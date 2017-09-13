وزارة الدفاع الأمريكية تنفي التخطيط لنقل جنودها من ألمانيا

نفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) تقريرا إعلاميا تكهن بوجود تفكير لدى واشنطن في سحب محتمل لقوات أمريكية من ألمانيا. وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال متحدث باسم البنتاغون إن مجلس الأمن القومي لم يطلب من وزارة الدفاع تقديم تحليل عن تكاليف نقل لقوات أمريكية متمركزة في ألمانيا.
وكانت صحيفة "واشنطن بوست" ذكرت، استنادا إلى مصادر لم تفصح عنها، أن البنتاغون يدرس تكاليف وتأثيرات لعملية سحب كبيرة أو نقل لقوات أمريكية متمركزة في ألمانيا. وذكرت الصحيفة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبدى اهتمامه بهذا الأمر خلال محادثة لممثلين من البيت الأبيض مع عسكريين.
وتجدر الإشارة إلى أنه من المتوقع أن يشارك ترامب في قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بروكسل يومي الحادي عشر والثاني عشر من تموز/يوليو المقبل. وأوضحت الصحيفة أن ترامب أبدى اندهاشه حيال حجم القوات في ألمانيا وشكا من عدم وفاء دول أخرى في الناتو بالتزاماتها. يذكر ان نحو 35 ألف جندي أمريكي يتمركزون في الوقت الراهن في ألمانيا.
من جانبه، أكد ممثلو الحكومة الأمريكية الذين سألتهم الصحيفة أن تفكير الإدارة الأمريكية اقتصر فقط على إجراء دراسة داخلية لإمكانية نقل القوات، مشيرين إلى أن قادة البنتاغون ليسوا منشغلين بهذا الأمر في الوقت الراهن. وقال المتحدث باسم البنتاغون إن الوزارة تراجع بشكل منتظم وضع القوات وتراجع حسابات التكاليف والفوائد، وأضاف أن هذا الأمر ليس جديدا".
يشار إلى أن ألمانيا تستضيف أكبر تواجد للقوات الأمريكية في أوروبا، في هذا السياق قال المتحدث باسم البنتاغون "ستظل القيم المشتركة والعلاقات القوية بين بلدينا مترسخة فينا بعمق"، وشدد على استمرار وقوف الولايات المتحدة إلى جانب ألمانيا والحلف الدفاعي.
يشار إلى أن توترات بين الولايات المتحدة وشركائها في حلف الناتو بدات تزداد أكثر منذ أشهر، وذلك حول مقدار نفقات الدفاع لدى كل دولة، ولهذا السبب كان ترامب انتقد ألمانيا مرارا على تويتر بشكل حاد بسبب هذا الموضوع.
جدير بالذكر أن ألمانيا توفر للقوات الأمريكية بنى تحتية واسعة لخدمة القوات الأمريكية وقياداتها، بينها أكبر مستشفى في رامشتاين بجنوب غرب ألمانيا لعلاج الجنود الأمريكيين المصابين في مواقع انتشارهم في مختلف أنحاء العالم. يذكر أن الجنود الأمريكيين الذين أصيبوا في الحرب العراقية في عام 2003 كانوا يعالجون في المستشفى الألماني الأمريكي في رامشتاين.
ح.ع.ح/ف.ي (د.ب.أ)
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ميركل..صداقة عميقة مع رؤساء سابقين وخلاف كبير مع ترامب
يريدون منا أن نتصافح؟
طلبت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بلطف مصافحة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في آذار/ مارس عام 2017 خلال زيارتها الأولى بعد انتخابه أثناء مؤتمر صحفي في المكتب البيضاوي. لكن مضيفها لم يتفاعل مع طلبها وأشار في اتجاه مختلف. وفي وقت لاحق قال ترامب أنه لم يسمع سؤال ميركل آنذاك.
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ميركل..صداقة عميقة مع رؤساء سابقين وخلاف كبير مع ترامب
ميركل في مواجهة عناد ترامب
في قمة مجموعة العشرين في هامبورغ في تموز/ يوليو عام 2017 واجهت ميركل مواقف ترامب العنيدة بشأن ملف حماية المناخ. وبعد عدة محاولات غير مجدية لإقناعه بأسلوب هادئ، كان الخيار الوحيد المتبقي أمامها هو توثيق نقاط الاختلاف حول ملف حماية المناخ من خلال خطاب واضح.
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ميركل..صداقة عميقة مع رؤساء سابقين وخلاف كبير مع ترامب
بداية نهاية التقارب
خلال زيارته الأخيرة كرئيس للولايات المتحدة في برلين، بدا التقارب بين المستشارة والرئيس الأمريكي باراك أوباما واضحا للغاية. لكن في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2016، وبعد أيام قليلة من انتخاب دونالد ترامب، بدا أن أوباما أراد نقل مسؤولية الديموقراطية الغربية إلى أنغيلا ميركل. وسائل إعلام أمريكية علقت على الموضوع بسخرية ووصفت ميركل بقائدة العالم الحر.
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ميركل..صداقة عميقة مع رؤساء سابقين وخلاف كبير مع ترامب
أرفع جائزة في أمريكا
في ثوب سهرة تلقت ميركل في حزيران/ يونيو عام 2011 ميدالية الحرية من الرئيس الأمريكي باراك أوباما في البيت الأبيض، وهي أرفع وسام مدني في الولايات المتحدة الأمريكية. ميركل حصلت على هذا الوسام بسبب إسهامها في السياسة الأوروبية. كما وصف المراقبون هذه الجائزة بأنها دليل على العلاقات الألمانية الأمريكية الجيدة.
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ميركل..صداقة عميقة مع رؤساء سابقين وخلاف كبير مع ترامب
اختفاء ملامح العلاقة الودية
أثناء قمة مجموعة السبع الكبار في حزيران/ يونيو عام 2015 في جبال الألب البافارية، ظهرت بالفعل ملامح علاقة ودية بين الرئيس الأمريكي باراك أوباما والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل. وتمكنت المستشارة من كسب دعم الولايات المتحدة الأمريكية في ملف مكافحة تغير المناخ. لكن سرعان ما انتهت نقطة التقارب هذه فجأة مع انتخاب الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب.
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ميركل..صداقة عميقة مع رؤساء سابقين وخلاف كبير مع ترامب
الدعوة إلى تكساس
في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2007، زارت أنغيلا ميركل وزوجها يواخيم زاور سلف الرئيس باراك أوباما، جورج دبليو بوش في مزرعته في كراوفورد، تكساس. استعرض بوش لهما مزرعته، وما يوجد داخلها ومنها أحد الأودية الصغيرة. وعلى المستوى السياسي، كان الوضع في إيران هو موضوع محادثات كل من ميركل وبوش في ذلك الوقت. ولكن هذه النقطة تحولت أيضاً في عهد الرئيس الحالي دونالد ترامب إلى نقطة خلاف بين البلدين.
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ميركل..صداقة عميقة مع رؤساء سابقين وخلاف كبير مع ترامب
ميركل المحبة للحرية
بعد اجتماعهما الأول، كان الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش متحمساً لحب أنغيلا ميركل للحرية، والذي أوضحه لوسائل الإعلام من خلال مشوارها في جمهورية ألمانيا الديمقراطية. وفي قمة مجموعة الثماني في سانت بطرسبرغ في تموز/ يوليو عام 2006، أمسك بوش ميركل من الظهر ممررا بيده باتجاه الرقبة ، لتبعد المستشارة ذراعه على الفور وهي في حالة صدمة. غير أن تصرف بوش كان بدافع الود والمحبة.
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ميركل..صداقة عميقة مع رؤساء سابقين وخلاف كبير مع ترامب
الدعوة إلى حفلة الشواء
في تموز/ يوليو عام 2006، كان واضحاً مدى استمتاع جورج دبليو بوش بدعوة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل له في حفلة شواء داخل دائرتها الانتخابية الواقعة على ساحل ولاية مكلنبورغ فوربومرن على بحر البلطيق. وفي الصورة يظهر بوش وهو يضع على طبق ميركل قطعة من لحم الخنزير.
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ميركل..صداقة عميقة مع رؤساء سابقين وخلاف كبير مع ترامب
ميركل يد بيد مع بيل كلينتون
في حفل تأبين هيلموت كول في تموز/ يوليو عام 2017، ألقى الرئيس السابق بيل كلينتون خطاب حداد مؤثر عن المستشار الألماني السابق. و قال خلال خطابه هذه بنبرة حزينة "أنا أحببته". وعندما تحرك بيل كلينتون من منصة الخطاب والعودة للجلوس مرة أخرى، أمسك بيد المستشارة أنغيلا ميركل.
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ميركل..صداقة عميقة مع رؤساء سابقين وخلاف كبير مع ترامب
الوصول إلى الأب عبر الابنة؟
ابنة الرئيس الأمريكي، إيفانكا ترامب، التقت أيضاً بالمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في البيت الأبيض في واشنطن في آذار/ مارس عام 2017. وبدا أن محادثة المستشارة وإيفانكا كانت على نحو أفضل من محادثتها مع والدها. في الشهر التالي، شاركت إيفانكا ترامب في مؤتمر المرأة لقمة مجموعة العشرين في برلين وجمعتها المحادثات الحماسية للمرة الثانية مع أنغيلا ميركل.
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ميركل..صداقة عميقة مع رؤساء سابقين وخلاف كبير مع ترامب
تحدي الأوروبيين
أسفر تعامل الرئيس إيمانويل ماكرون مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن ثناء وسائل الإعلام الأمريكية على الضيف الفرنسي هذا الأسبوع. ومن ناحية المضمون فقد بدا أن ماكرون لم يستطع التأثير على رأي مضيفه لا حول موضوع الرسوم الجمركية أو حتى الصفقة الإيرانية. وإذا بقيت الأمور على هذا النحو، فإن لدى ألمانيا وفرنسا مخاوف مشتركة. إعداد: أندريا غروناو/ إيمان ملوك.