 وزيرة الثقافة في ألمانيا: التنوع في مجتمعنا شيء جميل | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 31.12.2021

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وزيرة الثقافة في ألمانيا: التنوع في مجتمعنا شيء جميل

تريد كلاوديا روت "خلق مساحات أكبر للتنوع" في ألمانيا. ودعت وزيرة الدولة للثقافة لأن يكون العام الجديد 2022 "عاما للتضامن والتعاطف مع من يعانون التهديد والاضطهاد في أماكن عديدة بالعالم بسبب سعيهم لحرية الفن وتنوع الآراء.

وزيرة الدولة للثقافة في ألمانيا، كلاوديا روت (25/10/2021)

وزيرة الدولة للثقافة في ألمانيا، كلاوديا روت، شددت على تعزيز الوضع الاجتماعي للفنانين وحماية البنية التحتية الثقافية، مبينة بالقول: "من دون ذلك سيبقى كل شيء صامتا".

مع مطلع العام الميلادي الجديد، دعت وزيرة الثقافة بألمانيا كلاوديا روت إلى توسيع مساحة الحرية في الثقافة والمجتمع بشكل قوي. وقالت روت، السياسية المخضرمة، التي تنتمي لحزب الخضر اليوم الجمعة (31 ديسمبر/ كانون الأول 2021) في رسالة بمناسبة العام الجديد 2022 حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) في برلين على نسخة منها: "الفن والآراء المختلفة تحتاج إلى مساحات من الحرية لدينا هنا".

مختارات

سامان المولود في بغداد لا توقفه عوائق الدوائر الحكومية الألمانية ولا تحفظ الألمان. يأخذ زمام المبادرة ويخترق الحواجز بين الثقافات، بالموسيقى، الطعام، الحفلات واللغة. عراقي متعدد الجذور ومنفتح على العالم يعيش في بون.

ترى الروائية السورية روزا ياسين في حوار مع DW أن من المهم في عملية الاندماج الحفاظ أيضاً على الخصوصية الثقافية للإنسان والخصوصية الشخصية في ظل العيش المسالم والفاعل المشترك في المجتمع، واحترام قوانينه وتنوّعه.

ميونيخ مدينة مفعمة بالنشاط والحيوية، وتتميز بالتنوع والتعدد الثقافي والتعايش السلمي بين مكوناتها الاجتماعية المختلفة، كما أن الجمال والأبهة والفخامة لا تغيب عنها. ما يجعلها واحدة من أكثر المدن الألمانية جذبا للسياح.

علينا التحرك عندما يحاول البعض تعكير صفو الحياة في المجتمع، فألمانيا تحتاج لمناخ اجتماعي يسوده التسامح. من هذا المنطلق ترغب DW عبر حملتها تعزيز هذه الأجواء. شاركوا معنا في هذه الحملة!

وأضافت الوزيرة قائلة: "إن هذه المجالات تحتاج إلى سبل تنفيذ معقولة وضمان اجتماعي خاصة في أوقات الوباء." وشددت روت على تعزيز الوضع الاجتماعي للفنانين وحماية البنية التحتية الثقافية، وأوضحت: "من دون ذلك سيبقى كل شيء صامتا".

وأضافت الوزيرة: "نريد خلق مساحات للتنوع، في صور التعبير الفنية والمضامين والأشخاص، لأن التنوع في مجتمعنا هو شيء شديد الجمال". وتابعت روت: "لذلك أتمنى للجميع المزيد من المشاركة في مجتمع المتعددين، ومن دون ذلك يبقى كل شيء رماديا".

وتمنت روت "للجميع عاما جديدا، 2022، مفعما بالحيوية والتعدد وتلون الأصوات، ويتسم بالاحترام والاهتمام المتبادل، والسرور في حياتنا المشتركة".

ووجهت روت تمنياتها الطيبة بشكل خاص إلى الفنانين والصحفيين وكل من يناضل من أجل حرية الفن وتنوع الآراء، وبخاصة من أجل من يعانون التهديد والاضطهاد في العديد من الأماكن حول العالم لهذا السبب بالذات"

وذكرت روت كأمثلة لذلك بيلاروسيا والصين وروسيا وأفغانستان وإيران وتركيا. وواصلت روت القول بأن عام 2022 ينبغي أن يكون "عاما للتضامن مع هؤلاء والتعاطف معهم، فمن دون ذلك يبقى كل شيء عدما".

ص.ش/ع.ح (د ب أ)

  • Die Gruppe Dancing Dragons beim Karneval der Kulturen mit grün-blauen Kostümen, im Hintergrund ein orangener Drache. (Foto: Reuters/H. Hanschke)

    كرنفال الثقافات يزين شوارع برلين

    شاركت فرق الرقص الشعبي بعروض فنية ضمن فعاليات كرنفال الثقافات تُمثل مختلف الجاليات والأقليات العرقية في برلين. رقصة التنين التي قدمتها فرقة الرقص الشعبي الصينية في العام الماضي ترمز إلى محاولة الحصول على "لؤلؤة الحكمة" سعياً لتحقيق الكمال والوصول إلى المعرفة. ستقدم هذه الفرقة عروضها الفنية هذا العام أيضاً.

  • Die Narrenzunft Dettingen 1990 e.V. beim Karneval der Kulturen in Berlin 2016 im traditionellen Kostüm des Dettinger Hobs, auf dessen Haupt Weinblätter angebracht sind. (Foto: Daniela Incoronato)

    كرنفال الثقافات يزين شوارع برلين

    تتمتع برلين بمميزات خاصة إذا ما قُورنت ببقية المدن الألمانية الأخرى. ستقدم الفرق التي تُمثل مناطق "شوابيا- أليماني شوروف" عروضاً فولكورية ضمن فعاليات الكرنفال في ولاية "بادن فوتمبرغ" التي تقع جنوب ألمانيا. تقدم الشخصيات التي ترتدي الأزياء الفولكورية عروضاً مسلية للمشاركين في كرنفال الثقافات ببرلين.

  • Sambakönigin Sonia de Oliveira posiert mit einem älteren Zuschauer beim Karneval der Kulturen in Berlin. (Foto: picture-alliance/dpa/M. Gambarini)

    كرنفال الثقافات يزين شوارع برلين

    في كرنفال الثقافات ألغيت الحدود والقيود والمفاهيم النمطية التي تفصل بين المنتمين إلى جنسيات شتى، كما ألغيت أيضاً الحواجز التي تفصل بين الأجيال. رجل مُسن يشارك ضمن فعاليات الكرنفال يقف إلى جانب "سونيا دي أوليفيرا" – ملكة السامبا التي قدمت الرقصة بمصاحبة فرقتها الاستعراضية وقد احتجت من خلالها على عملية التلاعب بجينات محاصيل الذرة وبقية النباتات المهددة بالانقراض.

  • Die Gruppe Tarantella beim Karneval der Kulturen in Berlin 2016. Ein Mann trägt ein weißes Banner mir schwarzer Aufschrift Abschottung verursacht. Darüber ist ein Kamel abgebildet. (Foto: Daniela Incoronato)

    كرنفال الثقافات يزين شوارع برلين

    في كرنفال عام 2016 عَبّرَ أعضاء فرقة "ترانتيلا" الموسيقية عن آرائهم من خلال رسالة ساخرة مفادها: "العزلة ستؤدي إلى تساقط الشعر". ومن بين اليافطات التحذيرية هذه اليافطة التي كُتِبَت على قصاصة من الورق المقوى تحاكي علب السجائر. شغلت سياسة العزلة قدراً كبيراً من اهتمامات المشاركين بكرنفال العام الماضي.

  • Ein Jongleur beim Straßenfest des Karnevals der Kulturen in Berlin 2016. Im Hintergrund sind Zuschauer zu sehen: Männer, Frauen, Kinder. (Foto: Frank Löhmer)

    كرنفال الثقافات يزين شوارع برلين

    على طول موكب وشارع الكرنفال تتواجد الكثيرمن النشاطات والبرامج الفنية التي تُصاحب الكرنفال الذي تستمر فعالياته طوال أربعة أيام. كما ستشارك في النشاطات فرق موسيقية عالمية وسيقدم الفنانون عروضهم في الشوارع والساحات، وسيرافق ذلك كله إقامة ورش عمل على مدار عمر الكرنفال. بتينا باومان/ غالية داغستاني