الخارجية الألمانية تريد سياسة ″قائمة على القيم″ | DW الأخبار | DW | 14.12.2021

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DW الأخبار

وزيرة الخارجية الألمانية تريد سياسة "قائمة على القيم"

تريد وزير الخارجية الألمانية الجديدة أنالينا بيربوك جعل قضايا مثل حقوق الإنسان أو تغير المناخ على رأس اهتمامات السياسة الخارجية الألمانية.

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ARCHIV - 15.11.2018, Mecklenburg-Vorpommern, Laage: Das Verlegeschiff «Audacia» des Offshore-Dienstleisters Allseas verlegt in der Ostsee vor der Insel Rügen Rohre für die Gaspipeline Nord Stream 2. (Luftaufnahme mit einer Drohne/Copter). Das US-Repräsentantenhaus hat Sanktionen gegen Firmen im Zusammenhang mit der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 auf den Weg gebracht. Die Abgeordneten votierten am Mittwochabend (Ortszeit) mit 377 zu 48 Stimmen für ein Gesetzespaket zum Verteidigungshaushalt (NDAA), in das das Sanktionsgesetz eingefügt worden war. (zu dpa Nord Stream 2: US-Repräsentantenhaus stimmt für Sanktionen ) Foto: Bernd Wüstneck/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

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