 وزيرة ألمانية تتلقى تهديدات بالقتل ″بسبب الإنترنت″ | أخبار | DW | 26.12.2019

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أخبار

وزيرة ألمانية تتلقى تهديدات بالقتل "بسبب الإنترنت"

اكتفت وزيرة العدل الألمانية بالقول إن التهديدات وصلتها عبر "طرق متنوعة"، رافضة تحديد هوية الجهات التي هددتها. لكنها شددت في المقابل على أنه لا يمكن تخويفها بمثل "هذه الأمور"، أي التهديدات. فلماذا تم تهديد الوزيرة؟

وزيرة العدل الاتحادية الألمانية كريستينا لامبرشت.

رفضت الوزيرة الاشتراكية الديمقراطية الإفصاح عن هوية الجهات التي تهددها.

تلقت وزيرة العدل الاتحادية الألمانية كريستينا لامبرشت تهديدات بالقتل في ظل النقاش الدائر حاليا حول مشروع قانون لمكافحة جرائم الكراهية على الإنترنت. ويتضمن مشروع القانون لوائح قانونية من شأنها إلزام خدمات الإنترنت تمرير كلمات المرور (الخاصة بالأطراف التي تقوم بمثل هذه الجرائم) للهيئات الحكومية المعنية.

مختارات

في ظل مكافحة الجرائم وخطاب الكراهية على الإنترنت، سلط وزير الداخلية الألماني الضوء على أهمية تحقيق تعاون جيد مع موقع "فيسبوك". وقال الوزير إنه لابد من حذف الدعوات الصريحة للكراهية من على الإنترنت بشكل سريع. (29.08.2016)

تحت شعار الموضوعية، تنتشر في الإنترنت خرائط وأخبار، يريد من يقفون خلفها توثيق جرائم مفترضة يرتكبها لاجئون أو أشخاص من أصول مهاجرة. وتتلقف تلك الأخبار وسائل إعلام روسية. بيد أن تلك المعلومات تتضمن الكثير من الأخطاء. (01.03.2017)

وقالت لامبرشت لصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية في تصريحات تم نشرها اليوم الخميس (26 كانون الأول/ ديسمبر 2019) إن "النقاش حول كلمات المرور أدى إلى أنه يتم تهديدي بشكل كبير فيما يتعلق بالحياة والسلامة البدنية"، ولكنها أكدت أنه لا يمكن تخويفها بمثل هذه الأمور، وقالت: "يحقق ذلك العكس تماما".

وأضافت الوزيرة الألمانية، التي تنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، أن التهديدات وصلتها عبر "طرق متنوعة"، مثل موقع فيسبوك، وقالت: "لا يعد ذلك شكلا للتعامل في مسألة موضوعية"، لافتا إلى أنها قدمت كل التهديدات التي ترى أنه يعاقب عليها القانون إلى جهات التحقيق، وقالت: "الإنترنت ليس نطاقا خاليا من القانون".

ويهدف مشروع القانون، الذي تم الإعلان عنه في منتصف شهر كانون الأول/ديسمبر الجاري، إلى مكافحة جرائم الكراهية على الإنترنت، ويلزم مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر بعدة أمور من بينها إبلاغ  السلطات المعنية بأية تحريضات أو تهديدات.

أ.ح/ع.ج.م (د ب أ)

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