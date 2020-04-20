وزيرة التعليم الألمانية لـDW: قروض بدون فوائد للطلبة الأجانب أيضا

في مقابلة لها مع DW أعلنت وزيرة التعليم والبحث العلمي في ألمانيا آنيا كارلتشيك أنه سيكون من الممكن للطلاب الحصول على قروض دراسية بدون فوائد، سواء كانوا ألمانا أو أجانب وذلك لمساعدتهم في مواجهة تبعات جائحة كورونا.بيد أن الوزيرة استدركت قائله إنه: "خصوصا بالنسبة للطلاب من دول ثالثة (دول غير دول الاتحاد الأوربي) فإن الأمر ليس بهذه السهولة طبعا".

واعترفت كارلتشيك أن الأمر سيمتد حتى يتم الاتفاق مع البنول حول القروض بدون فوائد، خصوصا للطلاب من الدول الثالثة وقالت: "في هذه الحالة هناك قواعد أخرى، غير المستخدمة مع الطلبة القادمين من الداخل (ألمانيا وأوروبا) ولهذا استغرق الأمر بعض الوقت في الأيام الأخيرة لأنه تحتم علينا في المحادثات مع البنوك تقديم المزيد من الإجابات على بعض الأسئلة". وأعربت وزيرة التعليم عن تفاؤلها بالتوصل إلى حل خلال اليومين القادمين.

يذكر أن عدد الطلبة الأجانب في ألمانيا حاليا يزيد عن أكثر من 411 ألف طالب، يدرس معظمهم في ولاية شمال الراين-فيستفالن بشمال غرب ألمانيا وولاية بافاريا بجنوب البلاد.

ص.ش/ أ.ح (DW)