 وزراء دفاع سابقون يطالبون بانتقال سلمي للسلطة إلى بايدن | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 04.01.2021

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وزراء دفاع سابقون يطالبون بانتقال سلمي للسلطة إلى بايدن

أعرب آخر عشرة وزراء دفاع أميركيّين عن معارضتهم أيّ انخراط للجيش في عمليّة الانتقال السياسي الجارية في بلادهم. جاء ذلك عقب تقارير تفيد بإمكانيّة فرض الأحكام العرفية قد أُثيرت في البيت الأبيض، الأمر الذي نفاه ترامب.

Kombobild | US-Wahlen 2020 - Donald Trump und Joe Biden

في مقال نشرته صحيفة واشنطن بوست الأحد (الثالث من يناير/ كانون الثاني 2021) وجّه آخر عشرة وزراء دفاع أميركيّين ما زالوا على قيد الحياة، دعوةً إلى البنتاغون في هذا المقال من أجل الالتزام بانتقال سلمي للسلطة.

والوزراء هم كل من أشتون كارتر وليون بانيتا وويليام بيري وديك تشيني وويليام كوهين ودونالد رامسفيلد وروبرت غيتس وتشاك هاغل وجيمس ماتيس ومارك إسبر، دعوةً إلى البنتاغون في هذا المقال من أجل الالتزام بانتقال سلمي للسلطة.

ويأتي النداء الذي وجّهه وزراء الدفاع السابقون في وقت يستعد الكونغرس الأربعاء إلى المصادقة على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية. وقال الموقّعون على المقال، وبينهم ماتيس وإسبر اللذان عيّنهما ترامب في البنتاغون، إنّ "الجهود لجعل القوات المسلحة الأميركية تنخرط في حل النزاعات الانتخابية ستقودنا إلى مكان خطير وغير قانوني وغير دستوري"، معتبرين أنّ المسؤولين الذين سعوا للقيام بذلك قد يواجهون عواقب مهنية وقضائية خطرة.

وفي حين يتعيَّن على الكونغرس المضي قدمًا بالتصديق على نتيجة الانتخابات الرئاسية في 6 كانون الثاني/ يناير، يواصل دونالد ترامب التأكيد أنه هو الذي فاز في الانتخابات وأنّ فوز جو بايدن الذي اعترف به المجمع الانتخابي ، تمّ عن طريق الاحتيال. ورفضت المحاكم الأميركية في الأشهر الأخيرة عشرات الطعون المقدّمة من معسكر ترامب ضد نتائج الانتخابات.

وقال وزراء الدفاع السابقون إنّ الولايات المتحدة سجّلت في الماضي رقمًا قياسيًا من التحوّلات السلميّة. وأضافوا أن "هذه السنة يجب أن لا تكون استثناءً".

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مجلس الشيوخ يبطل "فيتو" ترامب بشأن ميزانية الدفاع

وأشار موقّعو النداء المنتمون إلى الحزبَين السياسيّين الأميركيّين الرئيسيّين، إلى أنّ الطعون المقدّمة بشأن نتائج الانتخابات في ولايات عدّة قد رفضتها المحاكم وأنّ الأصوات قد تمّت المصادقة عليها من جانب حكّام الولايات.

ودعوا القائم بأعمال وزير الدفاع الأميركي كريستوفر ميلر وجميع مسؤولي وزارة الدّفاع إلى تسهيل الانتقال إلى إدارة الرئيس المنتخب بايدن. وقالوا "يتوجّب عليهم أيضًا الامتناع عن أيّ عمل سياسي من شأنه تقويض نتائج الانتخابات أو تعريض نجاح الفريق الجديد للخطر".

ولم يذكر موقّعو المقال على وجه التحديد السبب الذي دفعهم إلى التدخّل في شكل علني. لكنّ الطبقة السياسية في واشنطن شعرت في الآونة الأخيرة بانزعاج من تقارير وردت في وسائل إعلام أميركيّة وأفادت بأنّ إمكانيّة فرض الأحكام العرفية قد أُثيرت خلال اجتماع في البيت الأبيض، وهي معلومات نفاها ترامب.

ع.ج.م/ح.ز (أ ف ب)

  • Der Präsident dirigiert eine Menschengruppe (Illustration: Klaus Aßmann)

    هل تعلم أين تبدأ سلطات الرئيس الأمريكي وأين تنتهي؟

    هذا ما ينص عليه الدستور

    يُنتخب الرئيس لأربع سنوات يمكن تمديدها في أقصى حد لفترة ثانية. هو رئيس الدولة ورئيس الحكومة. وبذلك فهو يقود أيضاً الجهاز الحكومي المكون من نحو أربعة ملايين شخص تقريباً، بمن فيهم أعضاء القوات المسلحة. ومن واجبات الرئيس أن ينفذ القوانين التي يسنها الكونغرس. وبصفته أعلى رتبة دبلوماسية في الدولة يمكنه أن يستقبل سفراء الدول وبالتالي الاعتراف بتلك الدول.

  • Sechs aneinander gekettete Hände (Illustration: Klaus Aßmann)

    هل تعلم أين تبدأ سلطات الرئيس الأمريكي وأين تنتهي؟

    المراقبة من خلال " التحقق والتوازن"

    تتداخل السلطات الثلاث فيما بينها، وهي بذلك تحد من صلاحيات بعضها البعض. ويحق للرئيس العفو عن محكوم عليهم بالإعدام، ويسمي قضاة المحكمة العليا شريطة موافقة مجلس الشيوخ. كما يضطلع بتسمية وزراء إدارته والسفراء ولكن أيضاً بعد التشاور مع مجلس الشيوخ وشريطة موافقته. وبهذا يتحقق للسلطة التشريعية أحد سبل مراقبة السلطة التنفيذية.

  • Der Präsident setzt ein Zahnrad ins Getriebe(Illustration: Klaus Aßmann)

    هل تعلم أين تبدأ سلطات الرئيس الأمريكي وأين تنتهي؟

    القوة الكامنة في "دولة الاتحاد"

    يجب على الرئيس أن يبلغ الكونغرس بشؤون الدولة. وهو ما يفعله مرة كل عام في ما يسمى بـ "خطاب حالة الأمة". لا يحق للرئيس أن يقدم مشاريع قوانين للكونغرس ولكن بوسعه أن يبرز أهم المواضيع كما يراها من خلال الخطاب. فيمارس نوعاً من الضغط على الكونغرس أمام الرأي العام. ولكن هذا أكثر ما يمكنه فعله.

  • Der Präsident und Menschen aus einer Gruppe schreien sich an (Illustration: Klaus Aßmann)

    هل تعلم أين تبدأ سلطات الرئيس الأمريكي وأين تنتهي؟

    يمكنه أن يرفض

    عندما يعيد الرئيس مشروع قانون إلى الكونغرس دون التوقيع عليه يكون قد مارس حقه باستخدام حق الفيتو لرفض المشروع. وليس من حق الكونغرس أن يبطل هذا الفيتو إلا بأكثرية الثلثين في مجلسيه. وحسب المعلومات المستقاة من مجلس الشيوخ حدث هذا في تاريخ الولايات المتحدة مئة وإحدى عشرة مرة في أكثر من ألف وخمسمائة مرة اُستخدم فيها حق النقض، أي بنسبة سبعة في المئة.

  • Der Präsident steckt einen Gesetzestext in die Sakkotasche (Illustration: Klaus Aßmann)

    هل تعلم أين تبدأ سلطات الرئيس الأمريكي وأين تنتهي؟

    مناطق رمادية في تحديد السلطة

    لا يوضح الدستور ولا توضح قرارات المحكمة العليا مدى سلطة الرئيس بشكل نهائي، إذ يمكن للرئيس أن يستخدم حق الفيتو مرة ثانية من خلال خدعة، حيث يقوم الرئيس في ظروف معينة بـ "وضع مشروع القانون في جيبه"، ويعني بذلك أنه يستخدم ما يعرف بـ "فيتو الجيب" فيصبح المشروع بذلك لاغيا ولا يحق للكونغرس إسقاط هذا الفيتو وقد تم استخدام هذه الحيلة الدستورية أكثر من ألف مرة في تاريخ الولايات المتحدة.

  • Der Präsident hält mehrere Menschen als Marionetten fest (Illustration: Klaus Aßmann)

    هل تعلم أين تبدأ سلطات الرئيس الأمريكي وأين تنتهي؟

    إرشادات بطعم الأوامر

    بإمكان الرئيس أن يرشد موظفي الحكومة إلى طريقة القيام بواجباتهم. وتعامل هذه الأوامر المسماة بـ "الأوامر التنفيذية" معاملة القوانين. وليس ضرورياً أن توافق عليها أي هيئة دستورية. ومع ذلك ليس بوسع الرئيس أن يفعل ما يحلو له، إذ بإمكان المحاكم أن تبطل مفعول هذه الأوامر أو بإمكان الكونغرس أن يسن قوانين تبطل مفعولها. وبإمكان الرئيس التالي أن يلغيها بكل بساطة.

  • Der Präsident reicht mit einem verlängerten Arm ein Stück Papier an einer Menschengruppe vorbei (Illustration: Klaus Aßmann)

    هل تعلم أين تبدأ سلطات الرئيس الأمريكي وأين تنتهي؟

    التحايل على الكونغرس...

    من حق الرئيس التفاوض على اتفاقيات مع حكومات أخرى ويتوجب أن تحصل هذه على موافقة مجلس الشيوخ بثلثي أعضائه. ولتفويت الفرصة على مجلس الشيوخ لرفض الاتفاقيات يقوم الرئيس بإبرام اتفاق حكومي يُسمَى "اتفاقية تنفيذية" ولا تحتاج إلى موافقة مجلس الشيوخ حينها. وتسري هذه الاتفاقيات ما دام الكونغرس لم يعترض عليها أو يسن قانوناً يبطل مفعولها.

  • Zwei Menschen des Kongresses nehmen dem Präsidenten Spielzeugsoldaten weg (Illustration: Klaus Aßmann)

    هل تعلم أين تبدأ سلطات الرئيس الأمريكي وأين تنتهي؟

    ... حينها يجب التراجع

    الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الأمريكية ولكن قرار الحرب يعلنه الكونغرس. وليس من الواضح ما مدى إمكانية أن يزج الرئيس بالقوات في مواجهة مسلحة دون الحصول على موافقة الكونغرس. في حرب فيتنام رأى الكونغرس أنه قد تم تجاوز خط أحمر بدخول هذه الحرب وتدخل إثر ذلك قانونياً. هذا يعني أن الرئيس قادر على الاضطلاع بهذه الصلاحيات إلى أن يتدخل الكونغرس.

  • Mehrere Männer tragen den sich wehrenden Präsidenten aus dem Weißen Haus (Illustration: Klaus Aßmann)

    هل تعلم أين تبدأ سلطات الرئيس الأمريكي وأين تنتهي؟

    المراقبة النهائية

    إذا ما استغل رئيس منصبه أو قام بعمل يعاقب عليه القانون، يمكن لمجلس النواب في هذه الحالة أن يشرع في إجراءات عزل الرئيس. وقد حدث ذلك حتى الآن ثلاث مرات دون أن تكلل أي منها بالنجاح. ولكن هناك إمكانية أقوى من ذلك لثني الرئيس عن قرار ما. الكونغرس هو المعني بالموافقة على الموازنة ويمكنه أيضاً أن يوقف تدفق المال. أوته شتاينفير/ و.أ


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