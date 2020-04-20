وزيرة التعليم الألمانية لـDW: قروض بدون فوائد للطلبة الأجانب أيضا

في مقابلة لها مع DW أعلنت وزيرة التعليم والبحث العلمي في ألمانيا آنيا كارلتشيك أنه سيكون من الممكن للطلاب الحصول على قروض دراسية بدون فوائد، سواء كانوا ألمانا أو أجانب وذلك لمساعدتهم في مواجهة تبعات جائحة كورونا.بيد أن الوزيرة استدركت قائله إنه: "خصوصا بالنسبة للطلاب من دول ثالثة (دول غير دول الاتحاد الأوربي) فإن الأمر ليس بهذه السهولة طبعا".
واعترفت كارلتشيك أن الأمر سيمتد حتى يتم الاتفاق مع البنول حول القروض بدون فوائد، خصوصا للطلاب من الدول الثالثة وقالت: "في هذه الحالة هناك قواعد أخرى، غير المستخدمة مع الطلبة القادمين من الداخل (ألمانيا وأوروبا) ولهذا استغرق الأمر بعض الوقت في الأيام الأخيرة لأنه تحتم علينا في المحادثات مع البنوك تقديم المزيد من الإجابات على بعض الأسئلة". وأعربت وزيرة التعليم عن تفاؤلها بالتوصل إلى حل خلال اليومين القادمين.
يذكر أن عدد الطلبة الأجانب في ألمانيا حاليا يزيد عن أكثر من 411 ألف طالب، يدرس معظمهم في ولاية شمال الراين-فيستفالن بشمال غرب ألمانيا وولاية بافاريا بجنوب البلاد.
ص.ش/ أ.ح (DW)
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أبرز الجامعات الألمانية للدراسة باللغة الإنجليزية
جامعة روبريشت كارلس هايدلبرغ
تقدم جامعة روبريشت كارلس Ruprecht Karls Universität بمدينة هايدلبرغ عدة برامج للحصول على شهادة الماجستير باللغة الإنجليزية في عدة مجالات كالاقتصاد والأنثروبولوجيا والهندسة الحيوية والبحث الطبي وغيرها. وتصنف جامعة هايدلبرغ نفسها كمؤسسة تعليمية مُخصصة للتدريس عبر البحث، حيث يتم تصميم المناهج بما يوفر للطلبة فرصة التدريب المبكر على الممارسات البحثية المستقلة في 160 مجال مختلف.
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أبرز الجامعات الألمانية للدراسة باللغة الإنجليزية
جامعة لودفيغ ماكسيميليانز
جامعة لودفيغ ماكسيميليانز Ludwig Maximilians Universität بمدينة ميونيخ تقدم 28 برنامجا باللغة الإنجليزية للحصول على درجة الماجستير بمجالات العلوم الاجتماعية والعلوم الطبيعية، بشرط الإتقان الكامل للغة الإنجليزية. وتستهدف الجامعة بتلك البرامج الطلبة الأجانب والألمان ممن يرغبون في العمل بمؤسسات دولية.
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أبرز الجامعات الألمانية للدراسة باللغة الإنجليزية
الجامعة التقنية بميونيخ
الجامعة التقنية بميونيخ Technische Universität München توفر 57 برنامجا للحصول على درجة الماجستير باللغة الإنجليزية في مجالات العلوم الطبيعية والهندسة والإدارة والطب والعلوم الاجتماعية. وتسعى الجامعة عبر برامجها المختلفة على إيجاد حلول للتحديات التي تواجه المجتمعات، كما أنها تمتلك فروعا في عدة دول حول العالم.
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أبرز الجامعات الألمانية للدراسة باللغة الإنجليزية
جامعة ألبرت لودفيغز فرايبورغ
جامعة فرايبورغ Albert Ludwigs Universität Freiburg هي أيضا واحدة من الجامعات التي تقدم برامجا باللغة الإنجليزية في مجالات متعددة، ولكنها تتميز عن غيرها بتصنيفها عادة ضمن أفضل عشر جامعات في ألمانيا، كما أنها عضو باتحاد الجامعات البحثية الأوروبية LERU. وتستقبل الجامعة كل عام عددا كبيرا من الطلبة الأجانب، والذي وصل عددهم العام الماضي إلى 4.400 طالب.
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أبرز الجامعات الألمانية للدراسة باللغة الإنجليزية
فرانكفورت للموارد المالية والإدارة
تعتبر مؤسسة Frankfurt School of Finance & Management واحدة من أفضل الجهات التعليمية لدراسة علوم الإدارة والموارد المالية في أوروبا، حيث تضم أقساما متخصصة في الاقتصاد والمحاسبة والإدارة والمالية والقانون. ولعل من أكثر ما يميز الدراسة هناك هو التدريب العملي وأوراش لتأهيل الطلبة للحياة العملية.
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أبرز الجامعات الألمانية للدراسة باللغة الإنجليزية
معهد كارلسروه للتكنولوجيا
يقدم معهد Karlsruhe للطلبة الألمان والأجانب على السواء إمكانية متابعة دراستهم في الجامعة بشكل كامل باللغة الإنجليزية، ويمكن الالتحاق ببعض البرامج المقدمة باللغة الإنجليزية في مختلف الكليات التابعة للجامعة وليس فقط عن طريق القسم المخصص للدراسات الدولية. ويتيح القسم الدولي الالتحاق بدورات على مستوى الماجستير أو الدكتوراه نظير رسوم مادية. كما يمكن أيضا دراسة مواد منفردة باللغة الإنجليزية.
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أبرز الجامعات الألمانية للدراسة باللغة الإنجليزية
جامعة جورج أوغوست غوتينغن
إن كنت تسعى للحصول على درجة الدكتوراه، فهنا يمكنك إيجاد ضالتك Georg August Universität Göttingen، نصف البرامج المُخصصة لدرجة الدكتوراه بهذه الجامعة مُقدم باللغة الإنجليزية. كما تتميز جامعة جورج أوغست غوتينغن، التي تولي أهمية كبرى للبحث العلمي، بتوفير برامج خاصة بدرجة الماجستير تسمح للطالب بالتخصص في مجالين وليس مجال واحد فقط.
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أبرز الجامعات الألمانية للدراسة باللغة الإنجليزية
الجامعة التقنية في أخن
تقدم هذه الجامعة RWTH Aachen، والتي تعتبر ضمن الأفضل للدراسة في مجالات الهندسة والعلوم و الإلكترونيات، عدة برامج للحصول على درجة الماجستير باللغة الإنجليزية. يتكون برنامج الماجستير بالجامعة عادة من أربعة فصول دراسية، مع التخصص بمجالات وفروع علمية في غاية الدقة. كما تقدم الجامعة برامجا بالتعاون مع جامعات أخرى، وفي تلك الحالة يمكن للطالب أن يدفع مقابل مادي للالتحاق بها.
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أبرز الجامعات الألمانية للدراسة باللغة الإنجليزية
جامعة برلين الحرة
يمكنك الحصول على درجتي البكاريوس أوالماجستير من العاصمة الألمانية من خلال الالتحاق بجامعة برلين الحرة Freie Universität Berlin. تقدم الجامعة 20 برنامجا للماجستير باللغة الإنجليزية بالتعاون مع جامعات أخرى داخل وخارج ألمانيا، وبالتالي فإن إجادة اللغة الألمانية ليس شرطا أساسيا للالتحاق بأي من تلك البرامج.
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أبرز الجامعات الألمانية للدراسة باللغة الإنجليزية
جامعة هامبورغ
تقدم جامعة هامبورغ Universität Hamburg أكثر من 170 برنامج للحصول على درجات علمية مختلفة، ويتم تدريس 42 برنامج منهم إما باللغة الإنجليزية بشكل كامل أو مناصفة ما بين اللغتين الإنجليزية والألمانية. البرامج الـ 42 مخصصة للحصول على درجة الماجستير بمجالات متعددة في العلوم الطبيعية والاجتماعية.