وزيرة ألمانية تدعو إلى مواجهة الفكر اليميني المتطرف

بعد تقديم دراسة حول مدى تبني الألمان لوجهات نظر يمينية متطرفة، دعت وزيرة الأسرة الألمانية ليزا باوز إلى معارضة هذا التوجه.

وقالت باوز في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه يجب إيقاف المتطرفين اليمينيين ومواجهتهم، معربة عن قلقها البالغ من نتائج الدراسة التي أظهرت أن خُمس الألمان يرون أن بلدهم أصبح الآن أقرب للدكتاتورية منها إلى الديمقراطية.

وأشارت الوزيرة إلى أن الديمقراطية تكون في بعض الأحيان شاقة ومرهقة على مستواها الإجمالي والتفصيلي، وقالت: "لكن الديمقراطية جلبت السلام والحرية لبلادنا لأجيال. نحن مدينون لها بغياب الدكتاتورية".

وبحسب دراسة نُشرت أول أمس الخميس، فإن انتشار المواقف اليمينية المتطرفة بين السكان في ألمانيا زاد بشكل حاد منذ عام 2021.

وأشارت الدراسة إلى أن واحداً من كل اثني عشر شخصاً بالغاً (8.3%) يتبنى حالياً وجهة نظر يمينية متطرفة، وكانت نسبة هؤلاء تتراوح بين 2 و3% في الأعوام الماضية.

ووافق حوالي 20% من الألمان إلى حد ما أو كلية على عبارة: "بلادنا الآن أشبه بالديكتاتورية أكثر منها بالديمقراطية".

خ.س/أ.ح (د ب أ)