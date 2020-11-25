 وزارة الداخلية الألمانية تعلن إرجاء استقبال آلاف اللاجئين | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 04.12.2020

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وزارة الداخلية الألمانية تعلن إرجاء استقبال آلاف اللاجئين

تم إرجاء استقبال آلاف اللاجئين، كان من المقرر دخولهم إلى ألمانيا هذا العام في إطار ما يعرف بـ"برامج إعادة التوطين". فما هو سبب الإرجاء، ومتى سيتم استئناف عملية الاستقبال؟

لاجئون قصر يستعدون لمغادرة أثينا في اتجاه ألمانيا

تم إرجاء استقبال آلاف اللاجئين، كان من المقرر دخولهم إلى ألمانيا هذا العام في إطار ما يعرف بـ"برامج إعادة التوطين".

أعلنت وزارة الداخلية الألمانية أنه جرى إرجاء استقبال بضعة آلاف من اللاجئين، كان من المخطط دخولهم إلى ألمانيا هذا العام، إلى العام المقبل. وأوضحت الوزارة في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن الأمر يتعلق بلاجئين معترف بحاجتهم للمساعدة بشكل خاص، والذين سيُجرى استقبالهم مباشرة من أوطانهم عبر ما يسمى بـ"برامج إعادة التوطين".

مختارات

إذا كنت لاجئا وتعيش في بلد أجنبي ولا يمكنك البقاء هناك، فقد تتمكن من الحصول على مساعدة لإعادة التوطين في بلد آخر. بيد أن فرص إعادة التوطين تكاد تكون معدومة، والحل؟ مبادرات خاصة للمساعدة ضمن شروط محددة.

كشف تقرير صحفي أستند إلى معطيات رسمية عن أن ألمانيا استقبلت نحو 11 ألفا من اللاجئين عبر برنامج إعادة التوطين وبرامج إنسانية أخرى. وتم اختيار غالبية هؤلاء من النازحين في مخيمات اللاجئين في تركيا ولبنان والأردن.

وتسمح ألمانيا في الأساس بدخول ما يصل إلى 5500 لاجئ من خلال هذه البرامج الإنسانية سنويا. ولكن بسبب جائحة كورونا تمكن 1178 شخصا فقط من أصل 5500 شخص من الحضور إلى ألمانيا بهذه الطريقة، ذلك إلى جانب وافدين متأخرين من حصة العام الماضي، بحسب بيانات الوزارة.

وتم تعليق البرامج بشكل كامل بين شهري آذار/مارس وآب/أغسطس. وقالت متحدثة باسم الوزارة: "من المقرر أن تستمر عمليات الدخول الإضافية في كانون الثاني/يناير 2021، وستستكمل إجراءات الاستقبال بحلول نهاية عام 2021".

وفي برامج إعادة التوطين، تتولى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عادة اختيار المرشحين للحصول على اللجوء في بلدانهم وإنشاء ملفات عنهم. ويلي ذلك محادثات بين المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين في ألمانيا، المختص باتخاذ قرارات اللجوء، والسلطات الأمنية مع المرشحين. ونظرا للقيود المفروضة على السفر في أزمة كورونا، فإنه يصعب للغاية حاليا تنفيذ ذلك، بحسب المفوضية.

ع.ش/ هـ. د (د ب أ)

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