وزيرة ألمانية سابقة: لدى الشبان المسلمين ميل للعنف أكثر من غيرهم

وزيرة الأسرة الألمانية السابقة، كريستينا شروردر، التي تنتمي لحزب المستشارة ميركل، ترى أن لدى الرجال المسلمين مشكلة في الاندماج. إذ قالت في مقابلة أجرتها معها صحيفة "فرانكفورتر نوين بريسه" ونشرتها اليوم الأربعاء (الخامس من كانون الأول/ دسيمبر) أن "من بين ألف شاب ذوي أصول مسلمة يتم اختيارهم بشكل عشوائي ستجد لديهم ميلا شديدا إلى العنف، أكثر مما لدى ألف شاب يتم اختيارهم عشوائيا أيضا ليسوا ذوي أصول مسلمة".

وأضافت أنه يجب أن يستطيع المرء أن يتحدث عن هذه المشكلة ويشير إليها من دون أن يتم "اتهامه بالاسلاموفوبيا مباشرة".

كما أعربت الوزيرة السابقة عن معارضتها لسياسة اللجوء لحزبها (الاتحاد المسيحي الديمقراطي) بقولها "يجب أن نتخذ كل الإجراءات السياسية الداخلية، لكي لا يتم فقدان السيطرة على الحدود مرة أخرى". وأضافت أنه "في المرة القادمة" يجب على الدولة أن ترحّل اللاجئين.

وأعربت شرودر في حوارها مع الصحيفة عن قلقها الكبير من صعود حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني الشعبوي المعارض وازدياد شعبيته، خاصة وأنه "يتحدث باحتقار عن نظامنا السياسي الراسخ. وأنا أخذ عليه (حزب البديل) أنه ينشر بشكل مقصود الاستياء ضد النظام البرلماني".

ع.ج/ هـ.د (ك.ن.أ)