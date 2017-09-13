وزارة الدفاع الأمريكية تنفي التخطيط لنقل جنودها من ألمانيا

نفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) تقريرا إعلاميا تكهن بوجود تفكير لدى واشنطن في سحب محتمل لقوات أمريكية من ألمانيا. وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال متحدث باسم البنتاغون إن مجلس الأمن القومي لم يطلب من وزارة الدفاع تقديم تحليل عن تكاليف نقل لقوات أمريكية متمركزة في ألمانيا.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" ذكرت، استنادا إلى مصادر لم تفصح عنها، أن البنتاغون يدرس تكاليف وتأثيرات لعملية سحب كبيرة أو نقل لقوات أمريكية متمركزة في ألمانيا. وذكرت الصحيفة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبدى اهتمامه بهذا الأمر خلال محادثة لممثلين من البيت الأبيض مع عسكريين.

وتجدر الإشارة إلى أنه من المتوقع أن يشارك ترامب في قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بروكسل يومي الحادي عشر والثاني عشر من تموز/يوليو المقبل. وأوضحت الصحيفة أن ترامب أبدى اندهاشه حيال حجم القوات في ألمانيا وشكا من عدم وفاء دول أخرى في الناتو بالتزاماتها. يذكر ان نحو 35 ألف جندي أمريكي يتمركزون في الوقت الراهن في ألمانيا.

من جانبه، أكد ممثلو الحكومة الأمريكية الذين سألتهم الصحيفة أن تفكير الإدارة الأمريكية اقتصر فقط على إجراء دراسة داخلية لإمكانية نقل القوات، مشيرين إلى أن قادة البنتاغون ليسوا منشغلين بهذا الأمر في الوقت الراهن. وقال المتحدث باسم البنتاغون إن الوزارة تراجع بشكل منتظم وضع القوات وتراجع حسابات التكاليف والفوائد، وأضاف أن هذا الأمر ليس جديدا".

يشار إلى أن ألمانيا تستضيف أكبر تواجد للقوات الأمريكية في أوروبا، في هذا السياق قال المتحدث باسم البنتاغون "ستظل القيم المشتركة والعلاقات القوية بين بلدينا مترسخة فينا بعمق"، وشدد على استمرار وقوف الولايات المتحدة إلى جانب ألمانيا والحلف الدفاعي.

يشار إلى أن توترات بين الولايات المتحدة وشركائها في حلف الناتو بدات تزداد أكثر منذ أشهر، وذلك حول مقدار نفقات الدفاع لدى كل دولة، ولهذا السبب كان ترامب انتقد ألمانيا مرارا على تويتر بشكل حاد بسبب هذا الموضوع.

جدير بالذكر أن ألمانيا توفر للقوات الأمريكية بنى تحتية واسعة لخدمة القوات الأمريكية وقياداتها، بينها أكبر مستشفى في رامشتاين بجنوب غرب ألمانيا لعلاج الجنود الأمريكيين المصابين في مواقع انتشارهم في مختلف أنحاء العالم. يذكر أن الجنود الأمريكيين الذين أصيبوا في الحرب العراقية في عام 2003 كانوا يعالجون في المستشفى الألماني الأمريكي في رامشتاين.

ح.ع.ح/ف.ي (د.ب.أ)