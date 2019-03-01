 وزيرة اشتراكية تدعو لوضع حد للجدل حول ميركل | أخبار | DW | 17.03.2019

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أخبار

وزيرة اشتراكية تدعو لوضع حد للجدل حول ميركل

دعت وزيرة الأسرة الألمانية فرانتسيسكا جيفاي إلى وضع حد للتكهنات التي أثارها بعض أعضاء الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي تنتمي إليه، حول حدوث تغيير سابق لأوانه للمستشارة الألمانية ميركل خلال الفترة التشريعية الحالية.

Bratislawa Merkel bei Peter Pellegrini (Getty Images/AFP/P. Simicek)

هل تتخلى ميركل عن منصبها قبل نهاية ولايتها؟

جاءت دعوة وزيرة الأسرة، فرنتسيسكا جيفاي كرد فعل على تصريحات بعض ساسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي بأنهم لن ينتخبوا رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي أنغريت كرامب-كارنباور خلال الفترة التشريعية الحالية لتخلف أنغيلا ميركل في منصب المستشارة الاتحادية، كما خلفتها في رئاسة الحزب مؤخرا.

وقالت الوزيرة إن هذه المسألة ليست مطروحة من الأساس حاليا، مؤكدة أن الجدل الدائم حول استمرار بقاء الائتلاف الحاكم الكبير "غير مفيد".

وربط بعض قادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي بالربط بين بقاء حزبهم في الائتلاف الحاكم في برلين ببقاء ميركل في منصبها حتى انتهاء ولايتها. وهذا الربط يعتبر ردا على دعوات بأن تحل زعيمة الحزب الديمقراطي المسيحي كرامب ـ كارنباور محل المستشارة ميركل قبل نهاية ولايتها.

ويشار إلى أن الائتلاف الحاكم في ألمانيا يتكون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي والاتحاد المسيحي الذي يضم بدوره الحزب المسيحي الديمقراطي، الذي تنتمي إليه ميركل وكانت ترأسه حتى وقت قريب، والحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا.

 

م.أ.م/ أ.ح ( د ب أ )

  • Konrad Adenauer (Imago/United Archives International)

    من أديناور إلى ميركل.. مستشارو ألمانيا وبصماتهم في الحكم

    كونراد أديناور (1949-1963)

    كان كونراد أديناور أول مستشار لألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية. وتحت قيادته أصبحت ألمانيا دولة ذات سيادة. في السياسة الخارجية انضمت ألمانيا إلى المعسكر الغربي في مواجهة الاتحاد السوفيتي وحلفائه. وقد اعتبر أسلوب أديناور المنتمي للحزب المسيحي الديمقراطي في الحكم استبداديا. ينحدر أديناور من منطقة حوض الراين ومن هنا جاء سعيه إلى أن تصبح مدينة بون هي عاصمة جمهورية ألمانيا الاتحادية.

  • Bundeskanzler Ludwig Erhard (picture-alliance/dpa)

    من أديناور إلى ميركل.. مستشارو ألمانيا وبصماتهم في الحكم

    لودفيغ إيرهارد (1963-1966)

    في عام 1963 أجبر الحزب المسيحي الديمقراطي أديناور البالغ من العمر 87 عاماً على الاستقالة واختار لودفيغ إيرهارد خليفة له. وكان إيرهارد قد اكتسب شهرة وشعبية لتبنيه نظام السوق الاجتماعي واصبح "أب" المعجزة الاقتصادية الألمانية. كان السيجار لا يفارق شفتيه ومن النادر رؤيته بدونه؛ إذ كان يدخن ما لا يقل عن 15 سيجاراً في اليوم. لم تعمر حكومته طويلاً؛ إذ استقال عام 1966.

  • Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger (picture-alliance/dpa)

    من أديناور إلى ميركل.. مستشارو ألمانيا وبصماتهم في الحكم

    كورت غيورغ كيسنغر (1966-1969)

    شكل كورت غيورغ كيسنغر أول حكومة اتلافية موسعة من الحزبين المسيحي الديمقراطي والاشتراكي الديمقراطي. ونجح في إعطاء دفعة للاقتصاد الذي أصابه الركود، غير أن إقرار قانون الطوارئ الذي يعطي للدولة حقوق خاصة للتعامل مع الأزمات دفعت الشباب للنزول إلى الشارع. ومن هنا ولدت الحركة الطلابية في أواخر الستينات. كان كيسنغر موضع جدل بسبب ماضيه أثناء الحكم النازي.

  • 70 Jahre Aufstand im Warschauer Ghetto Kniefall Willy Brandt (picture-alliance/dpa)

    من أديناور إلى ميركل.. مستشارو ألمانيا وبصماتهم في الحكم

    فيلي برانت (1969-1974)

    أدى الحراك الاجتماعي إلى تغيير سياسي؛ إذ أصبح فيلي برانت أول مستشار ألماني ينتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي. جلوسه على ركبتيه أمام نصب تذكاري للغيتو اليهودي في وارسو بقيت عالقة في الأذهان لطلب المسامحة على الماضي النازي لألمانيا والمصالحة مع الحاضر. وقد تبني سياسة خارجية خففت حدة التوتر مع المعسكر الشرقي، وحاز بسببها على جائزة نوبل للسلام عام 1971.

  • Bundeskanzler Helmut Schmidt (picture-alliance/dpa)

    من أديناور إلى ميركل.. مستشارو ألمانيا وبصماتهم في الحكم

    هيلموت شميت (1974-1982)

    تقلد هيلموت شميت منصب المستشار بعد استقالة صديقه ورفيقه الحزبي فيلي برانت. وقد تميز عهده بعدة أزمات، من بينها التضخم والانكماش الاقتصادي والحظر النفطي العربي إبان حرب تشرين الأول/أكتوبر عام 1973. وقد واجه إرهاب "الجيش الأحمر" اليساري RAF بكل حزم ولم يخضع لابتزازهم. وخسر منصبه في اقتراع على الثقة في البرلمان الألماني (بوندستاغ).

  • Feier zur Deutschen Einheit in Berlin (picture-alliance/dpa)

    من أديناور إلى ميركل.. مستشارو ألمانيا وبصماتهم في الحكم

    هيلموت كول (1982-1998)

    أطول رئيس حكومة في تاريخ ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية؛ إذ استمر عهده 16 عاماً. كان كول غير ميالاً للإصلاح ويسعى للمحافظة على الأوضاع كما هي، غير أنه دخل التاريخ كـ"مستشار الوحدة الألمانية" ومهندسها. كما عمل على إعادة بناء ما كان سابقاً يسمى بـ "جمهورية ألمانيا الديمقراطية". لم تتوقف تركته عند حدود ألمانيا، إذ أنه عمل بدأب على الدفع باتجاه تقوية العلاقات الأوروبية وتسهيل الاندماج الأوروبي.

  • Bundeskanzler Gerhard Schröder (picture-alliance/dpa)

    من أديناور إلى ميركل.. مستشارو ألمانيا وبصماتهم في الحكم

    غيرهارد شرودر (1998-2005)

    بعد أربع فترات انتخابية لهيلموت كول نضج مزاج التغير. ترأس غيرهارد شرودر أول حكومة ائتلافية بين الاشتراكيين الديمقراطيين والخضر. وفي ظله شاركت ألمانيا للمرة الأولى في مهمات عسكرية خارجية في إطار الناتو كتلك في أفغانستان. وقد أدخل شرودر تعديلات على نظام الرعايا الاجتماعية فيما عرف بـ"أجندة 2010". وقد تسببت ذلك بأزمة داخل الحزب الاشتراكي الديمقراطي وتظاهر الكثيرون ضد ما أسموه "التجريف الاجتماعي".

  • Merkel Raute (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

    من أديناور إلى ميركل.. مستشارو ألمانيا وبصماتهم في الحكم

    أنغيلا ميركل (2005- إلى اليوم)

    انتخبت أنغيلا ميركل كأول سيدة لمنصب المستشارة في 2005. وفي 14 آذار/مارس 2018 أعيد انتخابها للمرة الرابعة. نهجها السياسي تميز بالبراغماتية. بدأ نجمها السياسي بالأفول شيئاً فشيئاً منذ عام 2015 وقرارها التاريخي بإدخال أكثر من مليون لاجئ إلى ألمانيا. وبعد عدة خسارات في انتخابات الولايات أعلنت "المرأة الحديدة" أنها ستتخلى عن رئاسة الحزب ولن تترشح لمنصب المستشارة في عام 2021. ديانا بيسلر/ خالد سلامة


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