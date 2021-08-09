وزيرة ألمانية: لا يمكن هزيمة طالبان إلا بمهمة قتالية طويلة

قالت وزيرة الدفاع الألمانية أنيغريت كرامب-كارنباور إن حركة طالبان الإسلامية المتشددة في أفغانستان لا يمكن هزيمتها إلا بمهمة قتالية أخرى صعبة وطويلة للغاية، وذلك بعد سيطرة الحركة على مدينة قندوز في شمال البلاد.

وكتبت الوزيرة اليوم الاثنين (التاسع من آب/أغسطس 2021) على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" سلسلة تغريدات في إشارة إلى مطالبات بإرسال مهمة جديدة للجيش الألماني لأفغانستان قالت في إحداها: "هل المجتمع والبرلمان مستعدان لإرسال الجيش الألماني إلى حرب والبقاء هناك لجيل آخر على الأقل مع العديد من القوات؟ وإذا لم نفعل فإن الانسحاب المشترك مع الشركاء يبقى القرار الصائب".

وأضافت الوزيرة في مستهل تغريدتها أن التقارير الواردة من قندوز ومن جميع أنحاء أفغانستان "مريرة ومؤلمة للغاية"، معربة عن اعتقادها بأن طالبان كانت ستضرب حتى لو كان الجيش الألماني لا يزال في البلاد، مطالبة كل شخص يطالب الجيش الألماني بالتدخل مرة أخرى في أفغانستان أن يطرح على نفسه هذه الأسئلة: "بأي هدف، وبأي استراتيجية، ومع أي شركاء؟ وهل سيكون ذلك مع الاستعداد لتعريض حياة العديد من جنودنا للخطر؟".

وأكدت كرامب-كارنباور أن أي شخص يريد هزيمة طالبان بشكل دائم يجب أن يقوم "بمهمة قتالية شاقة وطويلة للغاية".

وعقب استيلاء حركة طالبان الإسلامية المتشددة على مدينة قندوز الأفغانية، دعا رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني، نوربرت روتغن، مطلع هذا الأسبوع إلى إرسال مهمة جديدة للجيش الألماني لأفغانستان.

وفي مقابلة مع صحيفة "فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ" الألمانية، ناشد السياسي المنتمي للحزب المسيحي الديمقراطي المجتمع الدولي لوقف توغل طالبان، مشيرا إلى أن هذا قد يعني أيضا مهمة للجيش الألماني هناك، وقال: "إذا كانت هناك حاجة إلى قدرات عسكرية من الأوروبيين، بما في ذلك الألمان، في أفغانستان الآن، فعلينا أن نجعلها متاحة".

مشاهدة الفيديو 01:25 شارك طالبان تجتاح ثلاث عاصمة إقليمية أفغانية في يوم واحد إرسال Facebook Facebook Messenger Web EMail Whatsapp Web Telegram الرابط https://p.dw.com/p/3yjEX طالبان تسيطر على ثلاث عواصم إقليمية بشمال أفغانستان

وفي نهاية حزيران/يونيو الماضي، وعقب ما يقرب من 20 عاما، سحب الجيش الألماني آخر جنوده من أفغانستان. ومن المتوقع أن تغادر القوات المسلحة الأمريكية البلاد بنهاية آب/أغسطس الجاري.

وكان يتمركز الجيش الألماني في قندوز لفترة طويلة وفقد العديد من جنوده هناك خلال معارك مع طالبان وخلال هجمات.

خ.س/أ.ح (د ب أ)