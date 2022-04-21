 وزارة الصحة الألمانية تتوقع المزيد من حالات الإصابة بجدري القرود | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 23.05.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

وزارة الصحة الألمانية تتوقع المزيد من حالات الإصابة بجدري القرود

من المتوقع حدوث المزيد من الإصابات بجدري القرود في أوروبا بوجه عام ومن بينها ألمانيا، حسبما أعلنت وزارة الصحة الألمانية. وأشارت الوزارة إلى أنه وفقا للوضع الحالي يوجد في ألمانيا أربع حالات إصابة مؤكدة.

من المتوقع حدوث المزيد من الإصابات في أوروبا بوجه عام ومن بينها ألمانيا، حسبما أعلنت وزارة الصحة الألمانية.

من المتوقع حدوث المزيد من الإصابات في أوروبا بوجه عام ومن بينها ألمانيا، حسبما أعلنت وزارة الصحة الألمانية.

تتوقع وزارة الصحة الألمانية زيادة حالات الإصابة بجدري القرود. وجاء في تقرير قدمته الوزارة للجنة الشؤون الصحية في البرلمان الألماني (بوندستاغ): "نظرا لتعدد المخالطين للمصابين حاليا، من المتوقع حدوث المزيد من الإصابات في أوروبا بوجه عام ومن بينها ألمانيا ".

مختارات

مع تأكيد الكثير من حالات الإصابة بمرض جدري القرود في أوساط المثليين ومزدوجي الجنس، وكالة تابعة للأمم المتحدة تحذر من أن الحملات العنصرية المعادية للمثليين قد تقوض الجهود المبذولة لمواجهة هذا المرض.

كشفت السلطات الصحية بالعاصمة الألمانية عن تسجيل حالتين اثنتين من حالات الإصابة بفيروس جدري القرود، وذلك بعد يوم واحد من تسجيل أول إصابة في البلاد. ما أسباب المرض؟ وأعراضه؟ وطرق الوقاية منه؟

وأشارت الوزارة إلى أنه وفقا للوضع حتى بعد ظهر أمس الأحد، يوجد في ألمانيا أربع حالات إصابة مؤكدة، واحدة في ميونخ وثلاث في برلين، مضيفة أنه يُجرى حاليا فحص عينات من أشخاص آخرين، وتتبع المخالطين. وجاء في تقرير الوزارة، الذي أطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الاثنين: "الأمر يتعلق الآن بعدوى ذات انتشار دولي".

وأشار التقرير إلى أنه تم حتى الآن رصد أكثر من 130 حالة إصابة واشتباه في العديد من الدول، "والاتجاه يتزايد كل يوم". وأوضحت الوزارة أن تم حتى الآن اكتشاف المتحور الجنوب أفريقي لجدري القرود في حالات العدوى الموجودة في أوروبا، ولكن لا تزال تحليلات أخرى للجينوم جارية.

وأشارت الوزارة إلى أنه من أجل تسجيل إصابات محتملة ومنع انتشارها، يجب حصر حالات العدوى المشخصة وعزلها بشكل منهجي، مضيفة أن يتعين على الأطباء والمختبرات الإبلاغ عن تلك الحالات وفقا لقانون الحماية من العدوى.

وتوضح الوزارة أن "التطعيم ضد الجدري ربما يقي أيضا من جدري القرود"، مشيرة إلى أن هذا التطعيم كان إجباريا في جمهورية ألمانيا الاتحادية للأطفال البالغين من العمر عاما واحدا حتى عام 1975، بينما تم إلغاء التطعيم الإلزامي في ألمانيا الشرقية في عام 1982 ووفقا للتقرير، تمتلك الحكومة الألمانية حوالي 100 مليون جرعة من لقاح الجدري في المخازن، وتم التبرع بمليوني جرعة منها لمنظمة الصحة العالمية وتخزينها لها.

وبحسب التقرير، لا يزال مدى التوصية بالتطعيم ضد الجدري للأشخاص المخالطين والفئات المعرضة للخطر تحتاج إلى توضيح تقني. وتشير الوزارة إلى تقييم المخاطر الذي نشره بالفعل معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض، والذي اعتبر الخطر على الصحة العامة للسكان في ألمانيا منخفضا بناء على المعرفة الحالية.

ووفقا للسلطات الصحية، فإن الفيروس عادة ما يسبب أعراضا خفيفة فقط مثل الحمى والصداع وآلام العضلات والطفح الجلدي. ومع ذلك، يمكن أن يكون لجدري القرود أيضا دورات حادة، وفي حالات فردية يكون مميتا. وينتقل الفيروس بشكل رئيسي عن طريق الاختلاط المباشر أو الاتصال بمواد ملوثة.

ح.ز/ ع.ش (د ب أ)

مشاهدة الفيديو 15:02

تسجيل إصابات بجدري القرود في عدة دول.. هل يتحول إلى وباء؟

مواضيع ذات صلة

Prof. Gernot Marx, Praesident Deutsche Interdisziplinaere Vereinigung fuer Intensiv- und Notfallmedizin DIVI, Prof. Lothar H. Wieler, Praesident Robert-Koch-Institut RKI, Prof. Karl Lauterbach, Bundesminister fuer Gesundheit, SPD, Pressekonferenz zu - Aktuelle Corona-Lage, in der Bundespressekonferenz, DEU, Berlin, 08.04.2022 *** Prof Gernot Marx, President German Interdisciplinary Association for Intensive and Emergency Medicine DIVI , Prof Lothar H Wieler, President Robert Koch Institute RKI , Prof Karl Lauterbach, Federal Minister of Health, SPD, Press Conference on Current Corona Situation, in the Federal Press Conference, DEU, Berlin, 08 04 2022

ألمانيا: معهد روبرت كوخ يرصد تراجعا في مؤشرات كورونا 21.04.2022

أعلن معهد روبرت كوخ الألماني لأبحاث الفيروسات رصد اتجاهات متراجعة في العديد من مؤشرات كورونا بالبلاد، لكنه قال إنه لا يزال يرى ارتفاعا لضغط العدوى بين السكان.

Das von der UK Health Security Agency (UKHSA) zur Verfügung gestellte Bild zeigt Hautläsionen bei Patienten, bei denen Affenpocken nachgewiesen wurden (Bestmögliche Bildqualität). In Großbritannien sind zwei weitere Fälle von Affenpocken erfasst worden. (zu dpa Zwei weitere Fälle von Affenpocken in Großbritannien bestätigt) +++ dpa-Bildfunk +++

جدري القرود يصل ألمانيا والصحة العالمية تدعو لاجتماع طارئ 20.05.2022

تعقد منظمة الصحة العالمية اجتماعا طارئا الجمعة لبحث التفشي الجديد لمرض جدري القرود، وهو عدوى فيروسية معروفة في غرب ووسط أفريقيا، وذلك بعد تأكيد أو الاشتباه بأكثر من 100 إصابة في دول بالقارة الأوروبية من بينها ألمانيا.

Diese elektronenmikroskopische Aufnahme aus dem Jahr 2003, die von den Centers for Disease Control and Prevention zur Verfügung gestellt wurde, zeigt reife, ovale Affenpockenviren (l) und kugelförmige unreife Virionen (r), die aus einer menschlichen Hautprobe im Zusammenhang mit dem Präriehundeausbruch von 2003 stammt. Fälle der eigentlich seltenen Affenpocken werden mittlerweile in immer mehr Ländern nachgewiesen - nun etwa auch in Spanien, Portugal und den USA. (zu dpa «Affenpocken in immer mehr Ländern - bisher Europa und Nordamerika») +++ dpa-Bildfunk +++

جدري القرود ..ماذا نعرف عنه وما درجة خطورته؟ 20.05.2022

مع الانتشار المتزايد لحالات الإصابة بفيروس جدري القرود، زادت أيضا مخاوف البعض من خطورة هذا المرض على حياة الإنسان وكيفية الوقاية منه. لكن ما حقيقة خطورة جدري القرود حسب خبراء الصحة وكيف ينتقل من شخص للآخر؟