وزيرة الخارجية الألمانية تريد سياسة "قائمة على القيم"

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تريد وزير الخارجية الألمانية الجديدة أنالينا بيربوك جعل قضايا مثل حقوق الإنسان أو تغير المناخ على رأس اهتمامات السياسة الخارجية الألمانية.
أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أن ألمانيا قررت طرد دبلوماسيين روسيين بعد الحكم في برلين على روسي بالسجن مدى الحياة بجريمة قتل جورجي بأمر من موسكو. روسيا ردت على الفور واصفة القرار الألماني بـ "العدواني".
أعربت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عن معارضتها لاستخدام الألعاب الأولمبية لأغراض سياسية أو احتفالية، في إشارة إلى المقاطعات الدبلوماسية الأخيرة التي تقودها واشنطن لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين.
أكدت وزيرة خارجية ألمانيا الجديدة أنالينا بيربوك على التزامها بدبلوماسية "موجهة بالقيم"، فما السر وراء هذا التأكيد؟ وهل تستطيع بيربوك زعيمة حزب الخضر الوفاء بهذا التعهد؟ وما هي الوسائل المتاحة لتحقيق ذلك؟
تشهد العلاقات الدبلوماسية الألمانية المغربية تأزما منذ شهر مارس الماضي. لكن وبعد التغيير الحكومي ترغب برلين في فتح صفحة جديدة من أجل "العودة إلى علاقات جيدة وواسعة مع المغرب"، حسب مصادر دبلوماسية.
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