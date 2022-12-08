 وزيرة ألمانية تدعو للتوافق على إصلاح نظام اللجوء الأوربي | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 25.05.2023

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أخبار

وزيرة ألمانية تدعو للتوافق على إصلاح نظام اللجوء الأوربي

تتجه الأنظار إلى لوكسمبورغ حيث يعتزم وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي إجراء مشاورات في الثامن من الشهر المقبل حول تعديل نظام اللجوء في أوروبا. فهل يتم التوصل إلى اتفاق؟ وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر تبدو متفائلة.

مهاجرون من أفريقيا جنوب الصحراء يتطلعون للوصول إلى السواحل الأوربية، مقر مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تونس.

مهاجرون من أفريقيا جنوب الصحراء يتطلعون للوصول إلى السواحل الأوربية، مقر مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تونس.

أعربت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر اليوم الخميس (25 مايو/ أيار 2023) عن أملها في أن يتم التوصل الشهر المقبل لاتفاق بشأن تعديل نظام اللجوء في أوروبا وهو الموضوع المثير للجدل في أوروبا منذ سنوات.

مختارات

أعربت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر عن اعتقادها بأن حادثة تحطم قارب للمهاجرين قبالة سواحل إيطاليا يوم أمس يوضح مدى الحاجة إلى زيادة فرص الهجرة النظامية، مؤكدة أن حكومة بلادها شرعت في "تغيير سياسة الهجرة".

جعلت الأزمة التي تشهدها تونس على المستويين الاقتصادي والاجتماعي الهجرة إلى أوروبا الأمل المتبقي للشباب العاطل عن العامل رغم حمله شهادة جامعية أو إنجازه لتدريب مهني. في المقابل، تعاني أوروبا من نقص باليد العاملة.

شكت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك من الخلافات المستمرة بين دول الاتحاد الأوروبي بشأن سياسة الهجرة. وتتجادل دول الاتحاد حول سياسة الهجرة الخاصة بها منذ سنوات. ويدور الخلاف في جوهره حول كيفية توزيع اللاجئين.

وقالت فيزر التي تنتمي لحزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، في برلين: "أرى أن منطقة شينغن ستكون معرضة للخطر إذا لم ننجح في التوصل فعلياً إلى اتفاق بخصوص تعديل نظام اللجوء خلال الشهور المقبلة".

ورغم أن حرية السفر سارية في منطقة شينغن التي تنتمي إليها العديد من الدول الأوروبية فإن بعض هذه الدول تطبق رقابة على حدودها. وقالت فيزر: "وبالطبع سيكون الثامن من يونيو (حزيران) مهماً للغاية. وإذا نجحنا هناك فإنه سيكون أمراً رائعاً".

ويعتزم وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي إجراء مشاورات مجدداً حول هذه القضية في لوكسمبورغ في الثامن من الشهر المقبل.

وتحاول دول الاتحاد الأوروبي الاتفاق بأقصى سرعة على أساسيات إصلاح نظام اللجوء الأوروبي. ولا تزال مسألة إجراء فحوص أولية لطلبات اللجوء عند الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي مثار جدل على نحو خاص بالإضافة إلى التوزيع المحتمل للاجئين داخل أوروبا.

وتابعت فيزر بالقول إنه في حال عدم التمكن من التوصل لاتفاق الشهر المقبل، من الممكن التفاوض في وقت لاحق "لكن في الوقت الراهن يجب علينا أن نبذل الكثير من الجهد من أجل أن نحرز تقدماً فعلياً في الثامن من يونيو (حزيران)".

وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر

وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر

من جانبه أدلى وزير الداخلية النمساوي غيرهارد كارنر، الذي أجرت معه فيزر محادثات في وقت سابق، بتصريحات مشابهة، حيث قال: "يجب أن نفعل شيئاً. يجب أن نأخذ خطوة إلى الأمام على المستوى الأوروبي" مشيراً إلى أهمية الحماية الفعالة للحدود الخارجية الأوروبية بالنسبة للنظام بأكمله.

وأضاف الوزير النمساوي أنه يجب أن يكون واضحاً أن هؤلاء الذين ليس لديهم حق في اللجوء سيتم إعادتهم إلى أوطانهم، وأردف: "أعتقد بالفعل أننا سنتخذ ويجب علينا أن نتخذ خطوة جيدة للأمام في هذا الشأن".

وطالب كارنر بإنجاز الإجراءات بالنسبة للأشخاص الذين ليس لديهم فرصة عملياً في اللجوء، على الحدود "في غضون ساعات قليلة أو أيام قليلة".

خ.س/ أ.ح (د ب أ)

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    الكاتب: ماكس تساندير/هشام الدريوش


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