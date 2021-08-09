 وزيرة ألمانية: لا يمكن هزيمة طالبان إلا بمهمة قتالية طويلة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 09.08.2021

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وزيرة ألمانية: لا يمكن هزيمة طالبان إلا بمهمة قتالية طويلة

بعد استيلاء طالبان على المركز السابق للجيش الألماني في أفغانستان، ردت وزيرة الدفاع الألمانية مطالبات بإرسال مهمة جديدة للجيش الألماني قائلة: "مع أي شركاء؟ وهل سيكون ذلك مع الاستعداد لتعريض حياة العديد من جنودنا للخطر؟".

راية طالبان في قندوز

راية طالبان في قندوز

قالت وزيرة الدفاع الألمانية أنيغريت كرامب-كارنباور إن حركة طالبان الإسلامية المتشددة في أفغانستان لا يمكن هزيمتها إلا بمهمة قتالية أخرى صعبة وطويلة للغاية، وذلك بعد سيطرة الحركة على مدينة قندوز في شمال البلاد.

وكتبت الوزيرة اليوم الاثنين (التاسع من آب/أغسطس 2021) على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" سلسلة تغريدات في إشارة إلى مطالبات بإرسال مهمة جديدة للجيش الألماني لأفغانستان قالت في إحداها: "هل المجتمع والبرلمان مستعدان لإرسال الجيش الألماني إلى حرب والبقاء هناك لجيل آخر على الأقل مع العديد من القوات؟ وإذا لم نفعل فإن الانسحاب المشترك مع الشركاء يبقى القرار الصائب".

مختارات

ذكر تقرير للأمم المتحدة أن أكثر من ألف شخص قتلوا أو أصيبوا بسبب المعارك الأخيرة في أفغانستان، وأظهرت بيانات المنظمة الدولية ارتفاعا كبيرا في عدد النازحين داخليا منذ انسحاب قوات الناتو وزحف طالبان على مزيد من الأقاليم.

استولت قوات طالبان على مدينة زرنج، عاصمة ولاية نيمروز، فيما انتقد مسؤولون محليون ما وصفوه بتخاذل الحكومة المركزية في الدفاع عن المدينة. يأتي ذلك في الوقت الذي اغتالت فيه طالبان رئيس مكتب الدعاية والإعلام في كابول.

وأضافت الوزيرة في مستهل تغريدتها أن التقارير الواردة من قندوز ومن جميع أنحاء أفغانستان "مريرة ومؤلمة للغاية"، معربة عن اعتقادها بأن طالبان كانت ستضرب حتى لو كان الجيش الألماني لا يزال في البلاد، مطالبة كل شخص يطالب الجيش الألماني بالتدخل مرة أخرى في أفغانستان أن يطرح على نفسه هذه الأسئلة: "بأي هدف، وبأي استراتيجية، ومع أي شركاء؟ وهل سيكون ذلك مع الاستعداد لتعريض حياة العديد من جنودنا للخطر؟".

وأكدت كرامب-كارنباور أن أي شخص يريد هزيمة طالبان بشكل دائم يجب أن يقوم "بمهمة قتالية شاقة وطويلة للغاية".

وعقب استيلاء حركة طالبان الإسلامية المتشددة على مدينة قندوز الأفغانية، دعا رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني، نوربرت روتغن، مطلع هذا الأسبوع إلى إرسال مهمة جديدة للجيش الألماني لأفغانستان.

وفي مقابلة مع صحيفة "فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ" الألمانية، ناشد السياسي المنتمي للحزب المسيحي الديمقراطي المجتمع الدولي لوقف توغل طالبان، مشيرا إلى أن هذا قد يعني أيضا مهمة للجيش الألماني هناك، وقال: "إذا كانت هناك حاجة إلى قدرات عسكرية من الأوروبيين، بما في ذلك الألمان، في أفغانستان الآن، فعلينا أن نجعلها متاحة".

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طالبان تسيطر على ثلاث عواصم إقليمية بشمال أفغانستان

وفي نهاية حزيران/يونيو الماضي، وعقب ما يقرب من 20 عاما، سحب الجيش الألماني آخر جنوده من أفغانستان. ومن المتوقع أن تغادر القوات المسلحة الأمريكية البلاد بنهاية آب/أغسطس الجاري.

وكان يتمركز الجيش الألماني في قندوز لفترة طويلة وفقد العديد من جنوده هناك خلال معارك مع طالبان وخلال هجمات.

خ.س/أ.ح (د ب أ)

  • Bildergalerie Afghanistan vor Taliban

    أفغانستان الحديثة آنذاك...صور من الماضي الجميل

    في الصورة طالبتان في كلية الطب بجامعة كابول مع مدرستهما وهي تتحدث معهما عن قالب جبس لعضو بشري. الصورة تعود إلى عام 1962 حيث كانت المرأة الأفغانية تشارك في الحياة العامة ويسمح لها بمتابعة تحصيلها العملي الجامعي.

  • Bildergalerie Afghanistan vor Taliban

    أفغانستان الحديثة آنذاك...صور من الماضي الجميل

    إمرأتان بثياب غربية حديثة وهما تخرجان من استوديو راديو كابول في اكتوبر/ تشرين الأول 1962. لكن بعد استيلاء حركة طالبان الإسلامية المتطرفة في تسعينيات القرن الماضي على السلطة لم يعد يسمح للمرأة بالخروج بدون ارتداء البرقع.

  • Bildergalerie Afghanistan vor Taliban

    أفغانستان الحديثة آنذاك...صور من الماضي الجميل

    في أواسط سبعينيات القرن الماضي كان أمرا طبيعيا وعاديا مشاهدة النساء في الشارع وجامعة كابول. لكن وبعد عشرين عاما حرمت المرأة من التعليم ودخول الجامعة، واستمر الأمر هكذا حتى سقوط حركة طالبان عام 2001 وكتابة دستور جديد لأفغانستان عام 2003 ينص على حق المرأة في التأهيل والتعليم.

  • Bildergalerie Afghanistan vor Taliban

    أفغانستان الحديثة آنذاك...صور من الماضي الجميل

    مُدرسة روسية تعلم الطلاب والطالبات في المعهد التقني في كابول تقنية المعلومات والكمبيوتر. خلال سنوات الحرب الأهلية والتدخل السوفييتي كان هناك الكثير من المدرسين السوفييت في المعاهد والجامعات الأفغانية.

  • Bildergalerie Afghanistan vor Taliban

    أفغانستان الحديثة آنذاك...صور من الماضي الجميل

    الطلاب والطالبات مع بعضهم بكل حرية في الجامعة عام 1981 أي بعد عامين من التدخل السوفييتي في أفغانستان، والذي أدى إلى اندلاع حرب أهلية دامت عشر سنوات انتهت باستيلاء حركة طالبان على السلطة.

  • Bildergalerie Afghanistan vor Taliban

    أفغانستان الحديثة آنذاك...صور من الماضي الجميل

    الصورة لفتيات مدرسة مهنية في العاصمة كابول إبان التدخل السوفييتي. لكن بعد استيلاء طالبان عام 1996 على السلطة حرمت المرأة من التعليم ولم يعد يسمح لها بالعمل وممارسة اي مهنة خارج البيت.

  • Bildergalerie Afghanistan vor Taliban

    أفغانستان الحديثة آنذاك...صور من الماضي الجميل

    امرأة مع طفليها في الشارع بدون برقع أو حجاب. حتى اليوم وبعد 15 عاما من إسقاط حكم طالبان لا يمكن مشاهدة هذه الصورة في شوارع كابول، ولا تزال المرأة الأفغانية تكافح من أجل انتزاع حقوقها والمساواة مع الرجل في مجتمع ذكوري.

    الكاتب: إستر فيلدن/ ع.ج


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