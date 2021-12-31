وزيرة الثقافة في ألمانيا: التنوع في مجتمعنا شيء جميل

مع مطلع العام الميلادي الجديد، دعت وزيرة الثقافة بألمانيا كلاوديا روت إلى توسيع مساحة الحرية في الثقافة والمجتمع بشكل قوي. وقالت روت، السياسية المخضرمة، التي تنتمي لحزب الخضر اليوم الجمعة (31 ديسمبر/ كانون الأول 2021) في رسالة بمناسبة العام الجديد 2022 حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) في برلين على نسخة منها: "الفن والآراء المختلفة تحتاج إلى مساحات من الحرية لدينا هنا".

وأضافت الوزيرة قائلة: "إن هذه المجالات تحتاج إلى سبل تنفيذ معقولة وضمان اجتماعي خاصة في أوقات الوباء." وشددت روت على تعزيز الوضع الاجتماعي للفنانين وحماية البنية التحتية الثقافية، وأوضحت: "من دون ذلك سيبقى كل شيء صامتا".

وأضافت الوزيرة: "نريد خلق مساحات للتنوع، في صور التعبير الفنية والمضامين والأشخاص، لأن التنوع في مجتمعنا هو شيء شديد الجمال". وتابعت روت: "لذلك أتمنى للجميع المزيد من المشاركة في مجتمع المتعددين، ومن دون ذلك يبقى كل شيء رماديا".

وتمنت روت "للجميع عاما جديدا، 2022، مفعما بالحيوية والتعدد وتلون الأصوات، ويتسم بالاحترام والاهتمام المتبادل، والسرور في حياتنا المشتركة".

ووجهت روت تمنياتها الطيبة بشكل خاص إلى الفنانين والصحفيين وكل من يناضل من أجل حرية الفن وتنوع الآراء، وبخاصة من أجل من يعانون التهديد والاضطهاد في العديد من الأماكن حول العالم لهذا السبب بالذات"

وذكرت روت كأمثلة لذلك بيلاروسيا والصين وروسيا وأفغانستان وإيران وتركيا. وواصلت روت القول بأن عام 2022 ينبغي أن يكون "عاما للتضامن مع هؤلاء والتعاطف معهم، فمن دون ذلك يبقى كل شيء عدما".

ص.ش/ع.ح (د ب أ)