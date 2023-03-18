وزيرا خارجية مصر وتركيا يؤكدان السعي لتطبيع علاقات بلديهما

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو اليوم السبت (18 مارس/ آذار 2023) العمل من أجل التطبيع الكامل للعلاقات وبدء مرحلة جديدة من التعاون المشترك. وقال شكري، في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي بالقاهرة اليوم ، "لدينا أرضية صلبة ونحن على ثقة بأننا سنستعيد العلاقات مع تركيا بشكل قوي"، مشيرا إلى أنه أجرى مع نظيره التركي مباحثات مهمة وشفافة.

وأعرب شكري عن تطلعه إلى فتح قنوات التواصل بين الأجهزة الحكومية في مصر وتركيا، مشيرا إلى أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا لها مكانة مهمة رغم الفتور الذي مر بالعلاقات الثنائية. وأوضح شكري أن هناك رغبة لتطوير العلاقات واستعادة زخمها على كل المستويات السياسية والاقتصادية لافتا إلى أن استعادة زخم العلاقة مع تركيا ستؤدي لزيادة وجود رجال الأعمال من الجانبين وتطوير نشاطهم.

وأكد الوزير شكري بحث الأوضاع الإقليمية المتصلة بالفلسطينيين وسوريا وليبيا والعراق والاتفاق الإيراني السعودي، مشددا على أن كل المجالات مفتوحة في إطار الإرادة المشتركة لتنمية العلاقات وتطويرها.

بدوره أكد وزير الخارجية التركي أن مصر دولة مهمة في حوض المتوسط وبلاده تولي أهمية بالغة لدورها في قضايا المنطقة، مشيرا إلى أن الزيارات بين الطرفين ستكون متواصلة. ودعا جاويش أوغلو وزير الخارجية المصري إلى زيارة أنقرة، مشيرا إلى أن الرئيسين المصري والتركي تعهدا خلال لقائهما بالدوحة بتطوير العلاقات، مؤكدا بذل قصارى الجهد من أجل التطبيع الكامل للعلاقات وعدم العودة للوراء.

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تبادل السفراء قريبا!

وأكد العمل على إعادة تبادل السفراء مع مصر خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى مناقشة التعاون في قضايا الاقتصاد والطاقة والمجال العسكري. ولفت الوزير التركي إلى العمل على تطوير العلاقات بين الشعبين وإنعاش التعاون الثقافي، مؤكدا أن هناك إرادة سياسية جادة من أجل تطوير العلاقات بين البلدين في الفترة المقبلة.

وبدأت اليوم السبت جلسة مباحثات بين الوفدين المصرى والتركي برئاسة شكري وجاويش أوغلو. وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، عبر حسابه بموقع تويتر اليوم، إن المباحثات تتناول مختلف أوجه العلاقات الثنائية والقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

ووفق المتحدث استقبل الوزير شكري وزير خارجية تركيا بمقر وزارة الخارجية في القاهرة وعقدا اجتماعاً ثنائياً مغلقاً. وكان جاويش أوغلو وصل إلى القاهرة اليوم، على رأس وفد في زيارة قصيرة لمصر تستغرق عدة ساعات هي الأولى منذ أكثر من 10 أعوام لبحث ملف العلاقات المصرية.

وقال المتحدث باسم الخارجية أحمد أبو زيد، أمس الجمعة، إن "زيارة وزير خارجية تركيا إلى مصر تُعد بمثابة تدشين لمسار استعادة العلاقات الطبيعية بين البلدين، وإطلاق حوار مُعمق حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وبهدف الوصول إلى تفاهم مشترك يحقق مصالح الدولتين والشعبين الشقيقين".

ع.ج/ ع.ج.م (د ب أ، رويترز)